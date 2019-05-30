Мини, блестки, декольте и яркий макияж: Успенская, Пугачева и другие звезды за 60, которые не собираются на пенсию

Ирина Понаровская, исчезнувшая на несколько лет со светских радаров, вернулась в новом образе — с дерзкой стрижкой, ярким макияжем и в эффектных нарядах. «Мои недостатки никогда не увидите — мастерски их прикрою, но и распускаться себе не позволяю. Да, сижу на определенном питании: уже давно не ем мяса, отказалась от жирного, не скажу, что не пью, иногда разрешаю бокал вина. Раньше следовала особой системе голодания, результаты по сей день держат меня в хорошей форме. Я сохраняю то, что дано не природой или мамой с папой, а чего добилась сама. Слава богу, не прибегая к пластической хирургии! Но не исключаю, особенно это касается лица. Все делают подтяжки, только скрывают!», — рассказала певица изданию StarHit.