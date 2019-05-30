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Мини, блестки, декольте и яркий макияж: Успенская, Пугачева и другие звезды за 60, которые не собираются на пенсию

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Любовь Успенская

Фото: Instagram
Одни женщины считают, что в зрелом возрасте надо выглядеть как можно скромнее. Они отказываются от дерзких нарядов и яркого макияжа, предпочитают более сдержанные, элегантные, а иногда и откровенно скучные образы. Мы выбрали знаменитостей, которые и на седьмом десятке не собираются сбавлять обороты и позволяют себе смелые модные и бьюти решения.

Любовь Успенская в этом году отметила 65-летие. После юбилея певица стала только активнее: она чаще выступает, записывает дерзкие дуэты (с рэпером CYGO, например) и демонстрирует прекрасную форму на красных дорожках в смелых нарядах.

Любовь Успенская

Фото: Пресс-служба

Алла Пугачева давно стала примером для женщин, которые не собираются в зрелом в возрасте уходить на пенсию. Певица продолжает эксперименты со стилем, регулярно выходит в свет, ведет Instagram и не стесняется своего возраста. В апреле Алле Борисовне исполнилось 70 лет, а энергия в ней продолжает бить ключом.

Алла Пугачева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ирина Понаровская, исчезнувшая на несколько лет со светских радаров, вернулась в новом образе — с дерзкой стрижкой, ярким макияжем и в эффектных нарядах. «Мои недостатки никогда не увидите — мастерски их прикрою, но и распускаться себе не позволяю. Да, сижу на определенном питании: уже давно не ем мяса, отказалась от жирного, не скажу, что не пью, иногда разрешаю бокал вина. Раньше следовала особой системе голодания, результаты по сей день держат меня в хорошей форме. Я сохраняю то, что дано не природой или мамой с папой, а чего добилась сама. Слава богу, не прибегая к пластической хирургии! Но не исключаю, особенно это касается лица. Все делают подтяжки, только скрывают!», — рассказала певица изданию StarHit.

Ирина Понаровская

Фото: Instagram

Хелен Миррен, которая в середине лета отметит 74-летие, не любит консервативный стиль. К примеру, на Каннском кинофестивале в этом году актриса появилась в блестящем золотом платье и... с розовыми волосами.

Хелен Миррен

Фото: Global Look Press / Imagespace

65-летняя Кристи Бринкли и 66-летняя Изабель Юппер тоже не собираются кутаться в закрытые наряды и не считают, что с возрастом надо быть скромнее. Обе они могут похвастаться прекрасной физической формой и отсутствием комплексов.

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Кристи Бринкли

Фото: Eastnews

Больше знаменитостей за 60, которые не собираются на пенсию и демонстрируют эффектные образы, — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress, Eastnews, Starface, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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