passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Просто ослепительно: Миддлтон, Диаз, Гагарина и другие звезды с самыми красивыми улыбками

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 46

Кейт Миддлтон

Фото: Getty

Мы выбрали знаменитых и успешных девушек с самыми красивыми улыбками, которые они регулярно демонстрируют своим многочисленным поклонникам. Обещаем, что эта галерея заряжена отличное настроение.

Супруга принца Уильма Кейт Миддлтон является обладательницей одной из самых очаровательных улыбок. Ну а задорный смех герцогини Кембриджской способен разрядить даже самую напряженную атмосферу во врем официальных встреч.

Кэмерон Диаз из тех девушек, которых вообще сложно представить без широкой улыбки. Голливудская актриса и известная хохотушка является воплощением настоящей калифорнийской кокетки, у которой всегда прекрасное настроение, ровный загар и светлые локоны.

Фото: Global Look Press / Nancy Kaszerman

Супруга Полины Гагариной фотографа Дмитрий Исхакова поклонники певицы окрестили хмурым мужем, потому что он всегда выглядит очень серьезно и брутально. А вот сама Полина буквально светится, даже дико устала после выступлений и репетиций.

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Завоевать Голливуд одной из самых успешных на сегодняшний день актрис Марго Робби помогли талант, упорство, вера в себя, красота и, конечно, обворожительная улыбка.

Фото: Global Look Press / Dave Starbuck_Geisler-Fotopress

Миранде Керр в апреле исполнилось 36 лет, но выглядит она на все... шестнадцать. В том числе благодаря своей открытой детской улыбке.

Фото: Getty

Некоторые считают идеальные голливудские улыбки фальшивыми и наигранными. Такое точно не скажешь про Наталью Водянову, от улыбки которой на душе становится теплее.

Фото: Getty

Больше знаменитостей с самыми красивыми улыбками — в нашей фотогалерее.

Фото: dpa, eastnews,starface,globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!