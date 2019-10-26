Просто ослепительно: Миддлтон, Диаз, Гагарина и другие звезды с самыми красивыми улыбками
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Фото: Getty
Супруга принца Уильма Кейт Миддлтон является обладательницей одной из самых очаровательных улыбок. Ну а задорный смех герцогини Кембриджской способен разрядить даже самую напряженную атмосферу во врем официальных встреч.
Кэмерон Диаз из тех девушек, которых вообще сложно представить без широкой улыбки. Голливудская актриса и известная хохотушка является воплощением настоящей калифорнийской кокетки, у которой всегда прекрасное настроение, ровный загар и светлые локоны.
Фото: Global Look Press / Nancy Kaszerman
Супруга Полины Гагариной фотографа Дмитрий Исхакова поклонники певицы окрестили хмурым мужем, потому что он всегда выглядит очень серьезно и брутально. А вот сама Полина буквально светится, даже дико устала после выступлений и репетиций.
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Завоевать Голливуд одной из самых успешных на сегодняшний день актрис Марго Робби помогли талант, упорство, вера в себя, красота и, конечно, обворожительная улыбка.
Фото: Global Look Press / Dave Starbuck_Geisler-Fotopress
Миранде Керр в апреле исполнилось 36 лет, но выглядит она на все... шестнадцать. В том числе благодаря своей открытой детской улыбке.
Фото: Getty
Некоторые считают идеальные голливудские улыбки фальшивыми и наигранными. Такое точно не скажешь про Наталью Водянову, от улыбки которой на душе становится теплее.
Фото: Getty
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Фото: dpa, eastnews,starface,globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина
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