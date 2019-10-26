Просто ослепительно: Миддлтон, Диаз, Гагарина и другие звезды с самыми красивыми улыбками

Супруга принца Уильма Кейт Миддлтон является обладательницей одной из самых очаровательных улыбок. Ну а задорный смех герцогини Кембриджской способен разрядить даже самую напряженную атмосферу во врем официальных встреч.

Кэмерон Диаз из тех девушек, которых вообще сложно представить без широкой улыбки. Голливудская актриса и известная хохотушка является воплощением настоящей калифорнийской кокетки, у которой всегда прекрасное настроение, ровный загар и светлые локоны.