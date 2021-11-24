Месхи — в юбке, Милохин — в костюме Человека-паука: что ждет зрителей в новом «Ледниковом периоде»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Одними из первых на льду появились олимпийская чемпионка Оксана Домнина и актер театра и кино Кирилл Зайцев. У пары был драматический номер с переодеванием, но не все члены жюри оценили их идею.
Дело в том, что Кирилл на несколько секунд опоздал и не вовремя надел военную форму, из-за чего, по мнению его партнерши, номер не совсем сложился. Хотя в конце они выполнили сложную поддержку, которая восхитила как зрителей, так и членов жюри.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Зато в числе фаворитов в новом выпуске оказались фигуристка Екатерина Боброва и актер Макар Запорожский. Номер с композицией «Как молоды мы были» понравился всем членам жюри. Дело в том, что Макар перевоплотился в советского футболиста Всеволода Боброва, которого он играет и в новом фильме. Для выступления актер позаимствовал у съемочной группы костюмы и реквизит — а именно раритетный мяч.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Татьяна Тарасова призналась, что Запорожский стал намного лучше кататься, и во многом это заслуга Екатерины. «Она тебя не только приучила к труду, но она тебя приучила и к тому, что все получается», — отметила Татьяна Анатольевна.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Драматическое и страстное выступление в этот раз было у Татьяны Волосожар и Федора Федотова, которые до слез растрогали Татьяну Навку. «Я вас поздравляю. Комок действительно стоял весь номер, в конце я разрыдалась, а это бывает здесь очень редко», —призналась Навка.
Члены жюри отметили не только замечательную технику исполнения, но также артистизм пары и музыку, под которую они катались. Татьяна и Федор выбрали лирическую композицию «Секунду назад» группы «Ночные снайперы». Александр Жулин отметил, что пара уже может участвовать в профессиональных ледовых шоу.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
«Замечательный номер, идея роскошная. Мне очень понравилась история с шагами и часами. Финал мне абсолютно непонятен, но было здорово», — добавил Жулин.
Ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин тоже в восторге от проделанной работы Федора Федотова: «Я сидел смотрел номер и поймал себя на мысли, что в принципе это достойная замена многих в многочисленных ледовых спектаклях Ильи Авербуха. Он нереально катается».
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На высоте, как всегда, были Даня Милохин и Евгения Медведева. Пара повторила образы из фильма «Человек-паук» и культовую сцену с поцелуем. Это уже не первый раз, когда Даня и Евгения целуются на льду, из-за чего поклонники пары приписывают им роман. Интересно то, что для выступления участники выбрали новый трек Милохина, который зрители впервые услышат только в «Ледниковом периоде».
Фото: Макс Светский / Passion.ru
В этот раз высокие оценки получила пара Агаты Муцениеце и Александра Энберта. В преддверии Дня матери актриса и фигурист решили поставить номер, посвященный своим любимым матерям. В самом начале выступления Муцениеце позвонила по видеосвязи своей маме, которая живет в Риге, чтобы сказать, как сильно она ее любит.
Напомним, что в финале шоу осталось девять пар, которые поборются за первое место и право называться лучшей парой «Ледникового периода». Новый выпуск зрители смогут увидеть 4 декабря в 17:40 на Первом канале.
Фото: Макс Светский / Passion.ru