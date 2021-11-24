Месхи — в юбке, Милохин — в костюме Человека-паука: что ждет зрителей в новом «Ледниковом периоде»

Одними из первых на льду появились олимпийская чемпионка Оксана Домнина и актер театра и кино Кирилл Зайцев. У пары был драматический номер с переодеванием, но не все члены жюри оценили их идею.

Дело в том, что Кирилл на несколько секунд опоздал и не вовремя надел военную форму, из-за чего, по мнению его партнерши, номер не совсем сложился. Хотя в конце они выполнили сложную поддержку, которая восхитила как зрителей, так и членов жюри.