Мел Гибсон, Хью Грант, Джуд Лоу и другие — 10 знаменитостей с внебрачными детьми
Многие из звездных мужчин являются рекордсменами по количеству рожденных на стороне малышей. Кто-то общается со своими наследниками, а кто-то не желает их знать. Кто же эти ловеласы?
Хью Грант
У британского актера пятеро детей. История их появления на свет интересная и запутанная. Долгое время Хью Грант состоял в отношениях с Элизабет Херли, но наследников у пары не было.
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Фото: Getty Images
Затем актер познакомился с Тинглан Хонг и она родила ему дочь Табиту. После расставания с ней артист закрутил роман со шведкой Анной Эберштайн, она подарила ему сына Джона. После Хью возобновил отношения с Хонг, и у них родился сын Феликс.
Но и это не заставило Гранта пойти к алтарю с Тинглан. А предложение руки и сердца он все же сделал Анне, к которой опять вернулся после второй попытки воссоединения с Хонг.
Поженились Хью и Анна только в мае 2018-го после того, как у них родились дочь и еще один ребенок, пол и имя которого они скрывают.
Мел Гибсон
Звезда фильмов «Мэверик», «Храброе сердце», «Чего хотят женщины» и многих других — один из самых плодовитых отцов среди знаменитостей.
У Мела Гибсона 9 детей. Семеро из них появились в браке с его первой и пока единственной женой Робин Мур. Они расстались почти через 30 лет после свадьбы. И как только Робин заявила о разводе, Гибсон вывел в свет свою пассию, американскую пианистку российского происхождения Оксану Григорьеву.
Фото: Phil Roach/ Global Look press
В октябре 2009-го у пары родилась дочь Люсия. Кстати, к тому времени у Оксаны уже был сын от другого сердцееда Тимоти Далтона. Но вскоре после появления девочки на свет Григорьева и Гибсон расстались. Они клялись и божились, что сохранят хорошие отношения ради малышки, но в итоге оказались в суде, где долго разбирались, с кем должен остаться ребенок.
В сентябре 2016-го Гибсон опять стал отцом. Сына Ларса ему подарила 26-летняя бывшая спортсменка Розалинд Росс.
Фото: Dave Longendyke/ Global Look press
Разрывы отношений с женщинами дорого обходились Мелу Гибсону. После развода с Робин Мур он отдал ей половину своего баснословного состояния. К тому же 50% всех его будущих доходов также будет уходить экс-супруге. Оксане Григорьевой он обязан оплачивать дом и перечислять на содержание ребенка по 60 тысяч долларов в месяц.
Арнольд Шварценеггер
Многолетняя интрижка с домработницей и рождение у них сына стали причиной краха долгого брака «железного Арни» с Марией Шрайвер.
В браке Шварценеггера родились две дочери и два сына. И долгое время Арнольд скрывал, что у него растет сын Джозеф от Милдред Баены. Парень пошел по стопам знаменитого отца — он всерьез занимается спортом. И внешне он похож на Арнольда больше, чем его сводные братья и сестры.
Мария Шрайвер, прошедшая с супругом множество испытаний, не смогла смириться с предательством мужа.
Фото: www.instagram.com/schwarzenegger
Сейчас самый известный в мире бодибилдер живет один на ранчо, в окружении множества питомцев, но со всеми детьми он регулярно видится.
Оуэн Уилсон
У голубоглазого блондина Оуэна Уилсона есть трое детей от разных женщин. Ни на одной из них он не был женат.
Фото: Kinopoisk.ru
В январе 2011-го подруга актера Джейд Дуэлл родила сына Роберта. Ровно через три года Оуэн Уилсон стал отцом во второй раз. Матерью его сына Финна оказалась личный тренер по фитнесу Кэролайн Линдквист. На момент начала романа с голливудской знаменитостью она была замужем. И третьего ребенка от Оуэна — дочь Лайлу — в октябре 2018 года родила к тому времени уже бывшая избранница знаменитости Варуни Вонгсвиратес.
Эдди Мерфи и Мелани Браун
Звезда комедий Эдди Мерфи отец 10 детей от разных женщин. И не всех он готов был признать своими отпрысками. В суде его отцовство по ДНК-тесту доказывала экс-солистка Spice Girls Мелани Браун.
Фото: East News
Вне брака у актера родились сыновья Эрик и Кристиан — от разных подруг. В марте 1993 года Мерфи женился на своей давней возлюбленной Николь Митчелл. У пары родились пятеро детей. Развелись многодетные супруги в 2006 году, сославшись на непримиримые разногласия.
Затем у Мерфи завязался стремительный роман с «перчинкой» Мелани Браун. Но когда она объявила ему о беременности, Эдди официально заявил, что понятия не имеет, от кого этот малыш. Девочка родилась в один день со своим биологическим отцом. Вскоре в суде певица после проведения ДНК-теста доказала, что родила от голливудского комика.
Последние 9 лет Мерфи состоит в отношениях с моделью Пейдж Батчер. У них двое детей — Иззи и Макс. Пара обручилась в 2018-м, но пока свадьбы не было.
Кстати, Мелани Браун тоже многодетная мать. Старшую дочь Финикс она родила от танцора Джимми Гулзара, вторую Эйнджел — от Эдди Мерфи, а третью Мэдисон — от экс-мужа, продюсера Стивена Белафонте.
Джуд Лоу
У красавчика Джуда Лоу 6 детей. Троих ему подарила первая жена, певица Сэйди Фрост, с которой он прожил в браке всего 6 лет.
Фото: Kinopoisk.ru
Четвертый малыш — дочь — у актера появилась в результате романа с моделью Самантой Берк. На ней Лоу не женился даже после того, как они стали родителями. Еще одну дочь Джуду родила певица Кэтрин Хардинг, но и она не смогла окольцевать любвеобильного артиста.
И лишь весной 2019-го Джуд Лоу вновь отправился к алтарю, с нынешней супругой Филиппой Коэн. Пара растит общего малыша.
Стивен Тайлер
У легендарного рок-музыканта Стивена Тайлера четверо детей, женат он был дважды. Известности добились две его дочери — Миа и Лив.
Примечательно, что Стивен и Лив долгое время не знали, что они родные люди. Мать будущей актрисы, фотомодель и певица Биби Бьюэлл, долго скрывала, что родила от рокера. В одном из интервью Лив Тайлер рассказывала, что когда в детстве мельком видела Стивена, то не понимала, почему ей так хочется быть с ним рядом.
Позже правда раскрылась. Дочери Стивена очень похожи между собой. Лив стала знаменитой голливудской актрисой, а Миа — успешным адвокатом и плюс-сайз моделью.
Боб Марли
Гитарист и исполнитель имел такое количество внебрачных детей, что сведения об их количестве до сих пор расходятся в разных источниках. Кто-то говорит, что наследников, рожденных вне брака, было 13, кто-то, что всех детей — родных и приемных — было 11.
Фото: Sammy Minkoff via www.imago-image/ Global Look press
Точно известно, что Марли был женат на певице Рите Андерсон. Он усыновил двоих ее отпрысков от предыдущих отношений, а в браке появились на свет еще четверо малышей. Остальных детей ямайскому музыканту родили разные женщины. И все наследники Боба Марли дружат.
Чак Норрис
Супергерой боевиков и множества мемов Чак Норрис дважды вступал в брак. С первой супругой Дианой Холчек он дружил со школы. Их союз продлился больше 30 лет.
Второй избранницей спортсмена и актера стала актриса Джина О’Келли (она моложе мужа на 23 года). Каждая жена родила Чаку по два ребенка.
В автобиографии Норрис признался, что у него есть и внебрачная дочь Дина, о существовании которой он не знал много лет. Со всеми детьми актер дружит.
А вы бы смирились, если бы у вашего любимого человека появился ребенок на стороне? Проголосуйте.
Фото и видео: Instagram, East News, кадры фильма «Чего хотят женщины», Getty Images, Phil Roach, Sammy Minkoff via www.imago-image, Juergen Hasenkopf, via www.imago, Dave Longendyke/ Global Look press, Kinopoisk.ru
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