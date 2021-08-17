Мел Гибсон, Хью Грант, Джуд Лоу и другие — 10 знаменитостей с внебрачными детьми

Затем актер познакомился с Тинглан Хонг и она родила ему дочь Табиту. После расставания с ней артист закрутил роман со шведкой Анной Эберштайн, она подарила ему сына Джона. После Хью возобновил отношения с Хонг, и у них родился сын Феликс.

Но и это не заставило Гранта пойти к алтарю с Тинглан. А предложение руки и сердца он все же сделал Анне, к которой опять вернулся после второй попытки воссоединения с Хонг.

Поженились Хью и Анна только в мае 2018-го после того, как у них родились дочь и еще один ребенок, пол и имя которого они скрывают.

Мел Гибсон

Звезда фильмов «Мэверик», «Храброе сердце», «Чего хотят женщины» и многих других — один из самых плодовитых отцов среди знаменитостей.