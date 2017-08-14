Меховая жилетка с павлиньими перьями, волосатый ремень и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Елена Исинбаева
В Калининграде прошел фестиваль короткометражного кино «Короче-2017». Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая сейчас находится в интересном положении, решила выглядеть на церемонии открытия очень нарядно и немного перестаралась. На платье с принтами в виде павлиньих перьев спортсменка надела жилетку, декорированную в стиле «все лучшее сразу» — с павлиньими перьями в стразах и блестках, ярким мехом (!) и массивной застежкой с сияющими камнями. Без этого лихо наверченного дизайнерского гламурного шедевра Исинбаева смотрелась гораздо симпатичнее.
Евгения Брик
Евгения Брик как будто одолжила вещи для выхода на красную дорожку у дизайнера Маши Цигаль — большой любительницы розового, детских юбочек, топиков и образов в духе «прямо как девочка».
Анна Чурина
Анна Чурина надела золотое платье из плотной ткани, которое явно изящества ее фигуре не добавило, а вот пару-тройку размеров визуально прибавило. К легкому топу в пайетках, в котором актриса появилась на церемонии открытия, и мягким кудрям гораздо больше подошел бы не менее легкий и нежный низ, а не мятая юбка с «пузырями» ткани на бедрах, похожая на бесформенный мешок.
Эмилия Шуле
Эмилии Шуле всего 24 года, что не мешает ей ностальгировать по 90-м. На мохеровую юбочку Эмилия надела пушистый «волосатый» розовый ремень, а окончательно сенд-хэндный душок образу придали спортивный укороченный топ на бретельках и красный кожаный клатч с золотыми заклепками.
Джованна Эубанк
Бразильская модель Джованна Эубанк пришла на презентацию коллекции одного из бутиков в Сан-Паулу в прозрачном комбинезоне, спадавшем с плеч, сборившем на животе и далекой от идеала талии. Пикантной деталью этого наряда, который лучше было приберечь для домашних пижамных вечеринок, стали белые панталоны. Так себе попытка быть самой сексуальной девушкой на вечеринке.
Фото: starface, getty, globallookpress, eastnews, архивы пресс-служб