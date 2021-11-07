Мечтала стать дрессировщицей, скрывала еврейские корни и другие факты об Оксане Фандере
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Фото: Kinopoisk.ru
Но сегодня лишь некоторые вспомнят, что Фандере было не так легко попасть в мир кино, стать актрисой, да и потрясения в ее жизни тоже были. Вспомним хотя бы новости о неверности ее мужа, которые порой появлялись на страницах желтой прессы. Однако Оксана всегда спокойно реагировала на сплетни, уверяя, что в их семье все хорошо.
Так ли это было на самом деле? С кем Филиппу Янковскому приписывали романы? С какими трудностями Фандере пришлось столкнуться на своем жизненном пути. Об этих и других фактах рассказываем в новом материале.
Фото: Yurii Zheludev / Global Look Press
Горячая кровь
Оксана родилась в Одессе в творческой семье. Ее отец был наполовину украинцем, наполовину цыганом, а мама — еврейкой. Фандера не раз говорила, что импульсивный и немного вспыльчивый характер она переняла у папы. Что тут говорить — горячая кровь. А вот яркую и запоминающуюся внешность она получила благодаря смешению нескольких кровей.
Кстати, в юности, по понятным причинам, Оксана скрывала свои еврейские корни, поэтому в советском паспорте в графе «национальность» она указана как украинка. Позже она говорила, что гордится тем, что в ней течет еврейская кровь.
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press
Первая роль в 12 лет
Отец Оксаны был известным в Одессе актером, который потом удостоился звания заслуженного и народного артиста. Правда, из-за работы он редко общался с дочерью, которая чаще видела его на афишах. Но, по всей видимости, любовь к искусству, театру и кино у девочки была в крови с самого рождения.
Когда ей было 12 лет, она впервые приняла участие в кинопробах. Сначала Оксана претендовала на роль Майки в детской киноленте «Приключения Электроника», но в итоге она досталась Оксане Алексеевой, а Фандера сыграла школьницу, которая называла Чижикова Рыжиковым.
Мечтала стать укротительницей тигров
Впрочем, в то время Оксана не задумывалась об актерской карьере, ведь ее привлекал цирк. Девушка мечтала стать дрессировщицей и даже работала в одесском зоопарке, где ей приходилось ухаживать за тигрятами. Оказывается, Фандера вдохновилась историей Ирины Бугримовой, первой женщины-дрессировщицы, и мечтала повторить ее успех.
Фото: Vitaly Fedorov / Global Look Press
Но, когда Оксана в 14 лет переехала в Москву, детскую мечту пришлось оставить. «В Москве несколько другие цирки, и несколько другие люди, и несколько другая атмосфера. И, в общем, мечту о цирке вытеснила другая мечта — вернуться обратно в Одессу», — говорила Фандера.
Неудачное поступление в театральный
Окончив школу, Оксана все-таки решила стать актрисой и отправилась на вступительные экзамены в ГИТИС. Советский актер Владимир Андреев разглядел в ней лирическую актрису и оценил ее талант. Но своенравная Фандера со своим непростым характером не хотела всю жизнь перевоплощаться в хрупких и беззащитных героинь.
Чтобы изменить мнение приемной комиссии, девушка явилась на экзамен в свободной одежде, исполнила песни из репертуара Вилли Токарева и показала несколько цирковых трюков — не зря же она столько лет мечтала быть дрессировщицей.
Только вот преподаватели не оценили старания Оксаны и отказались ее принимать в театральный институт. Несмотря на это поражение, юная особа не опустила руки и продолжала идти навстречу своей мечте.
Московская красавица
Фандера устроилась в Дом моды Вячеслава Зайцева секретарем, но иногда могла выходить на подиум. Позже она даже руководила детской студией и учила маленьких девочек модельному искусству. В то время Оксана также участвовала в фотосессиях для советских журналов.
Но решающим в ее жизни оказался конкурс красоты «Московская красавица». Несмотря на то, что желающих принять участие в состязании было много, Фандера оказалась в числе первых, причем перед членами жюри на кастинге она предстала в мужской рубашке и джинсах. Как всегда, она была самой оригинальной и находчивой. Правда, в этот раз ее креативность оценили.
Фото: Gennadii Usoev / Global Look Press
В финале девушка заняла второе место, а победительницей стала Маша Калинина. Позже организаторы конкурса признались, что у Оксаны были все шансы на победу, но она не заняла первое место лишь по той причине, что у нее не было московской прописки.
Билетик в кино
Зато конкурс красоты помог ей зарекомендовать себя — после него предложения режиссеров так и посыпались на девушку. Первая значимая роль ей досталась в картине «Утреннее шоссе», затем были фильмы «Зима в раю», «Корабль» и другие.
Оксана была счастлива и рада такому успеху, но понимала, что ей не хватает профессионального образования. Со второй попытки она все-таки смогла поступить в ГИТИС и успешно его окончить. Девушке удалось стать одной из самых красивых, востребованных и лучших актрис российского кинематографа.
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press
Любовь на всю жизнь
В 1988 году на дне рождения друга Оксана познакомилась с Филиппом Янковским, сыном знаменитого советского актера Олега Янковского и актрисы Людмилы Зориной. Представитель актерской семьи сразу обратил внимание на яркую и симпатичную девушку, а уже спустя месяц сделал ей предложение.
«Мне повезло. Причем повезло с первого раза. Оксана не просто красивая женщина. Она мудрая женщина. И это дорогого стоит, поверьте», — говорил Филипп.
Но Оксана в первое время очень переживала, думая, что знаменитые родители ее возлюбленного не будут в восторге от начинающей актрисы из Одессы. К счастью, Олег Иванович и Людмила Александровна приняли избранницу их сына.
В 1990 году у супругов родился сын Иван, а спустя пять лет — дочь Елизавета. Дети актеров пошли по их стопам, а в 2021 году Янковский и Фандера стали бабушкой и дедушкой: у Ивана и его девушки Дианы Пожарской родился сын.
Впрочем, за 30 лет совместной жизни злые языки не раз говорили, что у Филиппа и Оксаны не все так гладко, как кажется со стороны. Янковскому приписывали отношения с певицей и актрисой Леной Перовой, а потом досталось и Фандере, которой совместная работа с Федором Бондарчуком над созданием фильма «Про любоff» тоже стоила слухов о романе. Но супруги всегда отрицали отношения на стороне, отмечая, что им хорошо вместе.
«Я убеждена, что с человеком нужно оставаться ровно столько, сколько тебе хочется с ним оставаться. И чувство долга здесь совершенно ни при чем. Когда понимаешь, что тебя любят, но при этом ты свободен, или ты любишь и даешь свободу другому — в этом, конечно, есть доля риска. Но скажите мне, разве запреты и запугивания спасли хоть один брак? Я хочу, чтобы человек рядом со мной был счастлив, а не задавлен необходимостью и чувством долга», — говорила Фандера.
Фото: Viktor Chernov / Global Lokk Press
Испытания
Оксана и Филипп вместе уже более 30 лет — и в горе, и в радости. В 2009 году из жизни ушел Олег Иванович, у которого был рак поджелудочной железы. Через несколько лет стало известно, что у Филиппа тоже обнаружили опухоль — врачи диагностировали у него фолликулярную лимфому третьей стадии, которая поражает клетки селезенки, гортани и миндалин.
Несмотря на то, что режиссер не сразу обратился за помощью к врачам, победить болезнь ему все-таки удалось. Рядом с Филиппом всегда была Оксана, которая сопровождала его во время химеотерапии и на реабилитации.
Сегодня Оксане Фандере — 54, но она по-прежнему хороша и все так же эффектна. Актриса не скрывает, что у нее уже есть седые волосы, но своими возрастными изменениями она гордится и не боится стареть, тем более рядом с таким мужем.
Фото: Yurii Zheludev / Global Look Press, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, Vitaly Fedorov / Global Look Press, Gennadii Usoev / Global Look Press, Viktor Chernov / Global Lokk Press, Kinopoisk