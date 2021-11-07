Мечтала стать дрессировщицей, скрывала еврейские корни и другие факты об Оксане Фандере

Но сегодня лишь некоторые вспомнят, что Фандере было не так легко попасть в мир кино, стать актрисой, да и потрясения в ее жизни тоже были. Вспомним хотя бы новости о неверности ее мужа, которые порой появлялись на страницах желтой прессы. Однако Оксана всегда спокойно реагировала на сплетни, уверяя, что в их семье все хорошо.

Так ли это было на самом деле? С кем Филиппу Янковскому приписывали романы? С какими трудностями Фандере пришлось столкнуться на своем жизненном пути. Об этих и других фактах рассказываем в новом материале.