Маркл, Канделаки, Каменских и другие кудрявые знаменитости, предпочитающие выпрямлять волосы

«Многие из вас спрашивают, как я справляюсь со своим «взрывом на макаронной фабрике» на голове. Кудри мне подарили родители. Не буду лукавить — это самые удобные волосы на свете, и я безумно за них благодарна. Утром просыпаешься уже с прической! Не успела помыть голову — не видно. Но за волосами нужно ухаживать! Кудрявый волос пористый по своей структуре, а значит, постоянно пересушен, особенно летом. Поэтому им нужен правильный подход. Я мою голову через день и четко придерживаюсь этого графика! Сначала идет шампунь, потом наношу маску, только на кончики на 20 мин. После того как смываю маску, на влажный волос, наношу серум и немного масла. Я гастролирую по всему миру и со всех стран собираю коллекцию уходов, так что конкретную марку вам не подскажу. Средств миллион разных, только методом проб вы сможете выбрать самый подходящий для вас вариант. Когда есть время, я стараюсь сушить волосы естественным путём! Так они ложатся кудрявистей, да и фен, опять-таки, пересушивает и здоровья не добавляет», — рассказала Настя Каменских, которая, впрочем, очень любит выпрямлять свои кудряшки.

Сара Джессика Паркер