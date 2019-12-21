Маркл, Канделаки, Каменских и другие кудрявые знаменитости, предпочитающие выпрямлять волосы
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / face to face
Меган Маркл
Фото: Pinterest / Getty
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл от природы очень кудрявые волосы. Вот только с кудряшками вы ее едва ли увидите. Разве что на паре архивных фотографий... Меган старательно выпрямляет волосы. Стилист по волосам Роб Пит, который раньше работал с герцогиней, рассказал журналу Elle, что Меган делает кератиновое выпрямление.
Тина Канделаки
Фото: Instagram / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Как же везет девушкам с прямыми волосами! Всю жизнь выпрямляю волосы. Но на отдыхе приходится терпеть кудри!» – подписала Тина Канделаки свои фотографии с отдыха, на которых позировала с задорными кудряшками.
Тина Кунаки
Фото: DPA / Instagram
Супруга французского актера Венсана Касселя модель Тина Кунаки любит свои кудряшки и часто демонстрирует прическу в стиле «афро». А вот во время светских выходов и различных фотосессий выпрямляет волосы. Кстати, когда у Тины прямые волосы ее часто сравнивают с экс-супругой Касселя Моникой Беллуччи.
Алиша Кис
Фото: Global Look Press / face to face / DPA
В последнее время Алиша Кис начала пропагандировать естественную красоту: она отказалась от декоративной косметики и перестала выпрямлять свои буйные кудряшки. Вот только поклонникам она запомнилась именно с прямыми волосами или косичками, скрывающими ее пышную шевелюру.
Настя Каменских
Фото: Instagram
«Многие из вас спрашивают, как я справляюсь со своим «взрывом на макаронной фабрике» на голове. Кудри мне подарили родители. Не буду лукавить — это самые удобные волосы на свете, и я безумно за них благодарна. Утром просыпаешься уже с прической! Не успела помыть голову — не видно. Но за волосами нужно ухаживать! Кудрявый волос пористый по своей структуре, а значит, постоянно пересушен, особенно летом. Поэтому им нужен правильный подход. Я мою голову через день и четко придерживаюсь этого графика! Сначала идет шампунь, потом наношу маску, только на кончики на 20 мин. После того как смываю маску, на влажный волос, наношу серум и немного масла. Я гастролирую по всему миру и со всех стран собираю коллекцию уходов, так что конкретную марку вам не подскажу. Средств миллион разных, только методом проб вы сможете выбрать самый подходящий для вас вариант. Когда есть время, я стараюсь сушить волосы естественным путём! Так они ложатся кудрявистей, да и фен, опять-таки, пересушивает и здоровья не добавляет», — рассказала Настя Каменских, которая, впрочем, очень любит выпрямлять свои кудряшки.
Сара Джессика Паркер
Фото: Global Look Press / KPA / Getty
Наверное, многие девушки помнят эпизод из «Секса в большом городе», когда главная звезда сериала Сара Джессика Паркер осуждает свои кудряшки и завидует внешности «идеальной» девушки мужчины своего мечты, у которой «такие гладкие и блестящие волосы». Актриса и в жизни не очень-то любит свои кудри и регулярно из выпрямляет.
Шакира
Фото: Global Look Press / El Universal / Eastnews
Кудри уже давно стали одной из визитных карточек Шакиры, однако и она довольно часто предпочитает выходить в свет с выпрямленными волосами.
Николь Кидман
Фото: Global Look Press / face to face / MediaPunch
Миллионы поклонников полюбили Николь Кидман, когда она была начинающей актрисой из Австралии, немного неуклюжей, естественной, с торчащими во все стороны кудряшками... Став голливудской звездой, актриса решила навсегда расстаться с кудрями.
Энди Макдауэлл
Фото: Global Look Press / face to face / eastnews
Еще одна голливудская звезда Энди Макдауэлл тоже является обладательницей очаровательных кудрей... которые очень часто выпрямляет.
Фото: instagram, eastnews, starface, globallookpress, pinterest, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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