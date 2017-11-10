Внешность этих девушек часто оказывается предметом споров между ценителями естественной и кукольной красоты, противниками и сторонниками пластической хирургии.

Мария Погребняк

Мария Погребняк известна не только как супруга нападающего московского «Динамо» Павла Погребняка. Благодаря своей яркой внешности она стала звездой Instagram, в котором у нее уже несколько сотен тысяч подписчиков. Мария похожа на куклу Барби: тонкие черты лица, высокие скулы, пухлые губы, осиная талия и бесконечные ноги. Одни критикуют ее за излишнюю худобу и советуют лечиться от анорексии, другие восхищаются точеной фигурой мамы троих сыной. Погребняк уверяет, что никогда не делала пластические операции. Разве что увлекласть увеличением губ несколько лет назад, но уже давно вернула им естественный размер, а теперь умеет творить со своим лицом чудеса с помощью декоративной косметики. «Русская Барби» Анжелика Кенова

Анжелика Кенова из Кургана не скрывает, что ролевой моделью для нее является кукла Барби. Обратили внимание на фамилию, которую себе придумала девушка? У нее почти сто тысяч подписчиков в Instagram, а в СМИ ее называют русской Барби. Анжелика уверяет, что пластические операции не делала, а кукольный стиль полюбила в детстве и продолжает выглядеть так, как ее когда-то наряжала мама. «Живая Барби» Валерия Лукьянова

Модель Валерия Лукьянова из Одессы — девушка своеобразная. Лера называет себя богиней или небесным созданием, проводит семинары по «внетелесным путешествиям», увлекается индуизмом и восточными эзотерическими практиками, сыроедением и планирует перейти на питание солнцем и воздухом. Пышная грудь интернет-знаменитости — результат работы пластического хирурга, а вот слухи о других операциях (удалении ребер, изменении формы носа и разреза глаз, коррекции формы скул и многих других) отрицает. Алена Шишкова

Еще одна известная «сестра Барби» — вторая Вице-мисс Россия 2012 года, модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова. За пять лет, прошедших после конкурса красоты, на котором она прославилась не только ангельской внешностью, но и путаными ответами на вопросы о планах на будущее, черты лица Алены изменились, но сама она слухи о пластике отрицает. В Instagram у Шишковой почти шесть миллионов подписчиков, которым интересно наблюдать за не слишком разнообразными снимками этой блондинки с кукольным лицом. Лили Коул

Лили Коул — всемирно известная британская модель и киноактриса. Лили похожа не на пластиковую Барби с удивленным выражением лица, а скорее на фарфоровую куклу викторианской эпохи. Правда, некоторых нестандартная внешность этой хрупкой рыжеволосой девушки отталкивает. Достается Коул и за якобы слишком широко расставленные глаза, и за слишком маленький рот, и за то, что... вообще она кукла какая-то, а не человек! Даки Тот

Модель Даки Тот из Южного Судана в 17 лет стала победительницей австралийского конкурса Next Top Model и получила много интересных предложений от дизайнеров по всему миру. Правда, кукольная внешность Даки не всем пришлась по вкусу — нашлись и те, кому ее идеальные пропорции, цвет кожи и волосы казались неестественными и нелепыми. Возможно, это были всего лишь завистники, но из-за травли в Сети модель на два года скрылась от широкой общественности. Сейчас у Тот все прекрасно, она востребована в модном бизнесе. К примеру, недавно она стала лицом коллекции косметики Рианны Fenty Beauty. Линдси Виксон