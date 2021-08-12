Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Канье Уэст и другие знаменитости с раздутым эго

Ее поступок обсуждал весь город, а строгий отец посадил ее под домашний арест. И в этом была вся Мадонна, которая вот уже на протяжении почти полувека не изменяет себе.

Однажды она заявила, что не успокоится до тех пор, пока не сравняется по популярности с Богом. Мадонна не скрывает, что у нее завышенная самооценка, но извиняться за это не собирается.

Джастину Биберу 27 лет. И большую часть жизни канадец находится под пристальным вниманием поклонников со всего мира. Певец стал популярным еще будучи школьником.