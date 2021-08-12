Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Канье Уэст и другие знаменитости с раздутым эго
Мадонна родилась в католической семье среднего класса. Певица, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная исполнительница, самостоятельно прошла свой путь — блата у нее не было и продвигать юное дарование тоже было некому. Она не боялась экспериментировать и даже шокировать. В 14 лет она станцевала на школьном празднике в коротких шортах и топе, обмазавшись зеленой краской.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/madonna
Ее поступок обсуждал весь город, а строгий отец посадил ее под домашний арест. И в этом была вся Мадонна, которая вот уже на протяжении почти полувека не изменяет себе.
Однажды она заявила, что не успокоится до тех пор, пока не сравняется по популярности с Богом. Мадонна не скрывает, что у нее завышенная самооценка, но извиняться за это не собирается.
Джастину Биберу 27 лет. И большую часть жизни канадец находится под пристальным вниманием поклонников со всего мира. Певец стал популярным еще будучи школьником.
Имея на счетах миллионы долларов, но не имея еще даже прав на вождение автомобиля, Джастин пытался самоутвердиться в глазах общественности. Он эпатировал публику, сорил деньгами, отравлял жизнь соседям. Многие скажут: головокружительный успех в столь юном возрасте кого хочешь сведет с ума, и тем не менее...
Правда, певец все же немного угомонился после женитьбы на своей давней поклоннице, модели Хейли Болдуин.
Арнольд Шварценеггер ведет уединенный образ жизни на своем огромном ранчо. Компанию ему составляют лишь любимые животные.
Фото: www.instagram.com/schwarzenegger
В молодости «железный Арни» был ослеплен успехом в Голливуде и на спортивных подмостках. Австриец, не знающий английского языка, добился своей цели после приезда в США. Америкой Арнольд грезил с детства. И оказавшись здесь, полностью отдал себя съемкам и участию в мировых первенствах по бодибилдингу.
И он настолько был сосредоточен на себе, что от него даже ушла любимая девушка, с которой он прожил несколько лет. Она заявила, что не могла мириться с его самолюбованием и тем, что все должны были крутиться вокруг Шварценеггера.
44-летний Канье Уэст успел достаточно похулиганить. Стоит хотя бы вспомнить его выходку, когда на вручении одной из музыкальных наград он отобрал микрофон у Тейлор Свифт и во всеуслышание заявил, что он лучший и победить должен был тоже он.
Фото: Marcel Thomas/ Global Look press
Он без лишней скромности называет себя музыкальными Майклом Джорданом и Стивом Джобсом в одном лице. Но не стоит забывать, что несколько лет назад у музыканта диагностировали биполярное расстройство. Возможно, такая мания величия стала одной из причин краха его брака с Ким Кардашьян.
Чарли Шин один из самых скандальных голливудских актеров. Превышая свою значимость, он регулярно устраивал скандалы на съемочных площадках.
Фото: Kinopoisk.ru
В итоге он добился того, что его уволили из успешного проекта «2,5 человека». Не нужно ему было поливать грязью создателей сериала. И руководство прямо доказало скандалисту — незаменимых не бывает.
Но Шин не отчаивается. У него достаточно денег, чтобы вести шикарный образ жизни. А своим поведением он подкидывает все новые и новые поводы для обсуждений.
Послужной список Кэтрин Хайгл весьма внушительный. Но не все режиссеры любят с ней работать.
Фото: www.instagram.com/katherineheigl
Актриса может легко нелестно высказаться в адрес коллег или даже руководства. Так, она оскорбила сценаристов сериала «Анатомия страсти», заявив, что они проделали так себе работу. Проект сыграл немалую роль в популярности Кэтрин, а после она обругала его создателей. Часто актриса выдвигает такие требования во время съемок, что они становятся невыполнимыми.
Ставший уже культовым режиссер Квентин Тарантино обладает не просто завышенной самооценкой, а злопамятностью.
Фото: Getty Images
Недавно выяснилось, что Тарантино оставил мать без достойного содержания. А все из-за того, что в детстве она ругала его за невыполненные уроки. А задания Квентин не делал, потому что все свободное время писал сценарии. Но мать не поверила в его талант, это сын ей и припомнил много лет спустя, став знаменитым. В юности он заявил родительнице, что она не получит от него ни машин, ни домов. И исполнил угрозу.
Фото и видео: Instagram, a75, Marcel Thomas/ Global Look press, Kinopoisk.ru, East News, Getty Images
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