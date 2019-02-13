Любовь без памяти, страсть и нежность без границ: самые романтичные клипы ко Дню святого Валентина

Сегодня, 14 февраля, миллионы людей по всему миру отмечают День святого Валентина. Если у вас нет второй половины, не расстраивайтесь и не спешите делать выводы о том, что этот праздник не для вас. Лучше cделайте что-нибудь приятное для тех, кто вам больше всего дорог, вспомните, за что любите самих себя, и настройтесь на романтическую волну с помощью нашей подборки клипов и песен о любви, нежности и страсти.