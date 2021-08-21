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Любимые мужчины, потеря нерожденного ребенка и хобби: 10 фактов о Равшане Курковой

22 августа одна из самых ярких красавиц отечественного кино отмечает 41-летие. Яркая, талантливая, молодо выглядящая, она ворвалась на большие экраны в начале 2000-х, хотя первую роль получила в 12 лет. Родители Курковой были актерами, но не хотели, чтобы единственная дочь выбрала такую же профессию. И она сначала послушалась их — окончила филфак. Но после гены и страсть к искусству взяли верх.
Любимые мужчины, потеря нерожденного ребенка и хобби: 10 фактов о Равшане Курковой

Равшана Куркова родилась в 1980 году в Ташкенте в семье Рано Кубаевой и Бахрама Матчанова. Родители разошлись, когда девочка еще училась в школе. После с отцом она виделась редко.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Равшана Куркова

Фото: www.instagram.com/rav_shana

Родители будущей звезды считали, что став артисткой, она будет мало зарабатывать, поэтому были против, чтобы Равшана шла по их стопам. В итоге она окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета, а лишь потом стала учиться на актрису. Она не могла совладать со своим желанием играть.

Равшана получила первую роль в 12 лет. Она появилась в артхаусном фильме «Тайна папоротников».

Девочку из-за занятости родителей, как это часто бывает в творческих семьях, воспитывала бабушка. Она установила жесткие правила: минимум времени на игры, еще меньше — на разговоры с подружками по телефону, общение с мальчиками исключалось вовсе.

Равшана Куркова не только востребованная актриса (больше 80 картин и десятки ролей в театре), но и успешная модель. Она сотрудничает с известными брендами, рекламируя белье, ювелирные украшения, косметику, и снимается для глянца, в том числе принимает участие в откровенных фотосессиях.

Равшана несколько раз была замужем. Фамилия ей досталась от первого мужа, фотографа Семена Куркова (в девичестве она была Матчановой). В браке звезда забеременела, но на большом сроке потеряла нерожденного малыша. Трагедия отдалила супругов и вскоре они развелись.

Второй раз Равшана Куркова пошла под венец с актером Артемом Ткаченко. Их брак продержался три года, разошлись они в 2008-м. После поклонники и СМИ подозревали, что она тайно расписалась с артистом Станиславом Румянцевым, но они это не комментировали.

Равшане приписывают множество романов с известными мужчинами, но она слухи не комментирует, а некоторые отношения подтверждает, появляясь с любимым на публике. После второго развода у актрисы была продолжительная связь с продюсером Ильей Бачуриным. Последний мужчина, о романе с которым стало известно, — фитнес-тренер Сергей Амарян.

Лучшим другом и самым близким человеком Равшана называет маму, актрису Рано Кубаеву, красотой и талантом которой восхищается.

Равшана Куркова жить не может без спорта и танцев. В фитнес-центре она проводит по несколько часов в неделю. «Если вы не занимаетесь спортом, то и выглядеть будете как человек, который не занимается спортом», — говорит она, давая понять, что ее подтянутая фигура — результат бесконечной работы над собой.

Фото и видео: Instagram, Pravda Komsomolskaya, Gennadii Usoev/ Global Look press

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