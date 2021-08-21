Любимые мужчины, потеря нерожденного ребенка и хобби: 10 фактов о Равшане Курковой

Равшана получила первую роль в 12 лет. Она появилась в артхаусном фильме «Тайна папоротников».

Девочку из-за занятости родителей, как это часто бывает в творческих семьях, воспитывала бабушка. Она установила жесткие правила: минимум времени на игры, еще меньше — на разговоры с подружками по телефону, общение с мальчиками исключалось вовсе.

Равшана Куркова не только востребованная актриса (больше 80 картин и десятки ролей в театре), но и успешная модель. Она сотрудничает с известными брендами, рекламируя белье, ювелирные украшения, косметику, и снимается для глянца, в том числе принимает участие в откровенных фотосессиях.