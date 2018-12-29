Любимые актеры, песни и шутки: лучшие моменты из новогодних отечественных фильмов

До встречи Нового года остался всего один день. Предлагаем настроиться на праздничную волну уже сейчас и вспомнить самые яркие, смешные, милые, забавные, любимые и знакомые, наверное, всем сцены и песни из известных отечественных новогодний фильмов. С наступающим!