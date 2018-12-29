Любимые актеры, песни и шутки: лучшие моменты из новогодних отечественных фильмов

Сегодня в 00:00Любимые актеры, песни и шутки: лучшие моменты из новогодних отечественных фильмовКомментарииДо встречи Нового года остался всего один день. Предлагаем настроиться на праздничную волну уже сейчас и вспомнить самые яркие, смешные, милые, забавные, любимые и знакомые, наверное, всем сцены и песни из известных отечественных новогодний фильмов. С наступающим!Текст: Ангелина НежнаяФото: vostock-photoВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегиновый годНовый год 2019ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...