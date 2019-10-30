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Лопес, Кардашьян, Гомес и другие звезды, которые не стесняются носить утягивающее белье

Слайд, который
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Дженнифер Лопес

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian

Знаменитости стараются быть на публике всегда идеальными: на красных дорожках, во время концертов и съемок. Несмотря на регулярные тренировки и работу стилистов, даже звезды не всегда выглядят на все сто и скрывают свои недостатки с помощью утягивающего белья.

Дженнифер Лопес

Фото: Global Look Press / face to face

Дженнифер Лопес и на шестом десятке может похвастаться потрясающим стройным телом. У нее стальной пресс, упругая грудь, стройные ноги... Правда, папарацци и внимательные поклонники не раз замечали, что под эффектными нарядами для выходов в свет Дженнифер носит утягивающие панталоны.

Ким Кардашьян

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson

Ким Кардашьян не скрывает, что носит корсеты, в которых ей сложно дышать и двигаться, утягивающие шортики, а грудь приподнимает с помощью... приклеенного к коже скотча. «Утягивающие шорты — мои лучшие друзья», — заявила как-то Ким.

Селена Гомес

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian

Селена Гомес тоже носит утягивающее белье под облегающими нарядами, а также время от времени засвечивает утягивающие шорты во время своих концертов, обнажая на сцене лишнее.

Кэмерон Диаз

Фото: Global Look Press / Chris Joseph

Кэмерон Диаз часто выходит в свет и снимается в кино без бюстгальтера, а вот бедра и пятую точку часто корректирует с помощью утягивающих шортиков.

Бейонсе

Фото: Global Look Press / face to face

Обладательница пышных форм Бейонсе не раз светили утягивающими велосипедками, когда появлялась на публике в платьях с высокими разрезами.

Кайли Дженнер

Фото: Global Look Press / Christopher Smith_AdMedia

Как и ее старшая сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер корректирует фигуру с помощью утягивающего белья.

Ева Лонгория

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория долгие годы боролась со своими женственными формами и изнуряла себя диетами. В итоге актриса решила полюбить себя такой, какая она есть, и перестала соответствовать модельным параметрам. Правда, теперь Ева носит утягивающее белье под роскошными нарядами во время выходов в свет.

Дженнифер Гарнер

Фото: Global Look Press / D.Long

Дженнифер Гарнер — еще одна большая поклонница утягивающих шортиков.

Сара Джессика Паркер

Фото: Global Look Press / Dennis Van Tine

Сара Джессика Паркер может похвастаться тонкой талией и стройной фигурой, но чтобы выглядеть идеально, носит утягивающее белье и бюстгальтеры с пуш-апом.

Джессика Альба

Фото: DPA

Джессика Альба уже не в одном интервью признавалась, что после рождения детей ее тело далеко от идеала. Впрочем, еще до рождения первенца актриса носила утягивающее белье под облегающим комбезом на съемках фильма «Фантастическая четверка».

Эмили Блант

Фото: Global Look Press / face to face

Эмили Блант любит высмеивать голливудские стандарты красоты и не скрывает, что выглядеть стройной на красных дорожках ей помогают корсеты и специальные боди: «Я ношу боди Spanx — и мне в нем очень комфортно».

Риз Уизерспун

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Риз Уизерспун носит утягивающее белье не только для выходов на красные дорожки. Папарацци не раз фотографировали Риз во время ее будничных прогулок, когда она светила корректирующими шортами.

Кейт Бланшетт

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian

«После рождения первого сына в моем гардеробе появились утягивающие шорты всех цветов и фасонов. Да так там и остались», — рассказала Кейт Бланшетт в интервью американскому Glamour. Также актриса любит делать талию более узкой с помощью поясов-корсетов.

Джемма Артертон

Фото: Global Look Press / Ferdaus Shamim

Джемма Артертон любит наряды с экстремальными декольте, а вот бедра делает визуально более стройными с помощью корректируюших шортиков.

Кэти Перри

Фото: Global Look Press / face to face

Кэти Перри не любит изнурять себя диетами и регулярными тренировками в спортзале. Что помогает певице выглядеть стройной и подтянутой? Корректирующее белье, которое ей не всегда удается скрыть от окружающих.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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