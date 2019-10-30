Лопес, Кардашьян, Гомес и другие звезды, которые не стесняются носить утягивающее белье

Знаменитости стараются быть на публике всегда идеальными: на красных дорожках, во время концертов и съемок. Несмотря на регулярные тренировки и работу стилистов, даже звезды не всегда выглядят на все сто и скрывают свои недостатки с помощью утягивающего белья.