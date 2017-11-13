Многие женщины предпочитают скрывать тот факт, что их красота — результат работы пластического хирурга. Эти звезды открыто говорят о своих трансформациях, не стесняются того, что сделали пластику, и считают, что лучше довериться специалистам, чем мучатся из-за комплексов и быть недовольной собственным отражением в зеркале.

Лолита Милявская

Лолите Милявской 14 ноября исполнилось 54 года. Певица успела сделать далеко не одну пластическую опреацию, о чем говорит совершенно открыто. Позади у Милявской — липосакция подбородка, блефаропластика, коррекция носогубных складок и липофилинг. Кроме того актристка призналась, что закачала в губы жир из собственного подбородка. Мелани Гриффит

Мелани Гриффит не раз признавалась в своем чрезмерном увлечении пластикой. Актриса начала посещать хирургов и в какой-то момент потеряла контроль над происходящим. В итоге Гриффит испортила себе лицо и поняла, что спасение от многочисленных комплексов искать надо скорее в кабинете психолога, а не пластического хирурга. Роза Сябитова

Ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова, напротив, советует всем женщинам совершенствовать себя у хирургов и открыто выступает за пластику. Сама телевудещая решилась на целый комплекс процедур — блефаропластику, круговую подтяжку лица, липосакцию, увеличение груди и удаление жировых складок в районе живота, Крис Дженнер

Крис Дженнер, в отличие от своих дочерей, не уверяет всех в своей естественной красоте. Крис исправила себе нос с помощью ринопластики (правда, хирурги явно непестарались), сделала подтяжку лица и вставила в грудь имплантаты. В эфире своего реалити-шоу несколько лет назад она заявила о решении повторной маммопластики. Операцию на груди Дженнер в итоге сняли на камеру и показали по телевидению. «Менять имплантаты надо каждые 10 лет. Мой сюжет — это важное сообщение женщинам», — пояснила Крис. Ирина Дубцова

Ирина Дубцова считает, что пластику женщине стоит делать для того, чтобы нравиться самой себе и комфортно чувствовать себя в собственном теле. После рождения сына певица долго боролась с лишним весом и мечтала о пышных формах совсем не в области живота... Устав от диет и тренировок, Ирина сделала липосакцию, коррекцию формы пупка и операцию по увеличению груди. В итоге самооценка Дубцовой взлетела на недосягаемые ранее высоты. Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон с детства комплексовала из-за слишком широкого носа. Актриса решилась на радикальный шаг, когда начала сниматься в сериале «Друзья». Ее популярность росла день ото дня, внешность обсуждали миллионы людей, а сама она не могла спокойно смотреть на себя в кадре. В итоге душевное равновесие Дженнифер удалось обрести благодаря ринопластике. Елена Проклова