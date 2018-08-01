Лобода, Ковальчук, Топурия и другие звезды, снявшиеся беременными в клипах

Светлана Лобода, родившая недавно дочь от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, станцевала тверк на последних месяцах беременности, Светлана Светикова продемонстрировала округлившийся живот в клипе певца Ivaна, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков показали, как с нетерпением ждали появления на свет первенца, беременная Кети Топурия спела о любви, а Натали Портман решилась полностью обнажиться, будучи в интересном положении...