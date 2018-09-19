Лизе и Гарри Галкиным — 5 лет: самые забавные и милые видео с малышами

Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой, двойняшкам Гарри и Лизе 18 сентября исполнилось пять лет. Малыши уже стали почти так же популярны, как и их знаменитые родители. Прославились они благодаря тому, что Галкин и Пугачева регулярно публикуют в соцсетях видео с ними. Мы выбрали самые милые и забавные ролики с Лизой и Гарри из Instagram артистов.