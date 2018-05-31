Лиза и Гарри Галкины, Саша Плющенко и другие самые обсуждаемые дети звезд

Лиза и Гарри Галкины
Когда почти пять лет назад на свет появились дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, это стало настоящей сенсацией. Супруги скрывали, что скоро станут родителями, и объявили радостную новость только после рождения малышей от суррогатной матери. Сейчас певица практически все свое время посвящает воспитанию детей, а шоумен регулярно публикует в Instagram забавные ролики с детьми, которые неизменно собирают тысячи лайков и комментариев. Конечно, больше всего обсуждают, на кого из родителей больше похожи Лиза и Гарри и пойдут ли они по их стопам.
Алла-Виктория и Мартин Киркоровы
Сын и дочь Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория тоже рождены от суррогатной матери. Дочку певец назвал в честь любимой мамы и экс-супруги Аллы Пугачевой. По словам артиста, девочка растет более бойкой и раскрепощенной, чем ее застенчивый брат. Воспитанием малышей занимается тетя Киркорова Мария Филипповна. Популярность малышей растет день ото дня. Они выходят вместе с папой на сцену, появляются на телевидении, Филипп Киркоров даже завел Мартину и Алле-Виктории страницы в Instagram, число подписчиков стремительно растет.
Саша Плющенко
Сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской в начале года исполнилось всего пять лет, но он уже работает моделью и готовится к своей первой Олимпиаде, чтобы завоевать медаль, как его знаменитый папа. Маленький Саша, или Гном Гномыч, как его ласково называет мама, тренируется в академии фигурного катания Евгения Плющенко и уже делает первые успехи. Как и у детей Филиппа Киркорова, у малыша есть страница в Instagram, у которой, между прочим, почти триста тысяч подписчиков.
Надежда Пескова
Еще один звездный ребенок, имя которого регулярно появляется в СМИ, — дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Надя пошла по стопам знаменитой мамы и, как и Саша Плющенко, занимается фигурным катанием. Недавно малышка вышла на лед в костюме Кармен, полностью повторив образ Татьяны Навки, в котором она завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Турине. Надеемся, что когда-нибудь Надежда Пескова завоюет для России еще одно олимпийское золото.
Теона Омарова и Мария Будагова
Дочери Ксении Бородиной регулярно появляются в ее Instagram, принимают с мамой участие в фотосессиях и съемках рекламы. Старшая Маруся, от первого супруга телеведущей бизнесмена Юрия Будагова, заниматеся гимнастикой. Младшую Теону, от нынешнего супруга бизнесмена Курбана Омарова, Ксения решила отдать в балет.
Алиса Юнусова
Четыре года назад Тимати очень удивил поклонников, опубликовав в Instagram фото с новорожденной малышкой на руках и объявив, что он впервые стал папой. Дочку рэперу родила 2-я вице-мисс России — 2012 Алена Шишкова, скрывавшаяся от журналистов и фанатов артиста вплоть до появления малышки на свет. Алена и Тимур расстались почти сразу после рождения дочери, сейчас воспитанием Алисы в основном занимается мама артиста Симона Яковлевна Юнусова. Она регулярно делится успехами внучки на своей странице в Instagram и дает полезные советы родителям о воспитании детей.
Вероника Николаева
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой растет копией папы. Поклонники зведной пары регулярно отмечают, что маленькая Вероника очень похожа на известного певца. Несмотря на то что Ника была очень желанным и долгожданным ребенком, родители стараются ее не баловать: «Я не знаю, какая жизнь достанется Веронике. Это же совершенно не зависит от материального благополучия или направления деятельности. У меня ощущение, что человек все равно будет учиться на своих собственных ошибках. А мы будем рассказывать, что может произойти, быть рядом и — не баловать», — рассказала Юлия в эфире программы «Когда все дома».
Фото: Instagram