Леопардовый беспредел, костюм безумного Арлекино и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова появилась на конкурсе «Краса России» в наряде, похожем на какой-то леопардовый беспредел. Полупрозрачный комбез с хищным принтом, леопардовый корсет, черное белье, которое можно было разглядеть невооруженным взглядом... Получилось слишком.
Глюк'oZa
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Глюк'oZa на том же конкурсе была похожа на безумного Арлекина в узком комбезе и асимметричных очках.
Чулпан Хаматова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Любим Чулпан Хаматову и ее спокойное отношение к модным трендам, но расстроились, увидев, как актриса испортила себя неудачными платьем и укладкой.
Бибиана Беглау
Фото: Globallookpress / Gartner, via www.imago-images.de
В стиле Чулпан на минувшей неделе выглядела и Бибиана Беглау, нарядившаяся в какой-то цветастый мешок и выйдя в свет с торчащими в разные стороны волосами.
Дженна Ли Грин
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Дженна Ли Грин выгуляла очень неудачное платье, похожее на пеньюар и старомодный наряд в нелепых блестках одновременно, лишившее ее талии и сделавшее ее плечи визуально шире бедер.
Анна Боэттхер
Фото: Globallookpress / Gartner, via www.imago-images.de
Анна Боэттхер явно захотела выглядеть на красной дорожке молодежно, модно и как можно более непринужденно. Вот только с размером надетой через плечо поясной сумки она прогадала и выбрала слишком большой аксессуар.
Гарсель Бове
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson
Гарсель Бове изуродовала себя неудачным нарядом, сделавшим ее фигуру непропорциональной, скрывшейй все ее достоинства и подчеркнувшей недостатки.
Сиара
Фото: Globallookpress / Faye Sadou
Сиара тоже выбрала сложный по крою наряд, испортивший ее фигуру. Обладательница мальчуковой фигуры, Сиара визуально увеличила себе плечи, сделала бедра еще более узкими и лишила себя талии.
Блэк Чайна
Фото: Globallookpress / Faye Sadou
Блэк Чайна продолжает эксперименты со стилем. И все они пока оказываются неудачными.
Лил Ким
Фото: Globallookpress / Faye Sadou
Лил Ким тоже не может найти и на это раз появилась в свете в платье странного кроя с корсетом.
Больше модных провалов знаменитостей на прошедшей недели смотрите в нашей фотогалее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!