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Леопардовый беспредел, костюм безумного Арлекино и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Седокова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Главной «фишкой» модных провалов на минувшей неделе стало стремление знаменитостей выглядеть как можно более необычно. Мы любим нестандартные модные решения, но у этих явно звезд не получилось продемонстрировать неординарный хороший вкус.

Анна Седокова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Анна Седокова появилась на конкурсе «Краса России» в наряде, похожем на какой-то леопардовый беспредел. Полупрозрачный комбез с хищным принтом, леопардовый корсет, черное белье, которое можно было разглядеть невооруженным взглядом... Получилось слишком.

Глюк'oZa

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Глюк'oZa на том же конкурсе была похожа на безумного Арлекина в узком комбезе и асимметричных очках.

Чулпан Хаматова

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Любим Чулпан Хаматову и ее спокойное отношение к модным трендам, но расстроились, увидев, как актриса испортила себя неудачными платьем и укладкой.

Бибиана Беглау

Фото: Globallookpress / Gartner, via www.imago-images.de

В стиле Чулпан на минувшей неделе выглядела и Бибиана Беглау, нарядившаяся в какой-то цветастый мешок и выйдя в свет с торчащими в разные стороны волосами.

Дженна Ли Грин

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Дженна Ли Грин выгуляла очень неудачное платье, похожее на пеньюар и старомодный наряд в нелепых блестках одновременно, лишившее ее талии и сделавшее ее плечи визуально шире бедер.

Анна Боэттхер

Фото: Globallookpress / Gartner, via www.imago-images.de

Анна Боэттхер явно захотела выглядеть на красной дорожке молодежно, модно и как можно более непринужденно. Вот только с размером надетой через плечо поясной сумки она прогадала и выбрала слишком большой аксессуар.

Гарсель Бове

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson

Гарсель Бове изуродовала себя неудачным нарядом, сделавшим ее фигуру непропорциональной, скрывшейй все ее достоинства и подчеркнувшей недостатки.

Сиара

Фото: Globallookpress / Faye Sadou

Сиара тоже выбрала сложный по крою наряд, испортивший ее фигуру. Обладательница мальчуковой фигуры, Сиара визуально увеличила себе плечи, сделала бедра еще более узкими и лишила себя талии.

Блэк Чайна

Фото: Globallookpress / Faye Sadou

Блэк Чайна продолжает эксперименты со стилем. И все они пока оказываются неудачными.

Лил Ким

Фото: Globallookpress / Faye Sadou

Лил Ким тоже не может найти и на это раз появилась в свете в платье странного кроя с корсетом.

Больше модных провалов знаменитостей на прошедшей недели смотрите в нашей фотогалее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Globallookpress

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