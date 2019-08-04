passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Леопард» с кожаной бахромой, едва прикрывающее тело платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 26

Валентина Паде

Фото: www.imago-images.de
Минувшая неделя была богата на модные провалы. Мы выбрали знаменитостей в самых замысловатых и неудачных нарядах, в которых они пытались быть эффектными и необычными, но в итоге выглядели нелепо и неуместно.

Валентина Паде

Фото: www.imago-images.de

Леопардовый принт сейчас в тренде, не спорим. Но Валентина Паде явно перестаралась. В ее образе было все и даже больше: леопардовое платье с прозрачной юбкой, нелепый аксессуар на груди с кожаной бахромой, золотой клатч и широкий пояс с золотой пряжкой... Перебор.

Бре Тиеси

Фото: www.imago-images.de

Бре Тиеси продемонстрировала себя во всей красе в платье, которое едва прикрывало ее тело. У девушки прекрасная фигура, но слишком откровенный наряд испортил все впечатление.

Пэрис Лоуренс

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Пэрис Лоуренс тоже перестаралась с откровенностью, надев лакированные красные штаны со шнуровкой на весьма откровенное боди. Давайте оставим такие образы Ольге Серябкиной.

Сенна Геммур и Нефетари Спенсер

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Сенна Геммур

Фото: DPA

Сенна Геммур и Нефетари Спенсер на минувшей неделе вышли в свет в блестящих расклешенных брюках. Оба образа получились однозначно провальными.

Саша Спилберг

Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia

Не знаем, где Саша нашла этот болотный полупрозрачный топ, но от души советуем ей больше никогда его не надевать.

Лотти Мосс

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2
Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Любим младшую сестру супермодели Кейт Мосс Лотти, которая также решила строить карьеру в модельном бизнесе, но это похожее на блестящий мусорный пакет платье ее не красило.

Мэгги Грейс

Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia

Мэгги Грейс зачем-то решила спрятать фигуру под платьем-салфеткой, также напомнившем нам покрывало на подушках в уютных бабушкиных домах. Ну, такое...

Зельда Уильямс

Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia

А Зельда Уильямс просто укуталась в платье-плед. А что? Удобно! (Повторять не советуем).

Джеки Круз

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Джеки Круз, видимо, хотела быть похожей на загадочную красавицу, вышедшею из морской пены. А выглядела как девушка, у которой под странным платьем всем видно трусы.

Лина Данэм

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Победительницей в номинации «Чудо в перьях» на минувшей неделе стала актриса, писательница, сценарист и знаменитая бунтарка Лина Данэм.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!