«Леопард» с кожаной бахромой, едва прикрывающее тело платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Валентина Паде
Фото: www.imago-images.de
Леопардовый принт сейчас в тренде, не спорим. Но Валентина Паде явно перестаралась. В ее образе было все и даже больше: леопардовое платье с прозрачной юбкой, нелепый аксессуар на груди с кожаной бахромой, золотой клатч и широкий пояс с золотой пряжкой... Перебор.
Бре Тиеси
Фото: www.imago-images.de
Бре Тиеси продемонстрировала себя во всей красе в платье, которое едва прикрывало ее тело. У девушки прекрасная фигура, но слишком откровенный наряд испортил все впечатление.
Пэрис Лоуренс
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Пэрис Лоуренс тоже перестаралась с откровенностью, надев лакированные красные штаны со шнуровкой на весьма откровенное боди. Давайте оставим такие образы Ольге Серябкиной.
Сенна Геммур и Нефетари Спенсер
Сенна Геммур и Нефетари Спенсер на минувшей неделе вышли в свет в блестящих расклешенных брюках. Оба образа получились однозначно провальными.
Саша Спилберг
Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia
Не знаем, где Саша нашла этот болотный полупрозрачный топ, но от души советуем ей больше никогда его не надевать.
Лотти Мосс
Любим младшую сестру супермодели Кейт Мосс Лотти, которая также решила строить карьеру в модельном бизнесе, но это похожее на блестящий мусорный пакет платье ее не красило.
Мэгги Грейс
Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia
Мэгги Грейс зачем-то решила спрятать фигуру под платьем-салфеткой, также напомнившем нам покрывало на подушках в уютных бабушкиных домах. Ну, такое...
Зельда Уильямс
Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia
А Зельда Уильямс просто укуталась в платье-плед. А что? Удобно! (Повторять не советуем).
Джеки Круз
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Джеки Круз, видимо, хотела быть похожей на загадочную красавицу, вышедшею из морской пены. А выглядела как девушка, у которой под странным платьем всем видно трусы.
Лина Данэм
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Победительницей в номинации «Чудо в перьях» на минувшей неделе стала актриса, писательница, сценарист и знаменитая бунтарка Лина Данэм.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress
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