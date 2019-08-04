«Леопард» с кожаной бахромой, едва прикрывающее тело платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Леопардовый принт сейчас в тренде, не спорим. Но Валентина Паде явно перестаралась. В ее образе было все и даже больше: леопардовое платье с прозрачной юбкой, нелепый аксессуар на груди с кожаной бахромой, золотой клатч и широкий пояс с золотой пряжкой... Перебор.

Бре Тиеси