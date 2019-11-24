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Латексный «гидрокостюм», тотальный леопард и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тайра Бэнкс

Фото: Globallook

Надеть все лучшее сразу, добавить максимум акцентных принтов и не посмотреть на размер платья — это все о героинях недели. Кто и чем пополнил список модных грехов Passion.ru? Рассказываем в новой подборке!

Тайра Бэнкс

Фото: Globallook

На светском мероприятии 45-летняя супермодельТайра Бэнкс предстала перед публикой с открытой (во всех смыслах) душой.

Ким Кардашьян

Фото: Instagram

Казалось бы, что могло пойти не так в безупречном Instagram-аккаунте Ким? Звезда признала собственное модное фиаско: «Как прекрасно было бы, если бы это платье от Versace было мне по размеру».

Любовь Успенская

Фото: Instagram

Бордовые ботфорты на шпильке, костюм с микрошортами, расшитый золотом: 65-летняя Любовь Успенская явно считает, что возраст — только цифры.

Наташа Лионн

Фото: Globallook

Тот случай, когда некогда выбирать и единственное, что приходит в голову — миксовать все тренды в одном образе. Правда, леопард, викторианские мотивы, экстремально короткая юбка и колготки в сеточку оказались несовместимы в аутфите актрисы Наташи Лионн.

Алена Водонаева

Фото: Instagram

Любви к анималистичным мотивам у Алены Водонаевой хоть отбавляй — настоящая охотница за хищными принтами.

Наоми Скотт

Фото: Globallook

Много латекса не бывает — видимо, так подумала актриса Наоми Скотт, обернувшись в глянцевые фактуры, будто во вторую кожу.

Лаура Кьятти

Фото: Globallook

Итальянка Лаура Кьятти ничего не скрывает от поклонников. Поэтому показала не только любовь к кожаным-мини юбками, но и засветила силиконовые накладки для бюста сквозь сетчатую ткань.

Чарисс Миллс

Фото: Globallook

Тесные бархатные брюки в союзе с «драматичным» шелковым халатом и бюстом, который вот-вот выпрыгнет из микроскопического бра — так певица видит настоящий total black для красной дорожки.

Фото: Globallook, Instagram

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