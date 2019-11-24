Латексный «гидрокостюм», тотальный леопард и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Тайра Бэнкс
Фото: Globallook
На светском мероприятии 45-летняя супермодельТайра Бэнкс предстала перед публикой с открытой (во всех смыслах) душой.
Ким Кардашьян
Фото: Instagram
Казалось бы, что могло пойти не так в безупречном Instagram-аккаунте Ким? Звезда признала собственное модное фиаско: «Как прекрасно было бы, если бы это платье от Versace было мне по размеру».
Любовь Успенская
Фото: Instagram
Бордовые ботфорты на шпильке, костюм с микрошортами, расшитый золотом: 65-летняя Любовь Успенская явно считает, что возраст — только цифры.
Наташа Лионн
Фото: Globallook
Тот случай, когда некогда выбирать и единственное, что приходит в голову — миксовать все тренды в одном образе. Правда, леопард, викторианские мотивы, экстремально короткая юбка и колготки в сеточку оказались несовместимы в аутфите актрисы Наташи Лионн.
Алена Водонаева
Любви к анималистичным мотивам у Алены Водонаевой хоть отбавляй — настоящая охотница за хищными принтами.
Наоми Скотт
Фото: Globallook
Много латекса не бывает — видимо, так подумала актриса Наоми Скотт, обернувшись в глянцевые фактуры, будто во вторую кожу.
Лаура Кьятти
Фото: Globallook
Итальянка Лаура Кьятти ничего не скрывает от поклонников. Поэтому показала не только любовь к кожаным-мини юбками, но и засветила силиконовые накладки для бюста сквозь сетчатую ткань.
Чарисс Миллс
Фото: Globallook
Тесные бархатные брюки в союзе с «драматичным» шелковым халатом и бюстом, который вот-вот выпрыгнет из микроскопического бра — так певица видит настоящий total black для красной дорожки.
Фото: Globallook, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!