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Латекс и перья, прозрачная канареечная водолазка и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джерни Смоллетт-Белл

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

На минувшей неделе девушки переборщили с нелепой креативностью и чрезмерной откровенностью, а некоторые просто подобрали наряды не по размеру, испортившие даже стройные фигуры. Сморите и не повторяйте подобных ошибок.

Джерни Смоллетт-Белл

Джерни Смоллетт-Белл выбрала провокационный наряд в стиле БДСМ-вечеринки для взрослых из латекса и перьев и надела топ, который буквально сдавил ее грудь.

Элис Чэтер

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Элис Чэтер позировала фотографам в платье с прозрачной юбкой с нелепыми аппликциями, под которой было видно черные трусы...

Кристина ду Рего

Фото: DPA

Кристина ду Рего вышла в свет в прозрачной водолазке канареечного цвета, под которой было видно черный бюстгальтер.

Эмбер Шоль

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Фото: Global Look Press / FS/AdMedia

Эмбер Шоль продемонстрировала себя во всей красе в слишком «голом» платье, в котором выглядела слишком откровенно и пошло.

Туве Лу

Фото: Global Look Press / face to face

Туве Лу появилась на церемонии вручения престижной музыкальной премии «Грэмми» в нелепом костюме с очень глубоким вырезом на груди, в котором было видно розовый бюстгальтер.

Беттина Лампрехт

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Беттина Лампрехт нарядилась в мятый золотой комбинезон, который ее совсем не красил...

Виктория Лопырева

Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Виктория Лопырева перестаралась. И колготки с рисунком, и мини, и прозрачная блузка с золотыми аппликацими и вырезом на груди — перебор.

Кристина Ходсон

Кристина Ходсон выбрала не самое удачное платье, в котором, похожее на совершенно прозрачное белье с нелепой юбкой с широкими бедрами.

Пэтти Маллетт

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Пэтти Маллетт прогадала с длинной брюк...

Кэмерон Паркер

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

В номинации «чудо в перьях» на минувшей неделе победила Кэмерон Паркер в розовом платье-торте.

Фото: globallookpress

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