Латекс и перья, прозрачная канареечная водолазка и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Джерни Смоллетт-Белл
Джерни Смоллетт-Белл выбрала провокационный наряд в стиле БДСМ-вечеринки для взрослых из латекса и перьев и надела топ, который буквально сдавил ее грудь.
Элис Чэтер
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Элис Чэтер позировала фотографам в платье с прозрачной юбкой с нелепыми аппликциями, под которой было видно черные трусы...
Кристина ду Рего
Фото: DPA
Кристина ду Рего вышла в свет в прозрачной водолазке канареечного цвета, под которой было видно черный бюстгальтер.
Эмбер Шоль
Фото: Global Look Press / FS/AdMedia
Эмбер Шоль продемонстрировала себя во всей красе в слишком «голом» платье, в котором выглядела слишком откровенно и пошло.
Туве Лу
Фото: Global Look Press / face to face
Туве Лу появилась на церемонии вручения престижной музыкальной премии «Грэмми» в нелепом костюме с очень глубоким вырезом на груди, в котором было видно розовый бюстгальтер.
Беттина Лампрехт
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Беттина Лампрехт нарядилась в мятый золотой комбинезон, который ее совсем не красил...
Виктория Лопырева
Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Виктория Лопырева перестаралась. И колготки с рисунком, и мини, и прозрачная блузка с золотыми аппликацими и вырезом на груди — перебор.
Кристина Ходсон
Кристина Ходсон выбрала не самое удачное платье, в котором, похожее на совершенно прозрачное белье с нелепой юбкой с широкими бедрами.
Пэтти Маллетт
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Пэтти Маллетт прогадала с длинной брюк...
Кэмерон Паркер
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
В номинации «чудо в перьях» на минувшей неделе победила Кэмерон Паркер в розовом платье-торте.
Фото: globallookpress
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