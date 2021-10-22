Куда исчезли группы «Восток», «Кар-мэн», «Нэнси» и другие звезды дискотек 1990-х годов

В 2021 году прессу облетела новость, что погибла солистка «Востока». Тогда трагически ушла из жизни Натэлла Ас, работавшая в коллективе Геннадия Филиппова. Погибшая успела посотрудничать с группой всего год. Близкие рассказывали, что у нее была сильная депрессия из-за невостребованности в работе. У Натэллы остались сын и муж.

И у группы «Восток» и у дуэта Vostok Band есть аккаунты в Instagram, где они рассказывают фанатам о своем творчестве.

«Кар-Мэн»

В 1989 году впервые прозвучала песня «Париж, Париж» (да, знаем, вы уже запели). Но исполнил ее степенный мужчина с усами Владимир Мальцев. Автор будущего хита Сергей Огурцов, он же Лемох, был в тени...

И только через некоторое время Сергей Лемох и Богдан Титомир (Олег Титаренко) стали выступать в дуэте под звучным для того временем названием «Кар-Мэн».

Целый год песни Лемоха и Титомира врывались на первые строчки хит-парадов: «В Багдаде все спокойно», «Чио-Чио-Сан», «Лондон, гудбай!». В 1991-м Богдан Титомир начал сольную карьеру. Но Сергей не растерялся и один перезаписал все песни, с которыми «Кар-мен» гремела еще несколько лет. Коллектив выпустил 13 дисков.