Куда исчезли группы «Восток», «Кар-мэн», «Нэнси» и другие звезды дискотек 1990-х годов

Куда исчезли группы «Восток», «Кар-мэн», «Нэнси» и другие звезды дискотек 1990-х годовЧем занимаются артисты, под песни которых 30 лет назад танцевала вся молодежь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр видео
«Восток»
В 2021 году группа отметила 25-летие. Удивительно, но коллектив существует до сих пор, хотя их и не слышно в ротациях ведущих радиостанций. Причем работает два состава «Востока»: одним руководит Геннадий Филиппов, а другим — его экс-супруга Лариса Филиппова.
Фото: Кадр видео
Между бывшими супругами Филипповыми до сих пор возникают споры об авторских правах. В коллективе Геннадия поет его нынешняя жена Наталья Родина, а в группе под управлением Ларисы — ее напарница по классическому составу группы «Восток» Наталья Сигаева.
Пик популярности группы пришелся на конец 90-х, когда артист подписали контракт с продюсером Александром Толмацким. Квартет записал два диска: «Все небо» и «До встречи». Все песни написал Геннадий Филиппов. Многие из песен стали громкими хитами: «До встречи», «Снежная королева», «Танец желтых листьев», «Миражи».
Но через два года продюсер расторг договор с группой, а название коллектива оставил себе, набрав новых артистов. Но этот состав отметился лишь одной песней «Донна осень».
Лариса и Геннадий создали собственный дуэт, а Наталья начала сольную карьеру. При этом артисты меняли одно название на другое, но всегда с намеком на «Восток». Но повторить былой успех ни у кого из них не получилось.
В 2009-м «Восток» появился практически в первоначальном составе (за исключением Русаковского, который уехал жить за границу). Артисты выступили с хитами в ретро-концерте, а потом опять исчезли на несколько лет.
После развода Геннадий запретил экс-супруге петь его песни и использовать в творчестве известное название коллектива. Это задело артистку, и она написала в блоге. что, отдав группе почти четверть века, превратилась во врага.
Теперь Лариса и Наталья выступают под названием Vostok Band и исполняют каверы известных песен.
В 2021 году прессу облетела новость, что погибла солистка «Востока». Тогда трагически ушла из жизни Натэлла Ас, работавшая в коллективе Геннадия Филиппова. Погибшая успела посотрудничать с группой всего год. Близкие рассказывали, что у нее была сильная депрессия из-за невостребованности в работе. У Натэллы остались сын и муж.
И у группы «Восток» и у дуэта Vostok Band есть аккаунты в Instagram, где они рассказывают фанатам о своем творчестве.
«Кар-Мэн»
В 1989 году впервые прозвучала песня «Париж, Париж» (да, знаем, вы уже запели). Но исполнил ее степенный мужчина с усами Владимир Мальцев. Автор будущего хита Сергей Огурцов, он же Лемох, был в тени...
И только через некоторое время Сергей Лемох и Богдан Титомир (Олег Титаренко) стали выступать в дуэте под звучным для того временем названием «Кар-Мэн».
Целый год песни Лемоха и Титомира врывались на первые строчки хит-парадов: «В Багдаде все спокойно», «Чио-Чио-Сан», «Лондон, гудбай!». В 1991-м Богдан Титомир начал сольную карьеру. Но Сергей не растерялся и один перезаписал все песни, с которыми «Кар-мен» гремела еще несколько лет. Коллектив выпустил 13 дисков.
Титомир тем временем прожил несколько лет в США. Сольно он выступал не в стиле техно, а продвигал хип-хоп культуру.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Сергей по-прежнему является фронтменом «Кар-Мэна». И, хотя песни группы можно услышать только на ретро-радиостанциях, под голос Лемоха все еще задорно пляшут те, кто танцевал и 20 лет назад. «Кар-Мен» выступает в небольших концертных залах и на частных вечеринках.
Лена Зосимова
Лена родилась в семье медиамагната Бориса Зосимова, который запустил канал MTV. Было бы странно, если бы при имеющихся возможностях она не запела. К тому же Лена с детства мечтала о карьере артистки.
Фото: Кадр видео
Она участвовала в «Утренней звезде», а потом стала появляться с клипами на музыкальных каналах. Раскруткой начинающей артистки занимался отец, а за творческую часть отвечали лучшие авторы-песенники — Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Александр Иванов.
Девушка записала несколько песен, ставших известными: «Подружки мои, не ревнуйте» (в клипе снялся Богдан Титомир), «Обними меня», «Девочка-весна». Но на Зосимову летели волны критики, е обвиняли в отстутвии голоса, также она часто становилась объектом пародий в КВН.
Со временем Лена поняла, что артисткой ей все же не быть, ее карьера пошла на спад в начале 2000-х. Она вышла замуж, родила двоих сыновей и посвятила себя их воспитанию.
И лишь годы спустя Борис Зосимов признался, что он едва ли не силой вывел дочь на сцену, чтобы раскрутить свою фамилию.
«Я переборщил, раскручивая ее всеми силами. Ленка несколько лет послушно все делала. Но, по сравнению с некоторыми современными певицами, она Монсеррат Кабалье», — рассказывал продюсер.
46-летняя Зосимова не стремится к публичности, у нее даже нет страниц в социальных сетях.
«Фристайл»
Группу из Полтавы создали специально для Михаила Муромова, чтобы ему аккомпанировать. В конце 198-х — начале 1990-х во «Фристайле» звездой был Вадим Казаченко. Но после выхода клипа на песню «Больно мне, больно» он начал сольную карьеру.
Затем солистом коллектива стал Сергей Дубровин. Его голос, исполняющий «Ах, какая женщина...», лился из всех магнитофонов и звучал на всех корпоративах. В этот период «Мираж» был настолько популярной группой, что гастроли шли без перерыва.
Много лет в группе пела Нина Кирсо («Цвете калина» и другие хиты). До 2014 года коллектив записывал новые песни и даже альбомы.
Но несколько лет назад случилась трагедия: у Нины случился инсульт и долгое время она провела в коме. Близкие надеялись на положительную динамику и то, что артистка выкарабкается. Но чуда не произошло...
Фото: vk.com/ninakirso
Пока Нина боролась в больнице за жизнь, «Фристайл» был мужским коллективом, на место Кирсо даже не думали никого брать. Но когда артистка ушла из жизни, ее место заняла Ната Недина.
Сейчас группа выступает только в Украине, с молодежным составом «Дети Фристайла».
Plazma
Роман Черницын и Максим Постельный создали группу в 1990 году в Волгограде. Тогда их дуэт назывался Slow Motion и был самым популярным коллективом города.
Фото: www.instagram.com/plazma_online/
Slow Motion была одной из первых групп, певших исключительно на английском языке. Выпустив в Волгограде два альбома, в 1999-м дуэт отправился в Москву. Здесь Постельный и Черницын подписали пятилетний контракт с Дмитрием Маликовым, ставшим их продюсером. Название группы сменили на более лаконичное и звучное Plazma.
Во время сотрудничества с Маликовым диски дуэта продавались миллионными тиражами, коллектив взбирался на верхние строчки хит-парадов и получал престижные музыкальные премии. После окончания контракта группа выпустила еще два диска. В этот раз бюджеты на запись были более скромными, чем в предыдущие годы. И все же критики высоко оценили работу музыкантов, а альбомы разошлись отличными тиражами.
И все же без мощной продюсерской поддержки популярность группы стала снижаться. Несколько раз Роман и Максим подавали заявки на участие в «Евровидении», но не проходили отборочные туры.
За последние три года Plazma выпустила шесть синглов. Артисты по-прежнему выступают и снимают новые клипы.
Кстати, Роман Черницын был женат на Ирине Дубцовой, у них есть сын Артем.
«Нэнси»
Бешеная популярность группы началась с выходом песни «Дым сигарет с ментолом». За ней в хит-парадах оказалась «Девочка мечты», «Черный "Кадиллак"» и другие композиции.
Ведущий «МузОбоза» Иван Демидов называл «Нэнси» лучшей группой своего времени. В 1998 году в России случился дефолт, и музыканты в поисках лучшей жизни уехали жить и работать в Германию. На родину они вернулись через 10 лет и вновь стали записывать песни и гастролировать. Но их главный хит неизменно звучал во время каждого выступления.
В октябре 2018-го скоропостижно скончался сын Анатолия Бондаренко Сергей, который последние годы был солистом коллектива.
Группа все еще существует, актуальную информацию о ней можно найти в Instagram.
Лика Стар
Лика Павлова родилась в Вильнюсе. Она была профессиональной пловчихой, но увлекалась музыкой. Карьеру спортсменки она променяла на сцену. Лика стала первой девушкой диджеем в России. Она выступала под псевдонимом Лика МС.
Фото: www.instagram.com/likastar_official
Лика стала одной из первых, кто начал читать рэп. Позже артистка взяла псевдоним Lika Star и выпустила песню «Пусть пройдет дождь», а затем — откровенный клип на нее.
За несколько лет популярность певицы взлетела до небес: она снималась для Playboy, имела благосклонность Пугачевой и без лишней скромности называла себя номер один в российском шоу-бизнесе.
У Лики были романы с Владимиром Пресняковым, Ильей Лагутенко и другими известными мужчинами. Первым мужем певицы стал бизнесмен Алексей Мамонтов. В середине 90-х у них родился сын. Но время было непростое: порой приходилось прятаться, чтобы не стать жертвами конкурентов главы семейства.
Вторым избранником Лики стал предприниматель из Италии Анджело Сеччи. Артистка перебралась к мужу в Европу, там родила еще сына и дочь.
Звезда 1990-х организовывала гастро-туры в Италию. В России она была участницей многих популярных шоу на ТВ.
Фото и видео: Instagram, кадры видео youtube-канала Meloman video, Anatoly Lomohov, Natalya Loginova/ Global Look press