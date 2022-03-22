Кто в реальной жизни завоевал сердце красавчика из романтической комедии «Это все она»
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Фото: Supplied by FilmStills.net/ Global Look press
Фредди Принц-младший родился в 1976 году в семье известного комика Фредди Принца и агента по недвижимости Кэти Кохрэн. Отец будущей голливудской звезды выступал с номерами в известных клубах, снимался на ТВ, дружил с Мохаммедом Али и другими известными личностями.
Но когда Принцу-младшему был всего год, мать подала на развод. Глава семейства впал в тяжелейшую депрессию, ставшую причиной его добровольного ухода из жизни (ему было всего 22 года). Его сын долгие годы не рассказывал об отце и его образе жизни. Впервые он раскрыл семейные тайны, став взрослым.
Фрэдди Принц имеет немецкие и пуэрториканские корни. Детство он часто проводил с бабушкой по отцовской линии в Пуэрто-Рико. Актер свободно говорит на испанском и итальянском языках.
В кино начинающий актер появился в 19 лет. Фильм «Семейка Маттерсов» не принесла ему известности, но дала старт успешной карьере. В последующие годы Фредди снимался в молодежных комедиях и хоррорах.
В 1997-м вышел ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» с Фредди Принцем-мл., Сарой Мишель Геллар, Райаном Филиппом и Дженнифер Лав Хьюитт.
На съемках фильма актер познакомился с 20-летней Сарой Мишель Геллар, которая к тому времени была уже известной актрисой — снималась в «Баффи — истребительнице вампиров» и встречалась с партнером по фильму Дэвидом Бореаназом.
Но совместная работа перевернула все в жизни Сары и Фредди. Вскоре она рассталась с парнем, но Принц был все еще несвободен (три года он встречался с актрисой Кимберли МакКалло).
Геллар терпеливо ждала. И как только она узнала, что парень ее мечты разорвал отношения с девушкой, сразу же ему позвонила и без лишних предисловий заявила: «Я слышала, ты теперь свободен. Приглашаю на ужин в ресторан восточной кухни». Актер не отказался. С тех пор они неразлучны.
В 1998 году на экраны вышла романтическая комедия «Это все она», принесшая Фредди Принцу-мл. мировую славу. По красавчику вздыхали девчонки на всех континентах, а он уже понял, что встретил ту самую единственную, завоевавшую его сердце.
Фото: Кадр фильма
Оба влюбились без памяти, но плотные рабочие графики не позволяли видеться каждый день. Геллар и Принц встречались только по выходным. Отношения они старались беречь от посторонних глаз, о романе знали лишь самые близкие.
Фото: Getty Images
В 2001 году пара отправилась на съемки фильма «Скуби-Ду» в Австралию. Позднее актер признавался, что если бы не играл с любимой в одном проекте, то сошел бы с ума. «День, когда я не вижу ее, — ужасный день», — говорит Фредди Принц-мл.
Впоследствии они вместе появились еще в пяти фильмах. Но такая работа не нравилась Саре Мишель Геллар. «Находиться 24 часа в сутки рядом с человеком, пусть и самым любимым, очень сложно», — сказала она и больше не соглашалась на совместные съемки.
Фото: Supplied by FilmStills.net/ Global Look press
Фредди и Сара поженились 1 сентября 2002 года. Церемония, на которой присутствовали лишь самые близкие родственники и друзья, состоялась в Мексике. Родители жениха и невесты были уверены, что они идеальная пара с крепкими отношениями. Так и случилось.
У Принца-мл. было немало поклонниц и среди известных дам, но он не обращал внимания на соблазны. Одно время западная пресса писала, что к нему неровно дышит звезда «Беверли Хиллз, 90210» Тори Спеллинг. Девушка даже обещала ему работу в проектах своего отца, знаменитого продюсера (карьеру она построила только благодаря ему). Но Фредди категорично отказал.
Фото: Getty Images
В сентябре 2009 года актеры стали родителями, у них родилась дочь Шарлотта Грейс Принц. Счастливые родители всегда знали, что одного ребенка им мало. Второй ребенок пары сын Рокки Джеймс Принц появился на свет ровно через три года после сестры.
После рождения детей Сара Мишель полностью посвятила себя материнству. Она больше не мечтала о главных ролях и даже отказывалась от привлекательных предложений.
В личных блогах знаменитые родители стараются лишний раз не «светить» детей. Но периодически в прессу просачиваются фото, снятые папарацци.
Фото: Кадр видео
В последние годы Сара и Фредди успешно ведут кулинарные шоу и пишут книги о правильном и нескучном питании. Они снимаются уже не так много, как в молодости, но фильмы с их участием выходят. К тому же они озвучивают мультгероев.
Фото: Getty Images
Геллар и Принц-мл. ведут максимально незвездный образ жизни. Они не появляются на светских тусовках (за редким исключением), не дают повода для сплетен.
Фредди Принц-младший и Сара Мишель Геллар добились успеха в кино, но это не первостепенно в их жизни. «О такой любви, как у нас, можно только мечтать, — говорит актриса. — Вся наша жизнь — сплошной медовый месяц».
Фото: Getty Images, East News, кадры видео youtube-канала Entertainment Tonight, кадры фильмов