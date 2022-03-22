Кто в реальной жизни завоевал сердце красавчика из романтической комедии «Это все она»

Фредди Принц-младший родился в 1976 году в семье известного комика Фредди Принца и агента по недвижимости Кэти Кохрэн. Отец будущей голливудской звезды выступал с номерами в известных клубах, снимался на ТВ, дружил с Мохаммедом Али и другими известными личностями.

Но когда Принцу-младшему был всего год, мать подала на развод. Глава семейства впал в тяжелейшую депрессию, ставшую причиной его добровольного ухода из жизни (ему было всего 22 года). Его сын долгие годы не рассказывал об отце и его образе жизни. Впервые он раскрыл семейные тайны, став взрослым.