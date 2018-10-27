Кружевной пеньюар с сапогами, рваная простыня и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук, похоже, пришла на день рождения канала МУЗ-ТВ прямо из спальни. Не переодеваясь. А так как погода в последние дни сильно ухудшилась, решила дополнить свой соблазнительный комплект осенними сапогами на «тракторной» подошве. Казалось бы, еще хуже этот наряд сделать было уже невозможно, но Юле удалось. Поверх кружевного пеньюарчика певица надела широкий, лихо скроенный пояс из кожи.
Валерия
Валерия тоже решила поэкспериментировать с прозрачными тканями и нарядами в стиле халата на выход. Получилось так себе. Выглядело так, как будто певица накинула поверх бюстгальтера кусок ткани.
Вера Брежнева
Поддержала заданную Юлей Ковальчук и Валерией домашне-постельную тему Вера Брежнева, платье которой напоминало рваную простыню. Кроме того, прозрачная ткань, на которой держалась вся эта непростая конструкция, сборила на животе артистке и выглядела, как складки жира... В общем, выходящей из пены морской Афродиты из Брежневой на этот раз не получилось.
Анна Семенович
Анна Семеновия наверняка старалась не дышать, иначе платье точно бы лопнуло у нее на груди. Блестящая полоска ткани с рюшами, украшавшая этот призванный сражать наповал наряд, была похожа на ленту свидетельницы, а сама певица напоминала лучшую подругу невесты на сельской свадьбе.
Катя Лель
Катя Лель либо одолжила наряд у Валерия Леонтьева, либо устала выглядеть на светских мероприятиях, как бухгалтерша на корпоративе, и начала смелые, но пока неудачные модные эксперименты.
Ева Польна
Еве Польне надо либо выбирать костюмы другого кроя и подходящего размера, либо сбросить несколько килограммов. На этот раз певице удалась трудновыполнимая задача — быть похожей на Колобка в строгом брючном костюме с пиджаком-смокингом.
Клара Новикова
А вот Клара Новикова просто спрятала фигуру под огромным черным балахоном, который дополнила странными клоунскими ботинками. Такое ощущение, что юмористка лежала дома на диване под пледом, а потом прямо в нем и пришла на показ новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина.
Тина Тернер
Тина Тернер очень гармоничто смотрелась бы рядом с Кларой Новиковой. Дамы могли бы устроить пижамную вечеринку в своих удобных нарядах и поделиться друг с другом адресами магазинов, в которых покупают обувь.
Тесс Холлидей
Модель plus-size Тесс Холлидей давно отстаивает права женщин любить себя в любом весе и с любой фигурой, а теперь, видимо, будет ратовать за свободу одеваться так, чтобы окружающим становилось не по себе. К примеру, на вечеринке InStyle Тесс выглядела как абориген, только что съевший бегемота.
Фото: starface, globallookpress, пресс-служба