Кружевной пеньюар с сапогами, рваная простыня и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Поддержала заданную Юлей Ковальчук и Валерией домашне-постельную тему Вера Брежнева, платье которой напоминало рваную простыню. Кроме того, прозрачная ткань, на которой держалась вся эта непростая конструкция, сборила на животе артистке и выглядела, как складки жира... В общем, выходящей из пены морской Афродиты из Брежневой на этот раз не получилось.

Анна Семенович