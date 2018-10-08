logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кронпринцесса Виктория, дочь миллиардера Потанина и другие звезды, закрутившие романы с фитнес-инструкторами

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 31

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Спортивные, с прекрасными фигурами и всегда готовые дать несколько полезных советов о том, как сделать из своего тела фигуру мечты — фитнес-тренеры привлекают многих девушек, а некоторые и вовсе решаются на роман с ними и брак. Даже кронпринцесса и дочь миллиардера не в силах устоять!

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль

Кронпринцесса Швеции Виктория вот уже почти десять лет замужем за бывшим фитнес-инструктором Даниэлем Вестлином, который после свадьбы стал принцем, герцогом Вестерьетландским и кавалером ордена Серафина. Их восьмилетний роман, за которым последовала свадьба, начался после того, как Виктория пришла на занятие в финтес-центр, тренером и совладельцем которого являлся Даниэль. Многие жители Швеции и родители принцессы были против этого неравного союза. Однако в итоге влюбленные всем доказали, что для счастья не существует преград, в том числе таких, как социальные статусы. Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль вместе почти двадцать лет и растят двоих детей.

Анастасия Потанина и Артем Кручин

Прошлым летом в шикарном отеле на Лазурном берегу состоялась пышная свадьба 34-летней Анастасии Потаниной — дочери олигарха Владимира Потанина. Трехкратная чемпионка мира по аквабайку вышла замуж за своего возлюбленного — 24-летнего инструктора по танцам Артема Кручина. Торжество было оформлено в белых и розовых цветах, гостей встречал струнный оркестр, а вел праздничный вечер Иван Ургант.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Лолита Милявская если и кажется кому-то странной, то только не себе. Она не стесняется своего тела, способна облачиться в «костюм птеродактиля» за 890 рублей, не скрывает пластических операций и показывает отличный пример многим своим подписчицам — как плевать на все условности и быть счастливой здесь и сейчас. Ее муж, фитнес-тренер Дмитрий Иванов, уже более семи лет во всем поддерживает жену, путешествует с ней, преподносит ей букеты цветов и подарки и даже смирился с ее нежеланием иметь детей.

Алек Болдуин и Хилари Томас

После многолетних бурных отношений и непростого брака с кинодивой Ким Бейсингер. Алек Болдуин обрел семейное счастье с инструктором по йоге Хилари Томас, на которой женился спустя год отношений. Жена помогла актеру с непростым характером наконец успокоиться, расслабиться и стать счастливым отцом большого семейства. Сейчас супруги растят четверых детей: пятилетнюю дочь Кармен и троих сыновей — трехлетнего Рафаэля, двухлетнего Леонардо и Ромео, появившегося на свет прошлой весной.

Алексей Гаврилов и Марина Мельникова

Известный по сериалам «Универ» и «САШАТАНЯ» актер Алексей Гаврилов, встречавшийся с коллегой Кристиной Асмус, в 2015 году женился на инструктору по йоге Марине Мельниковой. Познакомились ребята незадолго до свадьбы. Актер увидел документальный фильм о Таиланде, увидел там Марину, нашел ее в соцсетях и предложил встретиться — так все и закрутилось. В прошлом году у супругов родился сын. «У нас с любимой на острове Панган родился первенец. В сентябре я перевез Маришку в Таиланд, где проходила беременность и роды, лишь родители и близкие друзья были в курсе наших дел. Вот уже несколько лет мы живем на две страны, на острове у нас семейный бизнес, а в России медиа-проекты, родители и близкие нам люди. Имя сына мы оставим в секрете», – сообщил радостную новость актер в Instagram.

Кирилл и Лолита Андреевы

Бессменный участник популярной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев почти десять лет женат на бывшем инструкторе по аэробике по имени Лолита. Познакомились будущие супруги на вечеринке 31 декабря 1998 года. «Я приехал в одну компанию, до этого мы уже отработали несколько концертов, я подустал. И вдруг вижу — сногcшибательно красивая девушка в алом платье со шлейфом, обалденная фигура. Я встрепенулся, решил познакомиться. Подошел и представился… Вовой. Думал, все равно она меня узнает. Но, как потом оказалось, из "Иванушек" девушка помнила в лицо только Рыжего! Спокойно так ответила: "Очень приятно, я — Лола" — и отошла. Я немного стушевался, но виду не подал, подкатил к ней еще раз, говорю: «Вообще-то меня зовут Кирилл». Она рассмеялась», — рассказал потом певец в одном из интервью. Уже спустя несколько месяцев после этой судьбоносной встречи у Лолиты и Андрея родился сын Кирилл.

Бритни Спирс и Сэм Аскагри

Бритни Спирс старше своего бойфренда, фитнес-тренера и манекенщика Сэма Асгари, на тринадцать лет. Благодаря новому возлюбленному певица снова пришла в форму и теперь светится от счастья. Вот только беда в том, что Спирс настолько влюбилась, что захотела выйти за парня замуж, а он заявил, что пока слишком молод для брака.

Катерина Шпица и Руслан Панов

Прошлой осенью Катерина Шпица приняла предложение руки и сердца от своего фитнес-тренера Руслана Панова. Молодой человек предложил актрисе стать его женой, выйдя на сцену сразу после спектакля «Ромео и Джульетта» в театре имени Булгакова. Заветное «Да!» избраннику Катерина ответила в тот момент, когда стихли аплодисменты.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: eastnews, globallookpress, instagram, starface, getty

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец