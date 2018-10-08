Кронпринцесса Виктория, дочь миллиардера Потанина и другие звезды, закрутившие романы с фитнес-инструкторами

Известный по сериалам «Универ» и «САШАТАНЯ» актер Алексей Гаврилов, встречавшийся с коллегой Кристиной Асмус, в 2015 году женился на инструктору по йоге Марине Мельниковой. Познакомились ребята незадолго до свадьбы. Актер увидел документальный фильм о Таиланде, увидел там Марину, нашел ее в соцсетях и предложил встретиться — так все и закрутилось. В прошлом году у супругов родился сын. «У нас с любимой на острове Панган родился первенец. В сентябре я перевез Маришку в Таиланд, где проходила беременность и роды, лишь родители и близкие друзья были в курсе наших дел. Вот уже несколько лет мы живем на две страны, на острове у нас семейный бизнес, а в России медиа-проекты, родители и близкие нам люди. Имя сына мы оставим в секрете», – сообщил радостную новость актер в Instagram.

Кирилл и Лолита Андреевы