«Крокодиловый» наряд хищницы, огромное платье-пиджак и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Кристина Агилера решила скрыть располневшую фигуру под огромным полосатым платьем-пиджаком, сшитом из костюмной ткани. Возможно, певица выглядела бы менее странно, если бы вся эта причудливая конструкция не спадала с плеч, не топорщилась на груди, а сзади бы не волочился огромный шлейф.

Зи ЛаЛа