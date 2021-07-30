Кристофер Нолан: «Довод», «Интерстеллар» и другие проекты из фильмографии режиссера
«Дюнкерк»
О фильме
В творчестве Нолана «Дюнкерк» стал первым и пока единственным военным фильмом. Драма, основанная на реальных событиях, вышла в свет в 2017 году и была номинирована на восемь «Оскаров». Кристофер Нолан взял на себя не только режиссуру фильма, он также был продюсером и автором сценария.
Актерский состав
Что примечательно, так это отсутствие в фильме главного героя, потому как для режиссера важна не личность, а общая картина и возможность погружения зрителя в иную реальность. Из популярных актеров на экране вы встретите Тома Харди в роли летчика и Киллиана Мёрфи, который известен по «Острым козырькам» и не в первый раз работает с Ноланом. Также в фильме сыграл Кеннет Брана, он встречался в детективе «Убийство в Восточном экспрессе» и появился в роли злодея в «Доводе».
Фото: Кинопоиск
Сюжет
Здесь режиссер тоже был не прочь поиграть со временем. Он передал события 1940-го года, произошедшие во французском городе «Дюнкерк», через три временных линии. Истории не пересекаются между собой и занимают разное количество времени: первая из них приходится на действия на берегу, где люди провели целую неделю, в море герои фильма пробыли один день, а летчик провел в воздухе час. Во времена Второй мировой войны тысячи солдат и союзников оказались загнаны в ловушку на берегу пролива Дюнкерка. Их окружали немцы и единственным выходом была эвакуация по воде, которая затягивалась в силу различных обстоятельств.
Интересный факт
Когда Кристофер Нолан узнал, что в основном среди солдат в западне были молодые и неопытные парни, то решил пригласить на эти роли начинающих актеров.
Рейтинг: 7,3
«Довод»
О фильме
В конце 2020 года состоялась премьера фантастического боевика Кристофера Нолана под названием «Довод». Это не только режиссерская работа героя сегодняшнего материала, он также был сценаристом фильма, идеи для которого разрабатывал на протяжении 20 лет. По итогу вышел интересный и невероятно динамичный сюжет, который не даст зрителю расслабиться.
Фото: Кинопоиск
Актерский состав
Главным героем стал бывший игрок американского футбола и нынешний актер Джон Дэвид Вашингтон, а его куратором Нилом по фильму стал звезда франшизы «Сумерки» Роберт Паттинсон. Также на экране вы встретите артиста, фильмография которого насчитывает более 150 ролей, речь идет о 88-летнем лауреате многих кинопремий Майкле Кейне. Кстати, снялся в боевике и российский актер Юрий Колокольников, знакомый зрителю, например, по отечественной комедии «Завтрак у папы».
Сюжет
В «Доводе», как и во многих работах Нолана, используется концепция времени. Главный герой — так называемый протагонист, в фильме его имя не раскрывается. Известно лишь, что он агент ЦРУ и должен выполнить задание, чтобы спасти мир. Для этого необходимо выйти за грани реальности и прибегнуть к временной инверсии.
Интересный факт
Название фильма является палиндромом, то есть читается с обеих сторон одинаково.
Рейтинг: 7,6
«Бэтмен: Начало»
О фильме
«Бэтмен: Начало» — первая часть новой трилогии о герое комиксов от режиссера Кристофера Нолана. Кассовые сборы боевика, вышедшего в прокат в 2005 году, превысили доходы прошлых историй о защитнике Готэм-Сити.
Фото: Кинопоиск
Актерский состав
Кристиан Бейл, который несколько лет назад работал над «Ford против Ferrari», сыграл взрослого Брюса. Возлюбленной главного героя Рэйчел Доуз на экране была Кэти Холмс, знакомая по фильму «Секрет». Также в боевике вы встретите Майкла Кейна («Довод»), Гэри Олдмена («Шпион, выйди вон!»), Лиам Нисона («Пассажир»), Киллиан Мёрфи («Острые козырьки») и Морган Фримена («Пока не сыграл в ящик»).
Сюжет
Фильм начинается с детства главного героя. Еще ребенком он переживает трагические события, после которых решается бороться с преступностью в городе. В результате долгих скитаний Брюс возвращается в родной Готэм и становится супергероем.
Интересный факт
До утверждения официального названия фильма появлялись разные варианты, например, «Бэтмен 5», «Бэтмен: Устрашение», а затем и «Бэтмен: Игра на запугивание».
Рейтинг: 7,9
«Темный рыцарь»
О фильме
«Темный рыцарь» — сиквел супергеройского боевика о Бэтмене, который вышел в 2008 году и взорвал мировой прокат. Второй фильм о герое комиксов по итогу был удостоен многих премий, в том числе и «Оскара».
Фото: Кинопоиск
Актерский состав
Главного героя Брюса Уэйна сыграл востребованный и популярный актер Кристиан Бейл. Хит Леджер получил роль Джокера, постоянного противника Бэтмена, кстати, это была последняя роль в жизни актера, так как после съемок он трагически погиб. Также в фильме снимались Майкл Кейн («Довод»), Морган Фримен («Побег из Шоушенка»), Аарон Экхарт («Я, Франкенштейн») и Гэри Олдмен.
Сюжет
В основе истории борьба Бэтмена и его антагониста Джокера, который прибыл в Готэм и начал совершать преступные деяния, нарушая покой города.
Интересный факт
Фильм, повествующий о Бэтмене, стал первой частью в названии которой отсутствует слово «Бэтмен».
Рейтинг: 8,5
«Интерстеллар»
О фильме
Для создания научно-фантастического фильма «Интерстеллар» Кристофер Нолан работал над сценарием совместно со своим братом Джонатаном, который также трудился и над «Бэтменом». Выход космического кино состоялся в 2014 году.
Фото: Кинопоиск
Актерский состав
Мэттью Макконахи, который снимался в «Джентльменах», досталось центральное место в фильме, он играл Купера — пилота космического корабля. В состав астронавтов вошла и Энн Хэтэуэй, известная по многим киноработам, в том числе «Дьявол носит Prada». Также работали над фильмом такие актеры, как Уэс Бентли (второстепенная роль в «Голодных играх»), Джош Стюарт (телесериал «Грязь»), Майкл Кейн («Довод»), Мэтт Дэймон («Марсианин») и Джессика Честейн («Опасная игра Слоун») и другие.
Сюжет
В недалеком будущем, которое точно застанут современные подростки, человечество ожидает исчезновение. На Земле не появляется другого выбора, кроме как искать новое место для жизни. Потому группа ученых НАСА отправляется исследовать просторы космоса, чтобы найти подходящий новый дом.
Интересный факт
Слово «Интерстеллар» в фильме прозвучало лишь раз, примерно в середине.
Рейтинг: 8,6
Фото: picture-alliance.com, Кинопоиск
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!