Кристофер Нолан: «Довод», «Интерстеллар» и другие проекты из фильмографии режиссера

Здесь режиссер тоже был не прочь поиграть со временем. Он передал события 1940-го года, произошедшие во французском городе «Дюнкерк», через три временных линии. Истории не пересекаются между собой и занимают разное количество времени: первая из них приходится на действия на берегу, где люди провели целую неделю, в море герои фильма пробыли один день, а летчик провел в воздухе час. Во времена Второй мировой войны тысячи солдат и союзников оказались загнаны в ловушку на берегу пролива Дюнкерка. Их окружали немцы и единственным выходом была эвакуация по воде, которая затягивалась в силу различных обстоятельств.

Интересный факт

Когда Кристофер Нолан узнал, что в основном среди солдат в западне были молодые и неопытные парни, то решил пригласить на эти роли начинающих актеров.

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«Довод»

О фильме

В конце 2020 года состоялась премьера фантастического боевика Кристофера Нолана под названием «Довод». Это не только режиссерская работа героя сегодняшнего материала, он также был сценаристом фильма, идеи для которого разрабатывал на протяжении 20 лет. По итогу вышел интересный и невероятно динамичный сюжет, который не даст зрителю расслабиться.