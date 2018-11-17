logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Красные «занавески» на нижнем белье, черное микроплатье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 29

Алла Михеева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Прозрачные красные платья, золотые, серебряные и розовые блестки, страусиные и даже павлиньи перья — в общем, девушки на прошедшей неделе по-настоящему жгли, появляясь на светских мероприятиях в нарядах, в которых их было трудно не заметить и на которые порой было больно смотреть. А Наталья Рудова, тем временем, осталась верной себе и пришла на вручение одной из премий слегка одетой.

Алла Михеева

Телеведущая Алла Михеева, известная по своим «острым» репортажам в шоу «Вечерний Ургант», появилась на премии «Женщина года» журнала Glamour в чем-то похожем на красную занавеску, под которой можно было разглядеть ее нижнее белье (не самый удачный лиф и шортики, похожие на панталоны). Завершал образ широкий кожаный ремень в стиле 80-х. Как будто Алла порылась в старом шкафу перед выходом.

Бетти Башз

В похожем наряде на одной из кинопремьер появилась Бетти Башз, которая явно нашла бы обший язык с Аллой Михееевой.

Наталья Рудова

Очень красивая и привлекательная девушка Наталья Рудова явно не согласна с высказыванием о том, что в женщине должна быть загадка. Как правило, на различных светских мероприятиях актриса появляется слегка одетой и выглядит как отчаявшаяся дама в активном поиске. Мы бы посоветовали Наталье поэкспериментировать с более интересными и сдержанными нарядами. Тем более, что с такой фигурой, как у нее, можно позволить себе многое.

Фарра Абрахам

Модный двойник Натальи Рудовой на прошедшей неделе — Фарра Абрахам, которая тоже не любит загадывать мужчинам загадки и к тому же слишком увлекается пластической хирургией.

Жанна Мартиросян

В отличие от предыдущих девушек, Жанна Мартиросян оделась очень скромно, но не очень удачно. В белом объемном платье-халате Жанна выглядела раза в два полнее, чем она есть на самом деле, а благодаря белой чалме смотрелась так, как будто только что вышла из душа.

Сати Казанова

Сати Казанова тоже перестаралась со скромностью и надела на себя что-то похожее на зеленую занавеску, скатерть или покрывало.

Валерия

Блестки, узоры, страусиные перья, серебряные туфли — от наряда Валерии и так рябило в глазах на премии Glamour. Но певица решила не мелочиться и накинула сверху цветастое пальто похожее на детский дождевик.

Дакота

Рита Дакота тоже выбрала блестки и завернулась в кусок сверкающей ткани, напомнившей нам плащ фокусника или Филиппа Киркорова.

Донателла Версаче и Ирина Шейк

Испортить обладательницу шикарной фигуры Ирину Шейк очень сложно, но Донателла Версаче справилась с этой нелегкой задачей. Благодаря серебряному платью Versace у Ирины пропала грудь, появился лишний вес, да и вообще она выглядела не как роскошная супермодель, а как... Даже не знаем кто. Да и сама Донателла выглядела неважно и непропорционально — разве можно при такой комплекции надевать такие огромные ботфорты-копыта?!

Анн-Катрин Готс

Еще одна девушка, появившаяся на прошедшей неделе в свете в странных ботфортах, — Анн-Катрин Готс, одежду для которой как будто шил пьяный портной.

Нина Суесс

Прозрачное платье в цветочек с рюшами и декольте до пояса и помятая сумочка Dior не первой свежести... Советуем Нине Суесс чаще и внимательнее смотреться в зеркало перед выходами в свет.

Лала Кент

1 / 2
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Лала Кент напомнила на старый протертый диван. Ну и фразу о том, что в девушке должна быть загадка.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, сколько раз вы выйдете замуж
«Я не буду облучаться, я выживу»: астролог Тамара Глоба рассказала о своей борьбе с онкологией
«Не являешься моей поклонницей — отойди»: Алла Пугачева дала жесткий отпор критикам
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
Тест: узнайте, какое древнерусское имя вам подходит по характеру
Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии