Красные «занавески» на нижнем белье, черное микроплатье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Алла Михеева
Телеведущая Алла Михеева, известная по своим «острым» репортажам в шоу «Вечерний Ургант», появилась на премии «Женщина года» журнала Glamour в чем-то похожем на красную занавеску, под которой можно было разглядеть ее нижнее белье (не самый удачный лиф и шортики, похожие на панталоны). Завершал образ широкий кожаный ремень в стиле 80-х. Как будто Алла порылась в старом шкафу перед выходом.
Бетти Башз
В похожем наряде на одной из кинопремьер появилась Бетти Башз, которая явно нашла бы обший язык с Аллой Михееевой.
Наталья Рудова
Очень красивая и привлекательная девушка Наталья Рудова явно не согласна с высказыванием о том, что в женщине должна быть загадка. Как правило, на различных светских мероприятиях актриса появляется слегка одетой и выглядит как отчаявшаяся дама в активном поиске. Мы бы посоветовали Наталье поэкспериментировать с более интересными и сдержанными нарядами. Тем более, что с такой фигурой, как у нее, можно позволить себе многое.
Фарра Абрахам
Модный двойник Натальи Рудовой на прошедшей неделе — Фарра Абрахам, которая тоже не любит загадывать мужчинам загадки и к тому же слишком увлекается пластической хирургией.
Жанна Мартиросян
В отличие от предыдущих девушек, Жанна Мартиросян оделась очень скромно, но не очень удачно. В белом объемном платье-халате Жанна выглядела раза в два полнее, чем она есть на самом деле, а благодаря белой чалме смотрелась так, как будто только что вышла из душа.
Сати Казанова
Сати Казанова тоже перестаралась со скромностью и надела на себя что-то похожее на зеленую занавеску, скатерть или покрывало.
Валерия
Блестки, узоры, страусиные перья, серебряные туфли — от наряда Валерии и так рябило в глазах на премии Glamour. Но певица решила не мелочиться и накинула сверху цветастое пальто похожее на детский дождевик.
Дакота
Рита Дакота тоже выбрала блестки и завернулась в кусок сверкающей ткани, напомнившей нам плащ фокусника или Филиппа Киркорова.
Донателла Версаче и Ирина Шейк
Испортить обладательницу шикарной фигуры Ирину Шейк очень сложно, но Донателла Версаче справилась с этой нелегкой задачей. Благодаря серебряному платью Versace у Ирины пропала грудь, появился лишний вес, да и вообще она выглядела не как роскошная супермодель, а как... Даже не знаем кто. Да и сама Донателла выглядела неважно и непропорционально — разве можно при такой комплекции надевать такие огромные ботфорты-копыта?!
Анн-Катрин Готс
Еще одна девушка, появившаяся на прошедшей неделе в свете в странных ботфортах, — Анн-Катрин Готс, одежду для которой как будто шил пьяный портной.
Нина Суесс
Прозрачное платье в цветочек с рюшами и декольте до пояса и помятая сумочка Dior не первой свежести... Советуем Нине Суесс чаще и внимательнее смотреться в зеркало перед выходами в свет.
Лала Кент
Лала Кент напомнила на старый протертый диван. Ну и фразу о том, что в девушке должна быть загадка.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress