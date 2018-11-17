Красные «занавески» на нижнем белье, черное микроплатье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Очень красивая и привлекательная девушка Наталья Рудова явно не согласна с высказыванием о том, что в женщине должна быть загадка. Как правило, на различных светских мероприятиях актриса появляется слегка одетой и выглядит как отчаявшаяся дама в активном поиске. Мы бы посоветовали Наталье поэкспериментировать с более интересными и сдержанными нарядами. Тем более, что с такой фигурой, как у нее, можно позволить себе многое.

Фарра Абрахам