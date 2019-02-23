«Шторы страсти» вместо платьев, неудачно сидящие костюмы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Изабелла Гомес
Изабелла Гомес появилась на кинопремьере в платье, в котором можно разве что выступать на конкурсе латиноамериканских танцев. Совет: выбирайте наряды, которые вам идут и соответствуют мероприятию, на которое вы пришли.
Майли Сайрус
Майли Сайрус продолжает экспериментировать со стилем. На этот раз получилось неудачно.
Эллен Пейдж
У Эллен Пейдж тем временем не получилось выглядеть стильно и элегантно в мужском костюме, который сидел на ней просто ужасно.
Диана Крюгер
Диана Крюгер выглядела отлично в строгом черно-белом двубортном пиджаке, но брюки, больше похожие на панталоны, визуально изуродовали фигуру актрисы и «убили» весь образ.
Айно Лаберенц
Мятое поло и странноватые полупрозрачные брюки-«занавески» для выхода на красную дорожку Берлинского кинофестиваля? Айно Лаберенц явно перестаралась с «креативом».
Палома Фейт
Палома Фейт продемонстрировала наряд из рубрики «как избавиться от парня за 30 секунд». Если у вас есть навязчивый ухажер, отправляйте на свидание с ним в чем-то похожем.
Ким Кардашьян
И — вишенка на торте. На минувшей неделе в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий Hollywood Beauty Awards, главной звездой которой стала Ким Кардашьян. Многодетная мама приковала к себе абсолютно все взгляды, выбрав весьма эффектное винтажное вечернее платье Thierry Mugler с умопомрачительными вырезами и разрезами на груди. Беда в том, что и без того провокационный наряд был явно мал Ким, сплюснул ее пышные формы и смотрелся на ней... весьма комично.
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Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress