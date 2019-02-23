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«Шторы страсти» вместо платьев, неудачно сидящие костюмы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Изабелла Гомес

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Неудачными могут быть ка слишком откровенны наряды, так и слишком закрытые. Посмотрите на очередные модные неудачи знаменитостей и не повторяйте их ошибки.

Изабелла Гомес

Изабелла Гомес появилась на кинопремьере в платье, в котором можно разве что выступать на конкурсе латиноамериканских танцев. Совет: выбирайте наряды, которые вам идут и соответствуют мероприятию, на которое вы пришли.

Майли Сайрус

Майли Сайрус продолжает экспериментировать со стилем. На этот раз получилось неудачно.

Эллен Пейдж

У Эллен Пейдж тем временем не получилось выглядеть стильно и элегантно в мужском костюме, который сидел на ней просто ужасно.

Диана Крюгер

Диана Крюгер выглядела отлично в строгом черно-белом двубортном пиджаке, но брюки, больше похожие на панталоны, визуально изуродовали фигуру актрисы и «убили» весь образ.

Айно Лаберенц

Мятое поло и странноватые полупрозрачные брюки-«занавески» для выхода на красную дорожку Берлинского кинофестиваля? Айно Лаберенц явно перестаралась с «креативом».

Палома Фейт

Палома Фейт продемонстрировала наряд из рубрики «как избавиться от парня за 30 секунд». Если у вас есть навязчивый ухажер, отправляйте на свидание с ним в чем-то похожем.

Ким Кардашьян

И — вишенка на торте. На минувшей неделе в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий Hollywood Beauty Awards, главной звездой которой стала Ким Кардашьян. Многодетная мама приковала к себе абсолютно все взгляды, выбрав весьма эффектное винтажное вечернее платье Thierry Mugler с умопомрачительными вырезами и разрезами на груди. Беда в том, что и без того провокационный наряд был явно мал Ким, сплюснул ее пышные формы и смотрелся на ней... весьма комично.

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Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, globallookpress

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