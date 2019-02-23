«Шторы страсти» вместо платьев, неудачно сидящие костюмы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Изабелла Гомес появилась на кинопремьере в платье, в котором можно разве что выступать на конкурсе латиноамериканских танцев. Совет: выбирайте наряды, которые вам идут и соответствуют мероприятию, на которое вы пришли.

Майли Сайрус