Сильные, дерзкие: самые красивые российские спортсменки зимней Олимпиады-2022
Бесспорно, все девушки, которым предстоит защищать честь страны на международном уровне, лучшие из лучших по всем параметрам. Но в преддверии главного спортивного события года Passion.ru составил ТОП-10 ярких, красивых, дерзких спортсменок. Показываем, как спортсменки выглядят в повседневной жизни, не облаченные в спортивное обмундирование, которое порой закрывает их с головы до пят. (Мнение редакции может не совпадать с мнением читателей).
Юлия Канакина
Скелетон, 26 лет
До того, как прийти в скелетон, Юлия занималась балетом и художественной гимнастикой. В 2017 году она завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров, год спустя на тех же соревнованиях стала второй.
www.instagram.com/yulia.kanakina
www.instagram.com/yulia.kanakina
Для поддержания выносливости Юлия не только много времени проводит на трассе, но и усердно занимается в спортзале, поднимая штанги весом до 120 кг.
Софья Тихонова
Прыжки с трамплина, 23 год
Софья занимала первые места на чемпионатах мира среди юниоров. Также в ее копилке медали зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере 2016 года.
Kenjiro Matsuo/ Global Look press
www.instagram.com/sofikusha
Заниматься прыжками с трамплина Софья начала в 7 лет, в спорт ее привел отец. В свободное от тренировок и соревнований время она занимается танцами и акробатикой.
Екатерина Катникова
Санный спорт, 27 лет
Екатерина двукратная чемпионка мира по санному спорту 2020 года (классические одиночные сани и спринт). Победа Катниковой стала для первой за 42 года победой России в этом виде спорта среди женщин.
Brett Holmes/ Global Look press
www.instagram.com/ekaterina_katnikova/
«Для меня это первые Олимпийские игры, и мне все очень нравится. Здесь другая атмосфера, на стандартных соревнованиях все не так. Я в восторге! Плюс горы. Могу из окна смотреть на солнце и при восходе, и при закате. Это очень красиво», — делилась спортсменка эмоциями.
Мария Васильцова
Сноуборд, 26 лет
Сноубордом Мария увлеклась в 15 лет, много лет до этого она занималась фигурным катанием. В начале карьеры девушка соревновалась в сноуборд-кроссе и параллельном гигантском слаломе. Затем перешла исключительно в сноуборд-кросс.
www.instagram.com/vasiltsova_m
www.instagram.com/vasiltsova_m
Мария Васильцова трижды участвовала в чемпионатах мира среди юниоров. Она двукратная чемпионка России, двукратный серебряный призер чемпионатов России, призер этапа Кубка мира.
Диана Дэвис
Фигурное катание, танцы, 19 лет
Диана дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе. Дэвис танцует в паре с Глебом Смолкиным (сын актера Бориса Смолкина) и состоит с ним в романтических отношениях.
Dmitry Golubovich/ Global Look press
www.instagram.com/di__davis
Глеб и Диана серебряные призеры чемпионата России, бронзовые призеры чемпионата России среди юниоров, победители финала кубка России среди юниоров.
Уникальность Дианы Дэвис в том, что она из-за перенесенного в детстве заболевания плохо слышит, часто читает по губам, но это не мешает ей слышать музыку и добиваться успехов в спорте.
Ангелина Гончаренко
Хоккей, 27 лет
Ангелина занимается одним из самых суровых и даже мужских зимних видов спорта — хоккеем. В хоккей девочка пришла вслед за братом, на тренировке которого однажды побывала.
Getty Images
www.instagram.com/2hockeyang
Она победитель ЖХЛ и чемпионата России, серебряный призер, бронзовый призер ЖХЛ и чемпионата России. Также в ее копилке бронзовая медаль двух чемпионатов мира.
Муж Ангелины — хоккеист Андрей Ермаков. Знакомы они с 16 лет.
Любовь Никитина
Фристайл, 23 года
Любовь чемпионка мира 2021 года в командном первенстве, трехкратный призер двух чемпионатов мира в акробатике.
Pavel Kashaev/ Global Look press
www.instagram.com/nikitina_ski
Любовь Никитина пришла во фристайл вслед за братом, и в 14 лет уже вошла в состав сборной России. На все соревнования возит с собой талисман — мишку.
Евгения Тарасова
Фигурное катание, пары, 27 лет
Евгения Тарасова выступает в паре с Владимиром Морозовым. Они имеют огромное количество наград, в том числе медали олимпийских Игр, чемпионатов Европы (золотые медали) и мира.
Getty Images
www.instagram.com/_tarasova_evg
Фигурным катанием девочка начала заниматься в четыре года. Карьеру начинала как одиночница, но в 2012 году встала в пару с Морозовым. Их связывает не только спорт, но и романтические отношения.
Виктория Синицина
Фигурное катание, танцы, 26 лет
На коньки Вика встала в четыре года. Сначала она занималась как одиночка, но после серьезной травмы (упала лицом в лед) стала бояться прыгать. Тогда она решила встать в пару.
Getty Images
www.instagram.com/victoria_sinitsina
Виктория выступает с Никитой Кацалаповым. Они чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира, серебряные призеры финала Гран-при, победители командного чемпионата мира, двукратные чемпионы России.
Кацалапову и Синициной часто приписывают любовные отношения (они много времени проводят вместе и даже ездят в отпуск), но спортсмены эти слухи не комментируют.
Татьяна Сорина
Лыжные гонки, 27 лет
Татьяна серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряный призер минитура Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, пятикратная чемпионка России.
Getty Images
www.instagram.com/mrs__aleshina
Татьяна была замужем за биатлонистом Александром Печенкиным. Сейчас ее супруг — тренер сборной России Егор Сорин. Пара растит дочь, которой скоро исполнится два года.
Полина Мельникова
Горнолыжный спорт, 20 лет
Полина Мельникова родилась в Москве в 2001 году. Она бронзовый призер чемпионата России 2018 года ( в слаломе), победитель первенства России.
www.instagram.com/__pomela
www.instagram.com/__pomela
Смотрим Олимпиаду и болеем за наших спортсменов!
Фото: Kenjiro Matsuo, Brett Holmes, Pavel Kashaev, Dmitry Golubovich / Global Look press, Instagram, Getty Images