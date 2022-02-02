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Сильные, дерзкие: самые красивые российские спортсменки зимней Олимпиады-2022

4 февраля 2022 года в Пекине открываются XXIV Зимние Олимпийские игры. Наши спортсмены уже отправились в Китай и вовсю готовятся к соревнованиям, а фанаты составляют графики трансляций любимых видов спорта.
Сильные, дерзкие: самые красивые российские спортсменки зимней Олимпиады-2022

Бесспорно, все девушки, которым предстоит защищать честь страны на международном уровне, лучшие из лучших по всем параметрам. Но в преддверии главного спортивного события года Passion.ru составил ТОП-10 ярких, красивых, дерзких спортсменок. Показываем, как спортсменки выглядят в повседневной жизни, не облаченные в спортивное обмундирование, которое порой закрывает их с головы до пят. (Мнение редакции может не совпадать с мнением читателей).

Юлия Канакина

Скелетон, 26 лет

До того, как прийти в скелетон, Юлия занималась балетом и художественной гимнастикой. В 2017 году она завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров, год спустя на тех же соревнованиях стала второй.

Юлия Канакина

www.instagram.com/yulia.kanakina

Юлия Канакина

www.instagram.com/yulia.kanakina

Для поддержания выносливости Юлия не только много времени проводит на трассе, но и усердно занимается в спортзале, поднимая штанги весом до 120 кг.

Софья Тихонова

Прыжки с трамплина, 23 год

Софья занимала первые места на чемпионатах мира среди юниоров. Также в ее копилке медали зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере 2016 года.

Софья Тихонова

Kenjiro Matsuo/ Global Look press

Софья Тихонова

www.instagram.com/sofikusha

Заниматься прыжками с трамплина Софья начала в 7 лет, в спорт ее привел отец. В свободное от тренировок и соревнований время она занимается танцами и акробатикой.

Екатерина Катникова

Санный спорт, 27 лет

Екатерина двукратная чемпионка мира по санному спорту 2020 года (классические одиночные сани и спринт). Победа Катниковой стала для первой за 42 года победой России в этом виде спорта среди женщин.

Екатерина Катникова

Brett Holmes/ Global Look press

Екатерина Катникова

www.instagram.com/ekaterina_katnikova/

«Для меня это первые Олимпийские игры, и мне все очень нравится. Здесь другая атмосфера, на стандартных соревнованиях все не так. Я в восторге! Плюс горы. Могу из окна смотреть на солнце и при восходе, и при закате. Это очень красиво», — делилась спортсменка эмоциями.

Мария Васильцова

Сноуборд, 26 лет

Сноубордом Мария увлеклась в 15 лет, много лет до этого она занималась фигурным катанием. В начале карьеры девушка соревновалась в сноуборд-кроссе и параллельном гигантском слаломе. Затем перешла исключительно в сноуборд-кросс.

Мария Васильцова

www.instagram.com/vasiltsova_m

Мария Васильцова

www.instagram.com/vasiltsova_m

Мария Васильцова трижды участвовала в чемпионатах мира среди юниоров. Она двукратная чемпионка России, двукратный серебряный призер чемпионатов России, призер этапа Кубка мира.

Диана Дэвис

Фигурное катание, танцы, 19 лет

Диана дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе. Дэвис танцует в паре с Глебом Смолкиным (сын актера Бориса Смолкина) и состоит с ним в романтических отношениях.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Dmitry Golubovich/ Global Look press

Диана Дэвис

www.instagram.com/di__davis

Глеб и Диана серебряные призеры чемпионата России, бронзовые призеры чемпионата России среди юниоров, победители финала кубка России среди юниоров.

Уникальность Дианы Дэвис в том, что она из-за перенесенного в детстве заболевания плохо слышит, часто читает по губам, но это не мешает ей слышать музыку и добиваться успехов в спорте.

Ангелина Гончаренко

Хоккей, 27 лет

Ангелина занимается одним из самых суровых и даже мужских зимних видов спорта — хоккеем. В хоккей девочка пришла вслед за братом, на тренировке которого однажды побывала.

Ангелина Гончаренко

Getty Images

Ангелина Гончаренко

www.instagram.com/2hockeyang

Она победитель ЖХЛ и чемпионата России, серебряный призер, бронзовый призер ЖХЛ и чемпионата России. Также в ее копилке бронзовая медаль двух чемпионатов мира.

Муж Ангелины — хоккеист Андрей Ермаков. Знакомы они с 16 лет.

Любовь Никитина

Фристайл, 23 года

Любовь чемпионка мира 2021 года в командном первенстве, трехкратный призер двух чемпионатов мира в акробатике.

Любовь Никитина

Pavel Kashaev/ Global Look press

Любовь Никитина

www.instagram.com/nikitina_ski

Любовь Никитина пришла во фристайл вслед за братом, и в 14 лет уже вошла в состав сборной России. На все соревнования возит с собой талисман — мишку.

Евгения Тарасова

Фигурное катание, пары, 27 лет

Евгения Тарасова выступает в паре с Владимиром Морозовым. Они имеют огромное количество наград, в том числе медали олимпийских Игр, чемпионатов Европы (золотые медали) и мира.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Getty Images

Евгения Тарасова

www.instagram.com/_tarasova_evg

Фигурным катанием девочка начала заниматься в четыре года. Карьеру начинала как одиночница, но в 2012 году встала в пару с Морозовым. Их связывает не только спорт, но и романтические отношения.

Виктория Синицина

Фигурное катание, танцы, 26 лет

На коньки Вика встала в четыре года. Сначала она занималась как одиночка, но после серьезной травмы (упала лицом в лед) стала бояться прыгать. Тогда она решила встать в пару.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Getty Images

Виктория Синицина

www.instagram.com/victoria_sinitsina

Виктория выступает с Никитой Кацалаповым. Они чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира, серебряные призеры финала Гран-при, победители командного чемпионата мира, двукратные чемпионы России.

Кацалапову и Синициной часто приписывают любовные отношения (они много времени проводят вместе и даже ездят в отпуск), но спортсмены эти слухи не комментируют.

Татьяна Сорина

Лыжные гонки, 27 лет

Татьяна серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряный призер минитура Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, пятикратная чемпионка России.

Татьяна Сорина

Getty Images

Татьяна Сорина

www.instagram.com/mrs__aleshina

Татьяна была замужем за биатлонистом Александром Печенкиным. Сейчас ее супруг — тренер сборной России Егор Сорин. Пара растит дочь, которой скоро исполнится два года.

Полина Мельникова

Горнолыжный спорт, 20 лет

Полина Мельникова родилась в Москве в 2001 году. Она бронзовый призер чемпионата России 2018 года ( в слаломе), победитель первенства России.

Полина Мельникова

www.instagram.com/__pomela

Полина Мельникова

www.instagram.com/__pomela

Смотрим Олимпиаду и болеем за наших спортсменов!

Фото: Kenjiro Matsuo, Brett Holmes, Pavel Kashaev, Dmitry Golubovich / Global Look press, Instagram, Getty Images

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