Сильные, дерзкие: самые красивые российские спортсменки зимней Олимпиады-2022

Бесспорно, все девушки, которым предстоит защищать честь страны на международном уровне, лучшие из лучших по всем параметрам. Но в преддверии главного спортивного события года Passion.ru составил ТОП-10 ярких, красивых, дерзких спортсменок. Показываем, как спортсменки выглядят в повседневной жизни, не облаченные в спортивное обмундирование, которое порой закрывает их с головы до пят. (Мнение редакции может не совпадать с мнением читателей).

Юлия Канакина

Скелетон, 26 лет

До того, как прийти в скелетон, Юлия занималась балетом и художественной гимнастикой. В 2017 году она завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров, год спустя на тех же соревнованиях стала второй.