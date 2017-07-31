Эти стильные и неординарные мужчины не могут похвастаться классической красотой, но всегда окружены красивыми женщинами и многочисленными поклонницами.

Джейсон Момоа

Обладатель груды мышц и очень брутальной экзотической внешности, Джейсон Момоа вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, к актеру хочется прижаться покрепче, чтобы он защитил от всех, с другой — Джейсон сам немного пугает. Особенно страшно становится при воспоминании о страстных сценах любви из сериала «Игра престолов», в котором Момоа сыграл дикого мужчину, поработившего Мать Драконов в исполнении Эмилии Кларк. Впрочем, в жизни Джейсон совсем другой и очень мило смотрится в роли примерного отца семейства и верного мужа — вот уже много лет он женат на экс-супруге музыканта Ленни Кравица Лизе Боне. Зомби Бой Рик Дженест

Канадский манекенщик и музыкант Рик Дженест прославился благодаря своему эффектному образу зомби — все тело этого парня покрыто татуировками. Кроме того, Рик любит делать пирсинг и эпатировать публику не только внешним видом, но и дерзким поведением. Возможно, многие удивятся, но у Дженеста тысячи поклонниц по всему миру. В его Instagram девушки постоянно пишут о том, какой он сексуальный и привлекательный, предлагают ему жениться или хотя бы встретиться, а сам Рик никогда не скучает в одиночестве без симпатичных подруг и спутниц на вечеринках. Мэрилин Мэнсон

Мэрилин Мэнсон на одних наводит ужас, а других восхищает и привлекает необычным и смелым стилем, энергеникой настоящего плохого парни и рокера. В списке любовных побед этого выского эпатажного парня много известных красавиц, однако покорить его сердце не так-то просто. К примеру, бывшая жена Мэнсона, модель Дита фон Тиз, заявила, что развелась с ним, так как две дивы в одной семье — это слишком. Бенедикт Камбербэтч

Вот уж кто точно не считает себя дивой и вообще очень невысокого мнения о своей внешности, так это Бенедикт Камбербэтч. Популярный британский актер уверен, что похож на выдру, и крайне удивляется, что нравится женщинам и пользуется у них успехом. Дамы тем временем без ума от аристократической внешности и манер Бенедикта. Правда, есть и те, кому лицо Камбербэтча кажется крайне отталкивающим — красочных комментариев на эту тему в Сети предостаточно. Эдриен Броуди

Этот носатый парень с вечно печальным выражением лица не только получил множество самых престижных кинонаград, но и разбил не одно девичье сердце. Эдриан Броуди был помолвлен с красоткой-актрисой Эльзой Патаки, а последние несколько лет страстно целует на красных дорожках русскую красавицу-модель Лару Леито, которая с удовольствием не только сопровождает его на светских мероприятиях, но и готовит ему борщи. Венсан Кассель