Крах карьеры танцовщицы из-за роста, взлет в Голливуде — эти и другие факты об Элизабет Дебики
В последние недели имя Элизабет появляется в новостях в связи с ее съемками в новом сезоне сериала «Корона», где она перевоплотится в принцессу Диану.
Что же мы знаем об одной из самых ярких и перспективных артисток Голливуда?
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Фото: East News
Элизабет Дебики родилась в 1990 году в Париже в семье танцоров. В ее жилах течет кровь поляков, ирландцев и австралийцев.
В 5 лет девочка вслед за родителями увлеклась хореографией. Она всерьез намеревалась стать артисткой балета. Но крест на этой карьере поставила ее фигура. В школе она была заметно выше сверстников. Сейчас рост Элизабет Дебики составляет 190 см.
«Я испортила нашу творческую родословную. Но я все еще люблю танцевать и иногда хожу на уроки хореографии», — признавалась актриса в интервью.
Первым фильмом девушки стал «Свадебный разгром» 2011 года. После этого ее заметил Баз Лурман и пригласил сниматься в «Великом Гэтсби».
Элизабет называет себя «дэгги». На сленге это обозначает что-то среднее между «дурачком» и «ботаником».
Дебики не ведет страницы в соцсетях. О себе предпочитает не рассказывать, особенно о личной жизни. Слухи о ее романах с партнерами по съемкам Джейком Джилленхолом (работали вместе в «Эвересте») и Томом Хиддлстоном (играли в «Ночном администраторе») так и не нашли подтверждения.
Фото: Kinopoisk.ru
За роль Джордан в «Великом Гэтсби» Элизабет Дебики получила приз от Австралийской академии кинематографа и телевидения. Кроме этой награды и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, у нее 25 номинаций в других престижных премиях.
У Дебики есть опыт озвучивания мультперсонажей. Ее голосом говорит Кролик Мопси в ленте «Кролик Питер».
В подростковом возрасте знаменитость сильно комплексовала из-за роста, потому что не хотела отличаться от сверстников. Но после поняла, что его не выбирают, и смирилась.
Вопросы журналистов о параметрах ее уже выводят из себя. «Все норовят спросить меня, как мне такой высокой живется. Что могу сказать? Я помогаю бабушкам в супермаркетах доставать продукты с верхних полок», — говорит она.
Режиссеры отмечают ее талант перевоплощаться в героинь с разными типажами внешности.
Завоевать внимание хрупкой и статной красавицы может мужчина любого роста, главное, чтобы он был порядочным.
Фото: www.instagram.com/thecrownnetflix
На днях появились первые кадры пятого сезона сериала «Корона», где Элизабет сыграет принцессу Диану, которая становится более зрелой. В этой роли Дебики сменила Эмму Корин.
Рост Дианы составлял 178 см, поэтому в этом образе Элизабет Дебики смотрится гармонично. Единственное — ей на съемочной площадке нужны высокие партнеры.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, Instagram, кадры фильмов, East News
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