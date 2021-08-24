Крах карьеры танцовщицы из-за роста, взлет в Голливуде — эти и другие факты об Элизабет Дебики

За роль Джордан в «Великом Гэтсби» Элизабет Дебики получила приз от Австралийской академии кинематографа и телевидения. Кроме этой награды и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, у нее 25 номинаций в других престижных премиях.

У Дебики есть опыт озвучивания мультперсонажей. Ее голосом говорит Кролик Мопси в ленте «Кролик Питер».

В подростковом возрасте знаменитость сильно комплексовала из-за роста, потому что не хотела отличаться от сверстников. Но после поняла, что его не выбирают, и смирилась.

Вопросы журналистов о параметрах ее уже выводят из себя. «Все норовят спросить меня, как мне такой высокой живется. Что могу сказать? Я помогаю бабушкам в супермаркетах доставать продукты с верхних полок», — говорит она.

Режиссеры отмечают ее талант перевоплощаться в героинь с разными типажами внешности.

Завоевать внимание хрупкой и статной красавицы может мужчина любого роста, главное, чтобы он был порядочным.