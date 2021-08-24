passion.ru

Крах карьеры танцовщицы из-за роста, взлет в Голливуде — эти и другие факты об Элизабет Дебики

24 августа звезде фильмов «Великий Гэтсби», «Довод» и многих других Элизабет Дебики исполняется 31 год. В кино она дебютировала всего 10 лет назад. Зато она настолько понравилась режиссерам, что ее сразу стали приглашать в крупные проекты. В 2018-м на Международном Каннском кинофестивале Дебики получила специальный приз как лучшая молодая актриса.
Крах карьеры танцовщицы из-за роста, взлет в Голливуде — эти и другие факты об Элизабет Дебики

В последние недели имя Элизабет появляется в новостях в связи с ее съемками в новом сезоне сериала «Корона», где она перевоплотится в принцессу Диану.

Что же мы знаем об одной из самых ярких и перспективных артисток Голливуда?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13

Элизабет Дебики на кинофестивале

Фото: East News

Элизабет Дебики родилась в 1990 году в Париже в семье танцоров. В ее жилах течет кровь поляков, ирландцев и австралийцев.

В 5 лет девочка вслед за родителями увлеклась хореографией. Она всерьез намеревалась стать артисткой балета. Но крест на этой карьере поставила ее фигура. В школе она была заметно выше сверстников. Сейчас рост Элизабет Дебики составляет 190 см.

«Я испортила нашу творческую родословную. Но я все еще люблю танцевать и иногда хожу на уроки хореографии», — признавалась актриса в интервью.

Первым фильмом девушки стал «Свадебный разгром» 2011 года. После этого ее заметил Баз Лурман и пригласил сниматься в «Великом Гэтсби».

Элизабет называет себя «дэгги». На сленге это обозначает что-то среднее между «дурачком» и «ботаником».

Дебики не ведет страницы в соцсетях. О себе предпочитает не рассказывать, особенно о личной жизни. Слухи о ее романах с партнерами по съемкам Джейком Джилленхолом (работали вместе в «Эвересте») и Томом Хиддлстоном (играли в «Ночном администраторе») так и не нашли подтверждения.

«Стражи Галактики. Часть 2»

«Стражи Галактики. Часть 2»

Фото: Kinopoisk.ru

За роль Джордан в «Великом Гэтсби» Элизабет Дебики получила приз от Австралийской академии кинематографа и телевидения. Кроме этой награды и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, у нее 25 номинаций в других престижных премиях.

У Дебики есть опыт озвучивания мультперсонажей. Ее голосом говорит Кролик Мопси в ленте «Кролик Питер».

В подростковом возрасте знаменитость сильно комплексовала из-за роста, потому что не хотела отличаться от сверстников. Но после поняла, что его не выбирают, и смирилась.

Вопросы журналистов о параметрах ее уже выводят из себя. «Все норовят спросить меня, как мне такой высокой живется. Что могу сказать? Я помогаю бабушкам в супермаркетах доставать продукты с верхних полок», — говорит она.

Режиссеры отмечают ее талант перевоплощаться в героинь с разными типажами внешности.

Завоевать внимание хрупкой и статной красавицы может мужчина любого роста, главное, чтобы он был порядочным.

Элизабет Дебики в роли Дианы в сериале «Корона»

Элизабет Дебики в роли Дианы в сериале «Корона»

Фото: www.instagram.com/thecrownnetflix

На днях появились первые кадры пятого сезона сериала «Корона», где Элизабет сыграет принцессу Диану, которая становится более зрелой. В этой роли Дебики сменила Эмму Корин.

Рост Дианы составлял 178 см, поэтому в этом образе Элизабет Дебики смотрится гармонично. Единственное — ей на съемочной площадке нужны высокие партнеры.

Фото и видео: Kinopoisk.ru, Instagram, кадры фильмов, East News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram