Крах карьеры из-за лишнего веса, мечты о детях и любовь: как сложилась судьба Елены Цыплаковой

Оставшись без работы в кино, Елена Цыплакова не сложила руки в ожидании новых ударов судьбы. Она всегда была деятельной и находила занятие, позволяющее не впадать в тоску. В непростой период жизни ее спасла режиссура. Актриса получила новое образование и сама стала снимать фильмы.

Первый полнометражный фильм новоиспеченного мастера «Камышовый рай» вышел на экраны в 1989-м и получил признание. После Елена сняла драму «Уповаю на тебя», в которой рассказала о жизни малышей в детском доме.

В трудное время актрису поддерживал супруг, но со временем их отношения стали портиться. «С нами жили двое детей мужа от двух предыдущих жен. Сын — лежачий инвалид и дочь. И когда дети стали взрослеть, начали поднимать вопросы наследства. К тому же дочь мужа съездила на год в Америку к матери и вернулась оттуда другим человеком. Началось отдаление. А я не хотела становиться между отцом и ребенком, и я ушла», — признавалась Елена Цыплакова в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Тогда же актриса и режиссер распрощалась с пагубной привычкой. Во время второго брака в доме всегда было много гостей, которых встречали за щедро накрытым столом. И Елена стала выпивать. Но потом в одночасье распрощалась с банкетным алкоголизмом, как когда-то в одно мгновение бросила курить.