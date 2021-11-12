Крах карьеры из-за лишнего веса, мечты о детях и любовь: как сложилась судьба Елены Цыплаковой

Крах карьеры из-за лишнего веса, мечты о детях и любовь: как сложилась судьба Елены ЦыплаковойАктриса на пике популярности исчезла из поля зрения, но нашла в себе силы вернуться.
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Фото: Кадр фильма
Елена Цыплакова родилась 13 ноября 1958 года в семье художников-графиков. Девочку и ее брата растили в творческой атмосфере и в полной любви. Но детство будущей актрисы омрачала болезнь горячо любимого отца Октября Ивановича. Глава семейства вернулся с войны больным человеком, и последние 30 лет жизни он страдал от открытой формы туберкулеза.
«Дома у нас всегда стоял таз с хлоркой, в котором мама после отца сразу мыла ложки, тарелки, всю посуду, — вспоминала актриса. — Меня с ранних лет для профилактики пичкали разными таблетками, чем нарушили мне обмен веществ».
Фото: Кадр программы
Дважды у отца Елены Цыплаковой случались обострения болезни. И на это время ее отправляли в профилактический интернат. Там девочка провела в общей сложности два года — год до школы и второй класс. Родители к ней не ездили из-за болезни отца, изредка навещала бабушка.
«Мы знали, когда приемный день в интернате. С другими детьми залезали на ворота и всматривались вдаль, выглядывали, кто же к нам сегодня приедет», — рассказывала Елена Цыплакова.
Несмотря на непростое время в интернате, она со временем поняла, что оно пошло ей на пользу — воспитало в ней, в ребенке, самостоятельную личность.
Однажды, когда Лена уже училась в старших классах, в гости к Цыплаковым пришли друзья родителей — художник Николай Юдин с женой Динарой Асановой. Она тогда училась на режиссерском факультете ВГИКа. А через год, когда уже стала снимать фильмы как дипломированный специалист, предложила Елене Цыплаковой сыграть в своем проекте «Не болит голова у дятла».
«О кино я не помышляла. Интересовалась математикой, рисованием, занималась спортом. Но согласилась, потому что было интересно», — рассказывала Елена Цыплакова.
После премьеры фильма 14-летняя Лена, как говорят, проснулась знаменитой. И предложения о съемках ей стали сыпаться одно за другим.
Фото: Кадр фильма
За два года Цыплакова появилась в шести фильмах: «В зоне особого внимания», «Ненависть», «Вдовы», «Ключ без права передачи», «Шаг навстречу», «Иван и Коломбина».
А в 1977-м состоялась премьера ленты «Школьный вальс», наделавшего много шума. В картине Елена исполнила роль старшеклассницы Зоси Кнушевицкой, родившей сына от сверстника. Для того времени обсуждение подобной темы было дерзостью. Но картина изменила жизнь многих людей. Во-первых, закрепила Цыплакову в статусе кинозвезды, во-вторых, повлияла на решение многих женщин не делать аборт.
Фото: Kinopoisk.ru
«После выхода фильма мне писали столько писем, что я поражалась, — вспоминала актриса. — А однажды ко мне подошел парень и сказал: "Я считаю вас крестной матерью. Ведь в 1977 году мама посмотрела фильм и не стала делать аборт". И таких историй было множество».
Елена Цыплакова поступила учиться в ГИТИС, но педагоги были против того, чтобы студенты снимались в кино. И Елена предполагала, что если не бросит работу, то ее отчислят. Так и вышло. Но ее тут же приняли во ВГИК, где наставники были не против, чтобы их талантливая студентка блистала в кино.
В 1984 году портрет 26-летней Цыплаковой напечатали на обложке знаменитого журнала «Советский экран». Это стало окончательным и громким признанием ее таланта.
Фото: Кадр программы
К тому времени за плечами актрисы уже были скорый и короткий брак с однокашником и десятки ролей в кино.
И тут судьба ударила по актрисе, находившейся на пике популярности. «Я бывала во многих странах со своими картинами. И однажды в Африке меня укусил малярийный комар. Меня сразу же стали лечить, но эффекта не было. Когда я вернулась в Москву, мне дали экспериментальное лекарство, предупредив, что последствия могут быть разными. Я успела его выпить и выжила», — делилась воспоминаниями народная артистка РФ.
Но медицинские препараты нарушили обмен веществ Елены и она стремительно и сильно поправилась. И ушла из кино...
На вопрос, почему она перестала сниматься, актриса отвечает: «Играть было нечего. Мне предлагали такие роли, от которых я отказывалась. Я получала сценарий и читала: женщина необъятных размеров...».
В 1984 году Елена вышла замуж за стоматолога Сергея Липеца, который был значительно старше нее. Но перед свадьбой она сообщила любимому, что детей у них не будет. «У меня было кровотечение, врачи, подумали, что внематочная беременность, и располосовали меня. А потом просто сообщили: "Родить не сможешь, но не расстраивайся. Другие об этом только и думают, аборты делать не надо будет», — вынесли вердикт женщине, которая всегда мечтала стать матерью.
Со временем Елена смогла смириться с таким решением свыше.
Фото: Кадр фильма
Оставшись без работы в кино, Елена Цыплакова не сложила руки в ожидании новых ударов судьбы. Она всегда была деятельной и находила занятие, позволяющее не впадать в тоску. В непростой период жизни ее спасла режиссура. Актриса получила новое образование и сама стала снимать фильмы.
Первый полнометражный фильм новоиспеченного мастера «Камышовый рай» вышел на экраны в 1989-м и получил признание. После Елена сняла драму «Уповаю на тебя», в которой рассказала о жизни малышей в детском доме.
В трудное время актрису поддерживал супруг, но со временем их отношения стали портиться. «С нами жили двое детей мужа от двух предыдущих жен. Сын — лежачий инвалид и дочь. И когда дети стали взрослеть, начали поднимать вопросы наследства. К тому же дочь мужа съездила на год в Америку к матери и вернулась оттуда другим человеком. Началось отдаление. А я не хотела становиться между отцом и ребенком, и я ушла», — признавалась Елена Цыплакова в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Тогда же актриса и режиссер распрощалась с пагубной привычкой. Во время второго брака в доме всегда было много гостей, которых встречали за щедро накрытым столом. И Елена стала выпивать. Но потом в одночасье распрощалась с банкетным алкоголизмом, как когда-то в одно мгновение бросила курить.
Фото: Кадр фильма
В 1990-е годы Елена Цыплакова полностью переосмыслила жизнь и пришла к Богу. Осознав все, что происходило с ней в жизни, она поняла, что все это дано свыше. И главное, что благодаря провидению в ее жизни стали происходить и хорошие судьбоносные события.
Однажды режиссер спешила в вуз на лекцию к студентам, но у нее сломалась машина. Времени оставалось в обрез, и она стала голосовать на перекрестке. К ней подъехал мужчина и предложил подвезти. Уже по пути они разговорились и познакомились. Вскоре выяснилось, что незнакомец стал ее судьбой.
«В 46 лет я уже о замужестве и не помышляла. Одно время даже хотела дать обет безбрачия, но потом поняла, что Господь не примет от меня, такой горячей, подобную клятву», — с улыбкой рассказывала она.
Сначала Елена и Павел Щербаков просто дружили, хотя она знала, что нравится мужчине. И через полгода он поинтересовался, почему она так отстраненно к нему относится. Цыплакова не стала кривить душой и призналась, что видела у него в паспорте печать о браке. И Павел поспешил ее успокоить — давно развелся, но отметку в загсе не поставил. Тогда Елена поставила перед ним новое условие: близкие отношения возможны только после свадьбы, так она обещала Богу.
Фото: Кадр программы
Павлу ничего не оставалось, кроме как сделать предложение... будущей теще. Он заявил Зое Васильевне, что намерен жениться на ее дочери. На что получил мгновенное одобрение.
И актриса забрала будущего мужа из квартиры его экс-тещи, с которой он продолжал жить после развода. Но Цыплакова поселила любимого в соседнюю комнату, только после регистрации брака они объединились.
Через три года после свадьбы Елена Цыплакова и Павел Щербаков обвенчались.
«Я вымолила его у Бога. У нас отличные отношения. Я нашла общий язык и с дочерью Павла Юлечкой, она приходит к нам почти каждый день. Мужа я сразу попросила уволиться с работы, иначе бы он меня не видел во время моих творческих командировок. А теперь мы все время вместе. Паша мне помогает во всем. У нас все просто замечательно...», — рассказывала народная артистка о своем позднем и негаданном счастье.
Фото: Evguenii Matveev, Yulia Kapishnikova/ Global Look press, Kinopoisk.ru, кадры фильмов, Starface, кадры программы «Судьба человека»