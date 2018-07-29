Ковальчук и Чумаков стали самой яркой парой, а Глюкоза зажгла со Шнуровым на «Жаре»

Самой яркой парой на красной дорожке стали Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Певица появилась на концерте в топе, продемонстрировав стройную фигуру и идеальный пресс, и в розовой воздушной юбке в пол.
Юлианна Караулова появилась на красной дорожке в черном длинном платье с эффектным разрезом.
Правда, в таких нарядах танцевать в этот вечер под хиты «Ленинграда» было не очень удобно. Фронтмен группы Сергей Шнуров не только исполнил свои песни, но и зажег вместе с Глюкозой.
Не менее ярким и зажигательным получилось выступление Ани Лорак, лихо отплясывавшей на сцене в юбке с дерзким разрезом.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru