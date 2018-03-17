Костюмы стриптизерш, бабушкины сапоги и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Хайди Клум отметила 44-летие, рассталась с молодым бойфрендом, и теперь на каждом новом светском мероприятии на ней все меньше одежды. Модель как будто все время намекает, что она еще ого-го и к тому же свободна. Порой даже хочется накинуть на нее плащ, обнять и сказать, что все у нее будет хорошо. Еще одна озорница и любительница «голых» выходов Рита Ора на этот раз вышла в свет в кружевной абсолютно прозрачной сорочке, трусиках и халатике. Было похоже на демо-версию горячей ночи в компании певицы.

Мелани Браун с дочерью Феникс