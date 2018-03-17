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Костюмы стриптизерш, бабушкины сапоги и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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Родриго Алвес
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Экc-участница Spice Girls не только одевается все хуже и хуже, но еще и вкус дочери портит! Филипп Киркоров доказывает, что любовь к блеску, стразам и стилю «дорого-богато» — это навсегда. А Хайди Клум продолжает раздеваться.

Хайди Клум и Рита Ора

Хайди Клум отметила 44-летие, рассталась с молодым бойфрендом, и теперь на каждом новом светском мероприятии на ней все меньше одежды. Модель как будто все время намекает, что она еще ого-го и к тому же свободна. Порой даже хочется накинуть на нее плащ, обнять и сказать, что все у нее будет хорошо. Еще одна озорница и любительница «голых» выходов Рита Ора на этот раз вышла в свет в кружевной абсолютно прозрачной сорочке, трусиках и халатике. Было похоже на демо-версию горячей ночи в компании певицы.

Мелани Браун с дочерью Феникс

Мелани Браун наигралась в эксперименты с эпатажными нарядами и панковскими прическами и решила обратиться к старой доброй классике — образу видавшей виды девушки-эскортницы. Мало того, что экс-участница Spice Girls выглядит все хуже и хуже, так еще и дочь Феникс плохому учит.

Хейли Болдуин

Хейли Болдуин в золотом комбинезоне с бахромой и босоножках на платформе и огромных каблуках более органично смотрелась бы на сцене стриптиз-клуба или на арене цирка. Но модель пришла в таком облачении на вручение музыкальных наград.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон, видимо, решила расстаться с образом куклы Барби и выбрала новый. Теперь она сексуальная Красная Шапочка для взрослых. Стразы, рюши, прозрачная юбка, колготки в сетку прилагаются.

Офира Сандберг

Помните маму Стифлера из «Американского пирога», соблазнявшую его друга-школьника? Мы вот вспонили, глядя на Офиру Сандберг в кружевном секси-белье, прозрачном черно-золотистом халатике и «бабушкиных» трусах, не совсем прикрывающих лобок. Горячо!

Флер Ист

А вот Флер Ист скорее была похожа на строгую учительницу, которая заскучала среди тетрадей и учебников и захотела добавить в свою жизнь огонька и ярких красок.

Холзи

Холзи на презентации ювелирных украшений выглядела непривычно одетой. Обычно певица показывает на светских мероприятиях куда больше. Все равно провал — платье индюшки мы не оценили.

Анна Калашникова

Анна Калашникова в любой непонятной ситуации надевает усыпанное стразами вычурное платье в пол или дерзкое мини с ботфортами. Прошедшая в Москве Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia не стала исключением.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров продолжает нести на себе груз советского прошлого и считает, что все модное — это обязательно блестящее, с мехом и в блестках. Стилю «дорого-богато» певец не изменяет несколько десятилетий и по-прежнему выглядит как новогодняя елка, выходя и в пир, и в мир в образе короля, скромно оставившего корону дома.

Алла Пугачева

Не так давно по СМИ пронесся вихрь сенсационных новостей о том, что Алла Пугачева кардинально сменила имидж. Мы не заметили особенных изменений. На певице все тот же черный балахон, только теперь с поясом. Растрепанная прическа и старомодные сапоги элегантности Алле Борисовне тоже не прибавили.

Лариса Долина

Лариса Долина тоже не ищет новых путей и выбирает балахонистые платья, удобные сапожки и блестящие колготки.

Родриго Алвес

На Неделю моды заглянул и Родриго Алвес, которого называют живым Кеном из-за его маниакального подражания известной кукле. Талию Родриго, удаливший себе пару ребер, подчеркнул корсетом, а в джинсы явно что-то подложил — так сказать, для усиления эффекта.

Лена Князева

Модное ноу-хау от Лены Князевой — надевайте вещи наполовину. Можно еще, к примеру, надевать одну штанину джинсов на ремне, а вторая пусть волочится. Почему нет? Модно, стильно, смело, молодежно.

Ассоль Васильева

Ассоль Васильева как будто пришла не на модный показ, а готовилась к масштабному переезду. Чемоданов и сумок на все вещи не хватило, так что пришлось надевать на себя.

_ Фото: пресс-служба, eastnews, starface, globallookpress, getty_

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