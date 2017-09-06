На этот раз в наш список модных провалов попали не только знаменитые девушки, выбравшие не самые удачные наряды для выхода в свет, но и мужчины, которые слегка перемудрили с образами.

Мелани Браун

Очередная модная катастрофа настигла экс-участницу группы Spice Girls Мелани Браун. На премьеру нового сезона популярного шоу America's Got Talent она пришла в «голом» платье, декорированном оранжевыми перьями и разноцветными камнями, дополнив образ рыжим ирокезом. Этот наряд вполне бы подошел, например, для вечеринки на Хэллоуин в качестве костюма попугая, но точно не для красной дорожки. Тайра Бэнкс

В тот же вечер отличилась Тайра Бэнкс. Для выхода в свет супермодель выбрала золотое мини-платье с глубоким декольте, из-под которого виднелся черный лиф, а также колготки с люрексом и черные туфли с шипами. Вероятно, смелый наряд должен был во всей красе продемонстрировать аппетитные формы звезды, но на деле он лишь предательски подчеркнул выпирающий живот. Рианна

Вот в таком нескромном комплекте Рианна приехала на презентацию своей линии декоративной косметики Fenty beauty в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Прозрачная футболка, сквозь которую можно было без труда разглядеть внушительную грудь певицы, и пышная юбка с высоким разрезом сделали образ Рианны излишне вульгарным. А ремешки золотистых босоножек туго перетянули ноги звезды, сделав их похожими на окорока в сеточке. Кейт Босуорт

Актриса Кейт Босуорт словно боялась промокнуть по дороге на Неделю моды. Звезда выбрала нежное платье с цветочным узором, поверх которого надела пластиковый чехол, напрочь испортив все впечатление от нежного образа. Еще более нелепо смотрелось разве что вязаное розовое болеро. Джим Керри

На днях Джим Керри впервые за долгое время вышел в свет, появившись на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Актер избавился от густой бороды, скинул набранные за время депрессии килограммы и стал выглядеть гораздо лучше. Однако чтобы подчеркнуть постройневшую фигуру, Джим выбрал очень неудачный наряд — блестящий костюм с перламутровым отблеском, который отлично бы подошел для выхода на красную дорожку в годах эдак 90-х. Поппи Делевинь

Ежегодная церемония «Человек года», организованная британским GQ, на этот раз собрала массу стильно одетых звезд. Однако не обошлось и без модных провалов. Одним из таких стал выход модели Поппи Делевинь, которая появилась на красной дорожке в прозрачном тюлевом платье без нижнего белья, продемонстрировав обнаженную грудь, которую прикрывала лишь россыпь маленьких звездочек. Видимо, звезда, выбирая наряд, придерживалась принципа «все лучшее сразу». Джаред Лето

На той же церемонии без внимания не остался вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. В этот вечер музыкант получил не только почетный приз как лучший актер, но и добрую порцию критики за красный «дедушкин» костюм в клетку и густую бороду, которые состарили его лет на 20. Кортни Лав