Костюм парашютиста, платье-«пузырь» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Бейонсе в белоснежном платье боди с плащом-оригами и огромной шляпе на премии NAACP выглядела гораздо лучше Яры Шахиди. Но мы немного устали от любви певицы к публичной демонстрации своей фигуры в трусах. Бейонсе почти всегда выступает и снимается в клипах в нарядах в стиле «забыла надеть штаны». Может, стоит попробовать что-то новое? К примеру. этот образ был бы более элегантным, если бы под плащом было еще что-то кроме боди.

Кончита Вурст