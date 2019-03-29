logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Костюм парашютиста, платье-«пузырь» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 27

Оливия Палермо

Фото: Globallookpress / Wiese/face to face / Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
На минувшей неделе знаменитости обошлись без «голых» платьев и умопомрачительных декольте, демонстрирующих лишнее. Правда, на этот раз некоторые звезды выбрали не самые удачные объемные наряды, скрывающие фигуру, в которых выглядели нелепо.

Оливия Палермо

Оливия Палермо появилась на благотворительном балу Натальи Водяновой в Катаре в необычном наряде — комбинезоне с объемным верхом, переходящем в шлейф. Выглядела Оливия так, как будто только что спустилась с небес на землю, а парашют снять еще не успела.

Бриджит Эверетт

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Бриджит Эверетт выбрала неудачный способ скрыть недостатки фигуры — надела платье-«пузырь», в котором выглядела... очень странно.

Трэйси Эллис Росс

Трэйси Эллис Росс в своем объемном пушистом платье была похожа на огромную ворону или страуса.

Синтия Эриво

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

А Синтия Эриво в своих розовых рюшах и оборках напомнила нам огромный приторный торт.

Индира Варма

Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia

Одним из самых неудачных на минувшей неделе стал выход на красную дорожку Индиры Вармы, появившейся на кинопремьере в мятых розовых широких штанах и кошмарной кофточке с орнаментами.

Яра Шахиди

Яра Шахиди могла бы сняться в ремейке фильма «Вокзал для двоих» в своем платье-салфетке.

Бейонсе

1 / 2
Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Бейонсе в белоснежном платье боди с плащом-оригами и огромной шляпе на премии NAACP выглядела гораздо лучше Яры Шахиди. Но мы немного устали от любви певицы к публичной демонстрации своей фигуры в трусах. Бейонсе почти всегда выступает и снимается в клипах в нарядах в стиле «забыла надеть штаны». Может, стоит попробовать что-то новое? К примеру. этот образ был бы более элегантным, если бы под плащом было еще что-то кроме боди.

Кончита Вурст

Помните победителя «Евровидения» 2014 года, «женщину с бородой» Кончиту Вурст? Теперь Том Нойвирт (настоящее имя артиста), ранее предпочитавший платья и длинные волосы, выглядит так. На этот раз он был похож на работника БДСМ-клуба и... демонстрировал на красной дорожке волосатые соски.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа