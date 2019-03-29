Костюм парашютиста, платье-«пузырь» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Оливия Палермо
Оливия Палермо появилась на благотворительном балу Натальи Водяновой в Катаре в необычном наряде — комбинезоне с объемным верхом, переходящем в шлейф. Выглядела Оливия так, как будто только что спустилась с небес на землю, а парашют снять еще не успела.
Бриджит Эверетт
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Бриджит Эверетт выбрала неудачный способ скрыть недостатки фигуры — надела платье-«пузырь», в котором выглядела... очень странно.
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс в своем объемном пушистом платье была похожа на огромную ворону или страуса.
Синтия Эриво
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
А Синтия Эриво в своих розовых рюшах и оборках напомнила нам огромный приторный торт.
Индира Варма
Фото: Globallookpress / LJ Fotos/AdMedia
Одним из самых неудачных на минувшей неделе стал выход на красную дорожку Индиры Вармы, появившейся на кинопремьере в мятых розовых широких штанах и кошмарной кофточке с орнаментами.
Яра Шахиди
Яра Шахиди могла бы сняться в ремейке фильма «Вокзал для двоих» в своем платье-салфетке.
Бейонсе
Бейонсе в белоснежном платье боди с плащом-оригами и огромной шляпе на премии NAACP выглядела гораздо лучше Яры Шахиди. Но мы немного устали от любви певицы к публичной демонстрации своей фигуры в трусах. Бейонсе почти всегда выступает и снимается в клипах в нарядах в стиле «забыла надеть штаны». Может, стоит попробовать что-то новое? К примеру. этот образ был бы более элегантным, если бы под плащом было еще что-то кроме боди.
Кончита Вурст
Помните победителя «Евровидения» 2014 года, «женщину с бородой» Кончиту Вурст? Теперь Том Нойвирт (настоящее имя артиста), ранее предпочитавший платья и длинные волосы, выглядит так. На этот раз он был похож на работника БДСМ-клуба и... демонстрировал на красной дорожке волосатые соски.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, instagram
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