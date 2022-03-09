Копия матери: как выглядит и где живет 14-летний сын Константина Хабенского

Осенью 2007 года в одночасье в семью Хабенских пришло и счастье, и горе: 25 сентября родился Ваня и в тот же день стало известно, что у Анастасии Хабенской злокачественная опухоль мозга.

«Все смоталось в один клубок: рождение сына, полное непонимание происходящего из-за болезни, съемки, которые были в тот момент. Это был такой сгусток событий, что в это трудно поверить», — рассказывал о том периоде актер.

Константин всеми силами спасал жену, обследовал в лучших клиниках. Но большую часть времени Анастасия находилась на лечении в США. В то время, чтобы отвлечь жену от дурных мыслей, Хабенский основал фонд помощи людям, борющимся с раком головного и спинного мозга.