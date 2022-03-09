Копия матери: как выглядит и где живет 14-летний сын Константина Хабенского
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Фото: Starface
В 2000 году Константин Хабенский женился на журналисте Анастасии Смирновой, с которой познакомился в кафе.
«Тогда в нашей компании появился светлый, простой и немеркантильный человек, — рассказывал о ней лучший друг Хабенского Михаил Трухин в документальном фильме Первого канала «Люди, которых я люблю». — Их свадьба была веселой: фата невесты была из гофрированной бумаги, а в конце праздника Константин Юрьевич свалился в Мойку».
В конце 2006-го стало известно, что у пары родится первенец. Во время беременности Анастасия чувствовала себя неважно, но ее недомогания списывали на беременность.
Осенью 2007 года в одночасье в семью Хабенских пришло и счастье, и горе: 25 сентября родился Ваня и в тот же день стало известно, что у Анастасии Хабенской злокачественная опухоль мозга.
«Все смоталось в один клубок: рождение сына, полное непонимание происходящего из-за болезни, съемки, которые были в тот момент. Это был такой сгусток событий, что в это трудно поверить», — рассказывал о том периоде актер.
Константин всеми силами спасал жену, обследовал в лучших клиниках. Но большую часть времени Анастасия находилась на лечении в США. В то время, чтобы отвлечь жену от дурных мыслей, Хабенский основал фонд помощи людям, борющимся с раком головного и спинного мозга.
Фото: Кадр программы
«Фонд основали мы вместе, чтобы людям помогать и чтобы Настя не зацикливалась на своей болезни», — вспоминал Константин Хабенский.
Несмотря на все старания, спасти Анастасию не удалось — она скончалась в декабре 2008 года. Похоронили ее Москве.
Константин Хабенский тяжело переживал утрату. Сначала он сам воспитывал Ивана, помогала в этом мать актера Татьяна Хабенская. Мальчик рос смышленым, поэтому его отдали в подмосковную школу для одаренных детей. Но когда Ваня подрос, его отправили в Барселону ко второй бабушке, маме Анастасии Инне Федосеевой.
Фото: www.instagram.com/fedoseeva2533
Константин Хабенский всегда тщательно оберегал ребенка от излишнего внимания, но бабушка периодически показывала мальчика в личном блоге.
В Испании Ваня пошел в школу. Отец навещал его при любой возможности — на все праздники и в каждый отпуск. В Европе Иван Хабенский обзавелся друзьями, для которых актер часто устраивал детские вечеринки (и в Москве тоже).
Как только внук подрос, Инна Федосеева стала открыто показывать его лицо. Подписчики всегда отмечали, что Иван растет копией матери.
www.instagram.com/fedoseeva2533
Кадр программы
В воспитании мальчика бабушке помогала ее подруга, повар известного в Испании ресторана Анна Рязанская. Она показывала в соцсети видео, в котором готовила с Ваней. Сын Хабенского с детства увлекается кулинарией и путешествиями.
Фото: www.instagram.com/anna_ryazanskaya
«Ваня знает, что произошло с его мамой. Мы говорили с ним на эту тему. И бабушка ему постоянно об этом рассказывала. Он в непростой ситуации: ребенку нужна мать, и бабушка заменила ему ее. Он понимает, что она и бабушка, и мама одновременно», — рассказывал актер.
В январе 2022 года Константину Хабенскому исполнилось 50 лет. Первая теща трогательно поздравила его с юбилеем, показав отца и сына. На фото видно, что Иван уже почти одного роста с родителем. «С твоим днем тебя, дорогой дружище и реальный папа хорошего мальчика. Любим тебя», — написала тогда Инна Федосеева.
Фото: www.instagram.com/fedoseeva2533
Пандемия внесла коррективы в жизнь семьи Хабенских. Отец не мог летать к сыну из-за закрытых границ. Не мог прилетать в Москву на каникулы и Иван.
Тогда народный артист купил в России отдельную квартиру для сына и его бабушки. На семейном совете решили, что после 9 лет жизни в Испании Иван теперь обоснуется в России, сообщала «Комсомольская правда».
В Москве Иван продолжил образование в гимназии. И только на родине он понял, что его отец — знаменитость. Хабенский всегда хотел, чтобы его сын не терял русских корней и говорил по-русски. Сын переезду обрадовался.
Фото: www.instagram.com/agutinleonid
Большая часть забот о 14-летнем Иване по-прежнему лежит на бабушке. Сын Хабенского бывает в гостях у отца, где нянчится с младшими сестрами Сашей и Верой. Мачеха Ольга Литвинова участия в судьбе Ивана почти не принимает.
Близкие семьи Хабенских проговорились, что актер намерен наверстать упущенное в общении с сыном время, а также привлекать его к актерской профессии и работе в благотворительном фонде.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram, Gennadii Sergeev, Natalya Loginova/ Global Look press, Starface, кадры документального фильма «Люди, которых я люблю»/ Первый канал