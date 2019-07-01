Кому такая красота досталась? Бузова, Серябкина и другие звезды, скрывающие своих возлюбленных

Ольга Бузова в конце 2016 года развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым и потом неоднократно заявляла, что у нее нет интимных отношений с мужчинами. Воздержание певицы и телеведущей длилось два года, а в начале лета она призналась, что снова не одинока. «Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного состояния одиночества, конечно у меня в итоге случились отношения. Теперь начался новый «отсчет», — цитирует Бузову «Комсомольская правда».

Ольга Серябкина