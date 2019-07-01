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Кому такая красота досталась? Бузова, Серябкина и другие звезды, скрывающие своих возлюбленных

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Instagram
Эти знаменитости уверяют, что счастливы в личной жизни, что они любят и любимы. Они рассказывают о том, что у них прекрасные отношения со второй половиной, показывают в соцсетях фотографии с букетами цветов и благодарят неизвестных широкой общественности мужчин за все прекрасное. Вот только имена этих таинственных принцев они не называют.

Ольга Бузова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ольга Бузова в конце 2016 года развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым и потом неоднократно заявляла, что у нее нет интимных отношений с мужчинами. Воздержание певицы и телеведущей длилось два года, а в начале лета она призналась, что снова не одинока. «Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного состояния одиночества, конечно у меня в итоге случились отношения. Теперь начался новый «отсчет», — цитирует Бузову «Комсомольская правда».

Ольга Серябкина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина скрывает свою личную жизнь от окружающих. Певица не раз заявляла, что счастлива в отношениях, о которых не хочет рассказывать. Недавно экс-коллега Ольги по группе SEREBRO Елена Темникова шокировала многих заявив, что Серябкина на самом деле давно встречается с продюсером коллектива Максимом Фадеевым. В ответ Ольга призналась, что у нее был четырехлетний роман с Еленой. Темникова это заявление опровергла... В общем, ждем продолжение истории.

Анна Семенович

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович уже много лет предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. При этом Анна регулярно заявляет, что счастлива, любима, не спешит замуж, не стремится заводить детей и всем желает счастья.

Светлана Лобода

Светлану Лободу много обсуждали в связи со слухами о ее романе с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Певица наотрез отказывалась комментировать догадки о том, в каких же она отношениях с музыкантом, чем еще больше подогревала интерес общественности к этой теме. В мае Лобода родила дочь Тильду и неодназначно заявила, что отцом малышки действительно является Линдеманн.

Ирина Дубцова

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

После того, как Ирина Дубцова развелась с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным, ее личная жизнь для многих остается загадкой. Певица встречалась с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем и диджеем Леонидом Руденко, а потом перестала рассказывать журналистам и широкой общественности о своих возлюбленных.

Анна Седокова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Анна Семенович публикует в Instgram свои фото с детьми и большими букетами цветов, рассуждает об отношения с мужчинами, а о своей личной жизни предпочитает не рассказывать ничего. К примеру, два года назад певица стала многодетной мамой, родив сына Гектора. В СМИ появилась информация о том, что отцом ребенка стал бизнесмен Артём Комаров. Анна новости не комментировала.

Елена Захарова

Фото: Starface

Елена Захарова впервые стала мамой в 2011 году, однако ее дочь Анна-Мария скоропостижно скончалась от менингита спустя восемь месяцев после рождения. Вторую беременность Елена предпочла тщательно скрывать от поклонников. Актриса не спешит показывать фотографии дочери, а также раскрывать личность отца ребенка, однако с удовольствием рассказывает о своем материнском опыте.

Агния Дитковските

Фото: Eastnews

В июле 2015 года Агния Дитковските развелась с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнилось пять лет. Вот уже не первый год появляются слухи о том, что актриса нашла нового мужчину и даже родила от него ребенка. Сама Агния все это никак не комментирует.

Алина Кабаева

Фото: Getty

Алина Кабаева не только олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, но и рекордсменка по количеству слухов о ее таинственной личной жизни. Всем желающим узнать подробности спортсменка посоветовала даже не пытаться. «Жизненный опыт научил меня никого не впускать в свою личную жизнь. Кто хочет поговорить о работе, фестивале, других профессиональных моментах — пожалуйста, но не о личном. Единственное, что могу сказать: детей у меня нет. Это правда», — заявила она в интервью олимпийскому чемпиону Алексею Немову.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Getty, Eastnews, instagram, Globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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