Комбинезон Зелибобы, платье «без комплексов» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Джемма Чан
Фото: Globallookpress / Chris Ashford
Помните колоритного персонажа Зелибобу из популярного детского шоу «Улица Сезам»? Мы вот сразу вспомнили, когда увидели Джемму Чан в очень странном прозрачном комбинезоне с блестящим лохматым «дождиком» и чем-то похожим на занавеску, свисающую с плеча.
Джулианна Мур
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Поддержала Джемму на минувшей неделе Джулианна Мур, появившаяся на одном из кинопоказов в лохматом платье странной расцветки, похожей на мех седеющего животного.
Кара Дель Торо
Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia
За наряды в категории «18+» на минувшей неделе отвечала Кара Дель Торо: прозрачное платье, белые трусы, которые было видно невооруженным взглядом, декольте до пупка с рвущейся наружу пышной грудью и... никакого простора для воображения.
Хлоя Беннет
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Хлоя Беннет тоже нарядилась в прозрачное платье, только украшенное вышивкой, похожей на плесень, а под него надела большие белые трусы.
Алиша Мари
Фото: Globallookpress / Chris Ashford
Алиша Мари перестаралась с откровенностью и выглядела на красной дорожке как звезда фильмов для взрослых, пришедшая получать свой заслуженный «Порно-Оскар».
Искра Лоуренс
Фото: Globallookpress / Chris Ashford
Искра Лоуренс зачем-то надела огромный оранжевый топ и широченные ярко-розовые штаны, сделавшие ее фигуру квадратной и визуально прибавившие ей килограммов пять-десять.
Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Eastnews
Впервые став мамой, Рози Хантингтон-Уайтли стала одеваться менее сексуально и более расслабленно. На одном из светских мероприятий модель появилась в пижамных штанах и шелковом халате, перевязанном поясом под животом. Выглядела Рози так, как будто скоро родит второго ребенка.
Тара Вествуд
Мало того, что Тара Вествуд надела нелепое платье c кружевом, разрезами и странной вышивкой, напоминавшее стенд в кружке кройки и шитья, так она еще и дополнила это творение ботильонами, похожими на коньки.
Граймс
Фото: Globallookpress / Chris Ashford
Граймс любит эксперименты и эпатаж, но это платье из красного латекса и черного кружева с огромной, похожей на штору юбку нас не впечатлило. Выглядела певица как часть интерьера какого-нибудь БДСМ-клуба.
Кирстен Вангснесс
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Победитель в номинации «Худший наряд недели» — Кирстен Вангснесс.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!