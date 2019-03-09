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Комбинезон Зелибобы, платье «без комплексов» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джемма Чан

Фото: Globallookpress / Chris Ashford
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Модные эксперименты, горячее желание быть самой сексуальной на красной дорожке и показать себя во всей красе, как это часто случается, снова сыграли злую шутку с некоторыми знаменитостями. Выбрали для вас самые провальные модные образы звезд уходящей недели.

Джемма Чан

Фото: Globallookpress / Chris Ashford

Помните колоритного персонажа Зелибобу из популярного детского шоу «Улица Сезам»? Мы вот сразу вспомнили, когда увидели Джемму Чан в очень странном прозрачном комбинезоне с блестящим лохматым «дождиком» и чем-то похожим на занавеску, свисающую с плеча.

Джулианна Мур

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Поддержала Джемму на минувшей неделе Джулианна Мур, появившаяся на одном из кинопоказов в лохматом платье странной расцветки, похожей на мех седеющего животного.

Кара Дель Торо

Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia

За наряды в категории «18+» на минувшей неделе отвечала Кара Дель Торо: прозрачное платье, белые трусы, которые было видно невооруженным взглядом, декольте до пупка с рвущейся наружу пышной грудью и... никакого простора для воображения.

Хлоя Беннет

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Хлоя Беннет тоже нарядилась в прозрачное платье, только украшенное вышивкой, похожей на плесень, а под него надела большие белые трусы.

Алиша Мари

Фото: Globallookpress / Chris Ashford

Алиша Мари перестаралась с откровенностью и выглядела на красной дорожке как звезда фильмов для взрослых, пришедшая получать свой заслуженный «Порно-Оскар».

Искра Лоуренс

Фото: Globallookpress / Chris Ashford

Искра Лоуренс зачем-то надела огромный оранжевый топ и широченные ярко-розовые штаны, сделавшие ее фигуру квадратной и визуально прибавившие ей килограммов пять-десять.

Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Eastnews

Впервые став мамой, Рози Хантингтон-Уайтли стала одеваться менее сексуально и более расслабленно. На одном из светских мероприятий модель появилась в пижамных штанах и шелковом халате, перевязанном поясом под животом. Выглядела Рози так, как будто скоро родит второго ребенка.

Тара Вествуд

Мало того, что Тара Вествуд надела нелепое платье c кружевом, разрезами и странной вышивкой, напоминавшее стенд в кружке кройки и шитья, так она еще и дополнила это творение ботильонами, похожими на коньки.

Граймс

Фото: Globallookpress / Chris Ashford

Граймс любит эксперименты и эпатаж, но это платье из красного латекса и черного кружева с огромной, похожей на штору юбку нас не впечатлило. Выглядела певица как часть интерьера какого-нибудь БДСМ-клуба.

Кирстен Вангснесс

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Победитель в номинации «Худший наряд недели» — Кирстен Вангснесс.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress

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