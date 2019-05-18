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Сверкающая маска Ганнибала Лектера, корона на груди и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кеша

Фото: Eastnews
На минувшей неделе некоторые известные девушки перестарались с креативом. Больше всего нас напугали намордник в стразах и платье в виде мусорного пакета в сочетании со шляпкой, украшенной голубем с корочками хлеба и яичной скорлупой.

Кеша

Фото: Eastnews

Кеша появилась на одной из церемоний в голубом нелепом платье с перьями и блестящем наморднике со стразами, который пользователи Сети начали сравнивать с маской героя Энтони Хопкинса, людоеда Ганнибала Лектера из фильма «Молчение ягнят».

Азия Диллон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Азия Диллон появилась на одной из кинопремьер в футболке с короной на груди и широких мятых спортивных штанах. Выяглядела она дерзко, по-панковски, но в целом — так себе.

Бай Лин

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian, via www.imago-im

Игривый комбинезон Бай Лин с рюшами и глубоким декольте в сочетании с массивных кулоном похожим на зеленую муху и туфлями-копытами в стразах тоже не произвел на нас впечатления.

Шиана Шей

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian, via www.imago-im

Шиана Шей в обтягивающем топе и брюках с разрезами и молнией выглядела, как солистка поп-группы 90-х.

Крис Ли

Крис Ли вообще напугала нас своим фантазийным нарядом птицы, у которой как-будто приклеили крылья к туловищу.

Виктория Боня

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Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Виктория Боня продемонстрировала на церемонии открытия Каннского кинофестиваля силиконовую грудь и слишком длинные наращенные волосы. Классика реалити-шоу «Дом-2», благодаря которому и прославилась Виктория.

Арайя А. Харгейт

Фото: Global Look Press / Global Look Press / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Арайя А. Харгейт надела унылое и нелепое платье, которое сделало ее визуально полнее раза в полтора. И то и два. Какой жестокий дизайнер!

Аиша Ди

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Дизайера наряда Аиши Ди мы тоже не очень поняли. Какая-то скатерть поверх брюк и сбоку бантик.

Дэйзи Мэй Купер

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Победительницей в номинации «Самый ужасный наряд недели» стала Дэйзи Мэй Купер, появившаяся на церемонии BAFTA в платье в виде мусорного пакета с мусором и шляпе-тарелке, украшенной голубем, яичной скорлупой и корочками хлеба.

Текст: Роман Страстный

Фото: Eastnews, Globallookpress

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