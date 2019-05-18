Сверкающая маска Ганнибала Лектера, корона на груди и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Кеша
Фото: Eastnews
Кеша появилась на одной из церемоний в голубом нелепом платье с перьями и блестящем наморднике со стразами, который пользователи Сети начали сравнивать с маской героя Энтони Хопкинса, людоеда Ганнибала Лектера из фильма «Молчение ягнят».
Азия Диллон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Азия Диллон появилась на одной из кинопремьер в футболке с короной на груди и широких мятых спортивных штанах. Выяглядела она дерзко, по-панковски, но в целом — так себе.
Бай Лин
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian, via www.imago-im
Игривый комбинезон Бай Лин с рюшами и глубоким декольте в сочетании с массивных кулоном похожим на зеленую муху и туфлями-копытами в стразах тоже не произвел на нас впечатления.
Шиана Шей
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian, via www.imago-im
Шиана Шей в обтягивающем топе и брюках с разрезами и молнией выглядела, как солистка поп-группы 90-х.
Крис Ли
Крис Ли вообще напугала нас своим фантазийным нарядом птицы, у которой как-будто приклеили крылья к туловищу.
Виктория Боня
Виктория Боня продемонстрировала на церемонии открытия Каннского кинофестиваля силиконовую грудь и слишком длинные наращенные волосы. Классика реалити-шоу «Дом-2», благодаря которому и прославилась Виктория.
Арайя А. Харгейт
Фото: Global Look Press / Global Look Press / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Арайя А. Харгейт надела унылое и нелепое платье, которое сделало ее визуально полнее раза в полтора. И то и два. Какой жестокий дизайнер!
Аиша Ди
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Дизайера наряда Аиши Ди мы тоже не очень поняли. Какая-то скатерть поверх брюк и сбоку бантик.
Дэйзи Мэй Купер
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Победительницей в номинации «Самый ужасный наряд недели» стала Дэйзи Мэй Купер, появившаяся на церемонии BAFTA в платье в виде мусорного пакета с мусором и шляпе-тарелке, украшенной голубем, яичной скорлупой и корочками хлеба.
Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews, Globallookpress
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