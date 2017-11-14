Неудачно одевшиеся на прошедшей неделе звезды выглядели очень по-разному, но все-таки они вместе — в списке модных провалов.

Светлана Лобода

Любим эффектную и сексуальную Светлану Лободу и ее дерзкие наряды. Но на этот раз певица пересталарась. Светлана стала платиновой блондинкой, чтобы быть похожей на героиню сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен, но в итоге скорее напоминала мумию. Сетка из стразов придала телу синеватый оттенок, а невнятная желтоватая тюль выглядела, как мятые бинты. Николай Басков

Николай Басков недавно заявил, что устал от блеска стразов и шоу-бизнеса, так что планирует завершить карьеру. Однако певец не только не ушел со сцены, но начал выбирать еще более кричащие наряды. К примеру, в этом экстравагантном облачении с огромной короной Басков выглядел не как поп-король, а как грустный шут в блестках. Может, и правда пора сделать перерыв? Анна Калашникова

Анна Калашникова, как правило, появяется на всех светских мероприятиях (к месту и не очень) в роскошный сверкающих платьях в пол — с шлейфами, блестками. перьями и прочим привлекающим внимание декором. Лучше бы Анна и на этот раз осталась верной своему стилю, а не надевала это пошловатое платье с огромным декольте вместе с ботфортами и украшениями танцовщицы ночного клуба. Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй, напротив, решила поскромничать и надела на себя что-то похожее на мешок. К тому же странный комбинезон актрисы был мятым и сделал образ неопрятным. Лиза Арзамасова

Елизавета Арзамасова продолжает искать свой стиль. Пока у актрисы получается не очень удачно подбирать себе наряды и аксессуары. К примеру, эти два подъюбника, надетые как платье, смело можно назвать настоящей модной катастрофой. Ксения Чилингарова

Ксения Чилингарова несколько лет назад круто сменила имидж и с тех пор продолжает прятать фигуру за странноватыми объемными нарядами. которые вроде бы как должны выглядеть неординарно и стильно. Мария Перлич

Даже в белой рубашке и черных брюках можно выглядть нелепо, если неправильно соблюдать пропорции. Эти «непростые» брюки с завышенной талией явно не идут Марии Перлич и уродуют ее фигуру. Малез Джоу