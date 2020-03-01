Комбез с дырой на пикантном месте, клетчатые пижамы на выход и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Сандра Гутьеррес
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Блестящий комбез или странный костюм Сандры Гутьеррес с дырами на пикантных местах выглядел далеко не как самый стильный и элегантный наряд.
Аста Огаст
Фото: DPA
Если Аста Огаст хотела одеться, как засидевшийся дома пенсионер, то у нее получилось. В качестве аксессуаров можно было взять на красную дорожку авоську и тонометр.
Эллисон Миллер
Фото: Global Look Press / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Эллисон Миллер тоже вышла в свет в клетчатом костюме, похожем на пижамку.
Мишел Ортис
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson
Мишел Ортис надела сжавшее ей грудь платье-бюстье, которое дополнила нелепыми перчатками с пушком и странной сумкой в виде сдувшегосо мячика.
Эмили Роуз Джейкобсон
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson
Образ Эмили Роуз Джейкобсон нас тоже не впечатлил...
Гитта Сакс
Фото: Global Look Press / Ralf Mueller via www.imago-image.de
Что хотела сказать Гитта Сакс, позировав фотографам в скучном платье, которое задирала так, что всем было видно ее трусы, осталось для нас загадкой.
Вирджиния Гарднер
Фото: Global Look Press / face to face
Вирджиния Гарднер выбрала не самое удачное платье с необычным разрезом от бедра, похожее на шторы.
Янира Паше
Фото: Global Look Press / face to face
Янира Паше зачем-то решила продемонстрировать неидеальную грудь в очень странном и слишком откровенном асимметричном топе.
Анника Хансен
Фото: Global Look Press / www.imago-images.de
Анника Хансен надела черные ботфорты с мини-платьем в золотых блестках... Получилось слишком в духе фильма «Красотка».
Яна Палласке
Фото: DPA
Яна Палласке спрятала стройную фигуру за платьем, похожим на мятую наволочку.
Лои Лэйн
Фото: Global Look Press / face to face
Даже если вы выступаете за бодипозитив и считаете, что девушки не обязаны соответствовать модельным стандартам для того, чтобы носить эффектные и смелые наряды, не надевайте платья, как у Лои Лэйн.
Фото: globallookpress
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