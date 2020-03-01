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Комбез с дырой на пикантном месте, клетчатые пижамы на выход и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сандра Гутьеррес

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

На минувшей неделе снова не обошлось без модных провалов. На этот раз известные девушки в основном разочаровали нас причудливыми нарядами, в которых явно старались выглядеть ярко и нестандартно.

Сандра Гутьеррес

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Блестящий комбез или странный костюм Сандры Гутьеррес с дырами на пикантных местах выглядел далеко не как самый стильный и элегантный наряд.

Аста Огаст

Фото: DPA

Если Аста Огаст хотела одеться, как засидевшийся дома пенсионер, то у нее получилось. В качестве аксессуаров можно было взять на красную дорожку авоську и тонометр.

Эллисон Миллер

Фото: Global Look Press / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Эллисон Миллер тоже вышла в свет в клетчатом костюме, похожем на пижамку.

Мишел Ортис

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson

Мишел Ортис надела сжавшее ей грудь платье-бюстье, которое дополнила нелепыми перчатками с пушком и странной сумкой в виде сдувшегосо мячика.

Эмили Роуз Джейкобсон

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson

Образ Эмили Роуз Джейкобсон нас тоже не впечатлил...

Гитта Сакс

Фото: Global Look Press / Ralf Mueller via www.imago-image.de

Что хотела сказать Гитта Сакс, позировав фотографам в скучном платье, которое задирала так, что всем было видно ее трусы, осталось для нас загадкой.

Вирджиния Гарднер

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Фото: Global Look Press / face to face

Вирджиния Гарднер выбрала не самое удачное платье с необычным разрезом от бедра, похожее на шторы.

Янира Паше

Фото: Global Look Press / face to face

Янира Паше зачем-то решила продемонстрировать неидеальную грудь в очень странном и слишком откровенном асимметричном топе.

Анника Хансен

Фото: Global Look Press / www.imago-images.de

Анника Хансен надела черные ботфорты с мини-платьем в золотых блестках... Получилось слишком в духе фильма «Красотка».

Яна Палласке

Фото: DPA

Яна Палласке спрятала стройную фигуру за платьем, похожим на мятую наволочку.

Лои Лэйн

Фото: Global Look Press / face to face

Даже если вы выступаете за бодипозитив и считаете, что девушки не обязаны соответствовать модельным стандартам для того, чтобы носить эффектные и смелые наряды, не надевайте платья, как у Лои Лэйн.

Фото: globallookpress

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