Клипы Лободы, Бузовой, Валерии и других звезд о сильных, независимых и прекрасных женщинах

На этой неделе, 8 марта, мы отмечали Международный женский день, посвященный всем представительницам прекрасного пола. В честь праздника хотим пожелать нашим читательницам быть не только женственными, любимыми, прекрасными и обворожительными, но и сильными, смелыми, знающими себе цену, способными постоять за себя и добиваться своих целей. Помните, ваше счастье в ваших руках! В качестве вдохновения для покорения новых высот мы собрали для вас клипы знаменитостей о сильных, независимых и прекрасных женщинах.