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Кислотное платье в стиле шибари, юбка-квадрат и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лора Гован

Фото: DPA

На минувшей неделе, как впрочем и всегда, не обошлось без модных провалов. На этот раз в наш список неудачно одевшихся знаменитостей попали известные девушки, которые перемудрили со своими необычными нарядами.

Лора Гован

Фото: DPA

Лора Гован вышла в свет в платье кислотного цвета с верхом в стиле шибари — японской техники связывания и обездвиживания человека при помощи веревок. Выглядело все это на пышной фигуре Лоры так, как будто она работает в массажном салоне для взрослых.

Селена Гомес

Фото: DPA

Селена Гомес, напротив, выглядела очень скромно и даже... скучно. Наряд Givenchy ее совсем не красил: грудь оказалась слишком низко, бретельки некрасиво выделялись под водолазкой, квадратная юбка уродовала фигуру. В общем, явно не самый удачный модный выход Гомес.

Ребекка Нокс

Фото: DPA

Ребекка Нокс и вовсе оделась в стиле стриптизерши, играющей школьницу. Полупрозрачная кружевная белоснежная блузка с рюшами, бюстгальтер наружу и короткая лакированная черная юбка — все это вместе явный перебор.

Мэрайя Кэри

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Мэрайя Кэри продолжает изо всех сил поддерживать статус секс-символа старыми способами. Глубокие декольте, длина мини и кожаные сапоги — не лучший способ.

Нэтари Наутон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Нэтари Наутон оделась для выхода в свет в стиле Мэрайи Кэри и, как несложно догадаться, тоже прогадала.

Лилия Бакингем

Фото: Global Look Press / FS/AdMedia

Лилия Бакингем в своем платье-комбинации и массивных ботинках с красными шнурками выглядела, как раздетая лыжница или сноубодистка, которая пытается соблазнить своего парня после покорения гор.

Тама Лейя

Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia

Тама Лейя перестаралась с оригинальностью. Особенно смешно смотрелись черные кружевные перчатки.

Эсте Хаим

Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia

Эсте Хаим нарядилась так, как будто она в любую минуту готова показать ошеломляющее эротическое шоу.

Келти Найт

Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia

Келти Найт тоже перестаралась с откровенностью и сексуальностью и нарядилась в одежду в бельевом стиле, которая к тому же была ей явно мала.

Биа Торрес

Фото: Global Look Press / www.imago-image

Биа Торрес вообще нарядилась в непонятное нечто с прозрачной юбкой и блестками сверху...

Грейс МакКенна

Фото: Global Look Press / FS/AdMedia

У Грейс МакКенны была неплохая попытка, но это платье с открытыми плечами, вырезами и разрезами в итоге ее явно не красило.

Фиона Эрдман

Фото: Global Look Press / www.imago-images.de

Фиона Эрдман нарядилась в странноватое боди с эффектом голой груди, украшенной цветами, похожими на плесень или какие-то непонятные наросты...

Ванесса Хадженс

Фото: DPA

В номинации «Чудо в перьях» на прошедшей неделе победила актриса и певица Ванесса Хадженс. Больше модных провалов — в нашей фотогалерее.

Фото: globallookpress

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