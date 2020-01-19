Кислотное платье в стиле шибари, юбка-квадрат и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Лора Гован вышла в свет в платье кислотного цвета с верхом в стиле шибари — японской техники связывания и обездвиживания человека при помощи веревок. Выглядело все это на пышной фигуре Лоры так, как будто она работает в массажном салоне для взрослых.

Селена Гомес