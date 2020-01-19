Кислотное платье в стиле шибари, юбка-квадрат и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: DPA
Лора Гован
Фото: DPA
Лора Гован вышла в свет в платье кислотного цвета с верхом в стиле шибари — японской техники связывания и обездвиживания человека при помощи веревок. Выглядело все это на пышной фигуре Лоры так, как будто она работает в массажном салоне для взрослых.
Селена Гомес
Фото: DPA
Селена Гомес, напротив, выглядела очень скромно и даже... скучно. Наряд Givenchy ее совсем не красил: грудь оказалась слишком низко, бретельки некрасиво выделялись под водолазкой, квадратная юбка уродовала фигуру. В общем, явно не самый удачный модный выход Гомес.
Ребекка Нокс
Фото: DPA
Ребекка Нокс и вовсе оделась в стиле стриптизерши, играющей школьницу. Полупрозрачная кружевная белоснежная блузка с рюшами, бюстгальтер наружу и короткая лакированная черная юбка — все это вместе явный перебор.
Мэрайя Кэри
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Мэрайя Кэри продолжает изо всех сил поддерживать статус секс-символа старыми способами. Глубокие декольте, длина мини и кожаные сапоги — не лучший способ.
Нэтари Наутон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Нэтари Наутон оделась для выхода в свет в стиле Мэрайи Кэри и, как несложно догадаться, тоже прогадала.
Лилия Бакингем
Фото: Global Look Press / FS/AdMedia
Лилия Бакингем в своем платье-комбинации и массивных ботинках с красными шнурками выглядела, как раздетая лыжница или сноубодистка, которая пытается соблазнить своего парня после покорения гор.
Тама Лейя
Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia
Тама Лейя перестаралась с оригинальностью. Особенно смешно смотрелись черные кружевные перчатки.
Эсте Хаим
Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia
Эсте Хаим нарядилась так, как будто она в любую минуту готова показать ошеломляющее эротическое шоу.
Келти Найт
Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia
Келти Найт тоже перестаралась с откровенностью и сексуальностью и нарядилась в одежду в бельевом стиле, которая к тому же была ей явно мала.
Биа Торрес
Фото: Global Look Press / www.imago-image
Биа Торрес вообще нарядилась в непонятное нечто с прозрачной юбкой и блестками сверху...
Грейс МакКенна
Фото: Global Look Press / FS/AdMedia
У Грейс МакКенны была неплохая попытка, но это платье с открытыми плечами, вырезами и разрезами в итоге ее явно не красило.
Фиона Эрдман
Фото: Global Look Press / www.imago-images.de
Фиона Эрдман нарядилась в странноватое боди с эффектом голой груди, украшенной цветами, похожими на плесень или какие-то непонятные наросты...
Ванесса Хадженс
Фото: DPA
В номинации «Чудо в перьях» на прошедшей неделе победила актриса и певица Ванесса Хадженс. Больше модных провалов — в нашей фотогалерее.
Фото: globallookpress
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