Хотела быть дворником, а стала блогером-миллионером: 15 интересных фактов о Насте Ивлеевой

1

Настя Ивлеева родилась в 1991 году в небольшом городке Разметелево Всеволожского района, что под Петербургом. Семья жила небогато. Ивлеева вспоминала, что порой на обед ей приходилось довольствоваться дешевым шоколадным батончиком, а на учебу ходить пешком.

2

В юности Ивлеева работала мастером по маникюру и хостес в элитном ночном клубе. А в детстве она хотела быть дворником, настолько ей нравилось подметать.

В ночном клубе, который работал без вывески — для своих, Настя знакомилась с влиятельными людьми, но знакам внимания со стороны толстосумов значения не придавала. Романы со взрослыми и богатыми мужчинами ее не интересовали.