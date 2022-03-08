Хотела быть дворником, а стала блогером-миллионером: 15 интересных фактов о Насте Ивлеевой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/agentgirl
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Настя Ивлеева родилась в 1991 году в небольшом городке Разметелево Всеволожского района, что под Петербургом. Семья жила небогато. Ивлеева вспоминала, что порой на обед ей приходилось довольствоваться дешевым шоколадным батончиком, а на учебу ходить пешком.
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В юности Ивлеева работала мастером по маникюру и хостес в элитном ночном клубе. А в детстве она хотела быть дворником, настолько ей нравилось подметать.
В ночном клубе, который работал без вывески — для своих, Настя знакомилась с влиятельными людьми, но знакам внимания со стороны толстосумов значения не придавала. Романы со взрослыми и богатыми мужчинами ее не интересовали.
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В клубе Ивлеева получала огромные по тем временам (2012 год) деньги — 100 тысяч рублей плюс приличные чаевые.
Однажды она решила открыть свой бизнес — ларек по ремонту обуви. «Думала, посажу туда таджика, и пусть сидит ботинки ремонтирует», — рассказывала она. Но денег на запуск проекта не было. Тогда ей помог один из завсегдатаев клуба, которому она озвучила свой план. Но, получив, миллион рублей, Ивлеева эту огромную сумму попросту прогуляла.
Фото: www.instagram.com/agentgirl
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Ивлеева понимала, что на малой родине у нее нет перспектив, и в 2015 году перебралась в Москву. Здесь она устроилась работать менеджером в автомобильный салон. Денег катастрофически не хватало, а нужно было на что-то жить, оплачивать съемное жилье и учебу в Школе телевидения «Останкино».
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К тому времени у девушки уже был аккаунт в Instagram, и друзья посоветовали ей активно вести свой блог. Они были уверены, что это поможет Насте быстрее попасть на ТВ. И они не ошиблись.
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Развитие страницы в соцсети Ивлеева начала со спортивной тематики, и только позже в ее аккаунте стали появляться юмористические видео. И сейчас, несколько лет спустя, Настя регулярно балует подписчиков смешными видео.
Фото: www.instagram.com/agentgirl
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Настя Ивлеева в молодости очень стеснялась и недооценивала себя. Она постоянно просматривала объявления о кастингах, но не решалась на них пойти. Ее карьера на ТВ началась с программы «Можно все!» на телеканале «Ю». Шоу не имело оглушительного успеха, но девушку заметили. Затем она попала в знаменитое тревел-шоу «Орел и решка», которое вела несколько сезонов.
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Теперь Ивлеева одна из самых популярных блогеров в стране. На ее аккаунт в Instagram подписаны больше 19 млн человек. Одна рекламная интеграция стоит от 1 до 3 млн рублей. Так за короткое время блогер стала миллионершей. Ивлеева живет в загородном коттедже и ездит на спорткарах стоимостью десятки миллионов рублей.
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У Ивлеевой был продолжительный роман с Арсением Бородиным, Олегом Майами (снялась в его клипе) и Алексеем Узенюком (Элджеем), за которого в 2019 году тайно вышла замуж.
Фото: www.instagram.com/agentgirl
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Развод Анастасии и Алексея был таким же тайным, как и свадьба. О расставании пара рассказала лишь полгода спустя. Ивлеева тяжело переживала развал семьи, но экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения. Иногда они вместе ездят в отпуск и дразнят подписчиков совместными фото, провоцируя слухи о воссоединении.
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Ивлеева снимается в рекламе и в кино («Блогеры и дороги», «Бабушка легкого поведения — 2», «Туристическая полиция» и другие), появляется на обложках глянцевых журналов (Cosmo, Playboy и другие), ведет программы на ТВ и музыкальные шоу.
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Настю не раз обвиняли в том, что она делала пластические операции на носу и груди. Ивлеева отвечала, что относится к пластике нормально, ведь она помогает людям быть более уверенными в себе, а значит, и счастливыми. Но о себе говорит, что подправила лишь улыбку — вставила виниры.
Фото: www.instagram.com/agentgirl
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Ивлеева автор собственных YouTube-шоу с высокими рейтингами: AgentShow и «З.Б.С. Шоу» («Звезды. Бабки. Ставки»).
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Блогер занимается благотворительностью. Во время пандемии Настя Ивлеева запустила благотворительный проект для поддержки малого и среднего бизнеса «ББЖ» («Бизнес будет жить»). Также она пожертвовала 1,5 млн рублей благотворительным фондам. Сейчас Настя Ивлеева призывает подписчиков помогать пожилым людям.
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В 2021 году Настя Ивлеева возглавила топ самых богатых блогеров (по версии Forbes) с заработком 2,7 млн долларов.
Фото и видео: Instagram