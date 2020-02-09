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Халат игривой медсестры, пеньюар соблазнительницы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Аманда Инсинг

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian via www.imago-images.de

На минувшей неделе некоторые знаменитые девушки перестарались с оригинальностью и навязчивой сексуальностью. Кого-то из них хотелось прикрыть одеждой, других и вовсе переодеть полностью.

Аманда Инсинг

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian via www.imago-images.de

Аманда Инсинг позировала фотографам на красной дорожке в странном платье-пиджаке с глубоким декольте и в прозрачном лифе. Похожа она была на игривую медсестру на Хэллоуине.

Александра Ребенок

Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Александра Ребенок хотела выглядеть соблазнительно и дерзко на премьере нового сезона провокационного сериала «Содержанки», но немного перестаралась, выбрав прозрачное платье с рюшами, похожее на пеньюар не для посторонних глаз.

Джин Уоттс

Фото: Global Look Press / face to face

Джин Уоттс в своем в своем якобы остро сексуальном платье напомнила нам мумию, замотанную в бинты.

Джиджи Горджеос

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Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian via www.imago-images.de

Джиджи Горджеос выбрала очень странный комбинезон с декором в виде диагональной рюши, похожей на ленту свидетельницы на свадьбе или выпускницы.

Синди Бруна

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

В целом Синди Бруна выглядела в своем белоснежном платье элегантно, но разрез на ее бедре с торчащими во все сторон кусками материи смотрелся довольно странно... Как будто Синди взорвалась ниже пояса.

Элла Балинска

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Элла Балинска зачем-то вышла в свет в платье в виде огромной розовой шторы в цветочек, окантованной рюшами.

Флоренс Пью

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Флоренс Пью выглядела так, как будто только что приземлилась с парашютом прямо на красную дорожку.

Келси Мерритт

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Келси Мерритт продемонстрировала себя во всей красе в совершенно прозрачном платье, под которым «сверкали» топ-бандо и панталоны телесного цвета.

Чейз Картер

Фото: Global Look Press / FS/AdMedia

Чейз Картер старалась выглядеть соблазнительно и непринужденно в нелепом платье, похожем на золотой дождик.

Девон Виндзор

Фото: Global Look Press / LJ Fotos/AdMedia

Девон Виндзор со своей потрясающей фигурой могла бы выглядеть сногсшибательно, но выбрала платье, в котором напоминала ощипанную невзрачную птичку.

Эрика Пелозини

Фото: Global Look Press / FS/AdMedia

Из Эрики Пелозини в перьях тоже не получилось прекрасного фламинго...

Леди Виктория Херви

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Фото: Global Look Press / FS/AdMedia

Леди Виктория Херви почти всегда выглядит неудачно на светских мероприятиях, не стала исключением и минувшая неделя.

Больше модных провалов звезд с прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

Фото: globallookpress

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