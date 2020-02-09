Халат игривой медсестры, пеньюар соблазнительницы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian via www.imago-images.de
Аманда Инсинг
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian via www.imago-images.de
Аманда Инсинг позировала фотографам на красной дорожке в странном платье-пиджаке с глубоким декольте и в прозрачном лифе. Похожа она была на игривую медсестру на Хэллоуине.
Александра Ребенок
Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya
Александра Ребенок хотела выглядеть соблазнительно и дерзко на премьере нового сезона провокационного сериала «Содержанки», но немного перестаралась, выбрав прозрачное платье с рюшами, похожее на пеньюар не для посторонних глаз.
Джин Уоттс
Фото: Global Look Press / face to face
Джин Уоттс в своем в своем якобы остро сексуальном платье напомнила нам мумию, замотанную в бинты.
Джиджи Горджеос
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian via www.imago-images.de
Джиджи Горджеос выбрала очень странный комбинезон с декором в виде диагональной рюши, похожей на ленту свидетельницы на свадьбе или выпускницы.
Синди Бруна
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
В целом Синди Бруна выглядела в своем белоснежном платье элегантно, но разрез на ее бедре с торчащими во все сторон кусками материи смотрелся довольно странно... Как будто Синди взорвалась ниже пояса.
Элла Балинска
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Элла Балинска зачем-то вышла в свет в платье в виде огромной розовой шторы в цветочек, окантованной рюшами.
Флоренс Пью
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Флоренс Пью выглядела так, как будто только что приземлилась с парашютом прямо на красную дорожку.
Келси Мерритт
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Келси Мерритт продемонстрировала себя во всей красе в совершенно прозрачном платье, под которым «сверкали» топ-бандо и панталоны телесного цвета.
Чейз Картер
Фото: Global Look Press / FS/AdMedia
Чейз Картер старалась выглядеть соблазнительно и непринужденно в нелепом платье, похожем на золотой дождик.
Девон Виндзор
Фото: Global Look Press / LJ Fotos/AdMedia
Девон Виндзор со своей потрясающей фигурой могла бы выглядеть сногсшибательно, но выбрала платье, в котором напоминала ощипанную невзрачную птичку.
Эрика Пелозини
Фото: Global Look Press / FS/AdMedia
Из Эрики Пелозини в перьях тоже не получилось прекрасного фламинго...
Леди Виктория Херви
Фото: Global Look Press / FS/AdMedia
Леди Виктория Херви почти всегда выглядит неудачно на светских мероприятиях, не стала исключением и минувшая неделя.
Больше модных провалов звезд с прошедшей недели — в нашей фотогалерее.
Фото: globallookpress
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