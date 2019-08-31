Кэмерон Диаз, Джулия Робертс, Александра Ребенок и другие звезды, сыгравшие в кино харизматичных учительниц

Кэмерон Диаз
Фото: Global Look Press / PLANET PHOTOS
Одна из самых эффектных блондинок Голливуда Кэмерон Диаз сыграла яркую роль в фильме «Очень плохая училка». С помощью этого образа создателям картины и бесспорно талантливой Кэмерон удалось разрушить стереотипы о том, что учителя всегда стараются быт серьезными, правильными и положительными. Героиня Диаз живет гламурной жизнью светской львицы, ходит на работу как на вечеринку и мечтает об увеличении объема собственного бюста. Однако после внезапного разрыва с богатым бойфрендом ее образ жизни резко меняется, хотя сама она это осознает не сразу. Но когда в их школу приходит новый преподаватель, она совершенно теряет голову...
Кейт Бланшетт
Фото: Global Look Press / Supplied by FilmStills.net Cate Blanchett
Кейт Бланшетт сыграла более драматичную роль в фильме «Скандальный дневник» режиссера Ричарда Эйра по пьесе Патрика Марбера. По сюжету, преподавательница гуманитарных наук Шеба Харт заводит роман со своим пятнадцатилетним учеником. Тайная связь грозится стать достоянием общественности, когда об этом узнает другая преподавательница по имени Барбара…
Александра Ребенок
Фото: Kinopoisk
Алексендра Ребенок многим запомнилась благодаря яркому образу учительницы в сериале «Школа» провокационного режиссера Валерии Гай Германики. Одни осуждали скандальную картину, другие, наоборот, восхищались и отмечали поразительное сходство с реальной жизнью. В любом случае, равнодушными остались немногие.
Джулия Робертс
Фото: Global Look Press / Supplied by FilmStills.net
Звезда фильма «Красотка» Джулия Робертс предстала в совершенно другом образе в картине «Улыбка Моны Лизы». Действие происходит в 1953 году. В Америке идет борьба женщин за свои права, и в это время Кэтрин Энн Уотсон, выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Однако среди руководства и преподавательского состава колледжа преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в этом мире. Кэтрин со страстным энтузиазмом бросается в борьбу за равноправие полов и оказывает огромное влияние на студенток, в том числе на Бетти и Джоан. Общение меняет и учениц, и главную героиню: заставляет ее по-новому взглянуть на собственную жизнь…
Дженнифер Лопес
Фото: Eastnews
Многогранная актриса Дженнифер Лопес сыграла учительницу в фильме «Поклонник». Картина рассказывает об учительнице литературы Клэр Петерсон. Она знает о том, что муж изменяет ей, но тянет с разводом. Однажды в дом по соседству въезжает харизматичный 19-летний красавчик Ной, который начинает оказывать Клэр повышенное внимание. Поддавшись слабости, она проводит с ним ночь, но не подозревает, что в скором времени влечение Ноя к ней перерастет в опасную одержимость…
Наталья Богунова
Фото: Kino-teatr
Наталья Богунова воплотила на экране образ идеальной, образцово-показательной учительницы в знаменитом сериале «Большая перемена». По сюжету, обворожительная блондинка пытается наставить на путь истинный взрослых разгильдяев из вечерней школы. Конечно, многие влюбляются в нее...
Нина Иванова
Фото: Kinopoisk
Нина Иванова тоже сыграла строгую и справедливую учительницу-красотку в фильме «Весна на улице Заречной улице». Это история любви юной учительницы школы рабочей молодежи и ее ученика стала в итоге одной из самых популярных отечественных мелодрам. Герой фильма, парень лихой и самоуверенный, лучший сталевар завода, не привык к отказам женщин. И вдруг он получает решительный отпор! Поначалу он пытается играть в безразличие. Но проходит время — и он вдруг понимает, что к нему впервые пришло настоящее, глубокое чувство.
Марина Неелова
Фото: Eastnews
Одна из самых любимых зрителями актрис Мария Неелова сыграла очень непростую драматичную роль в драме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». По сюжету, ученики-подростки устраивают ей настоящее испытание, из которого ей удается выйти с достоинством.
Текст: Роман Страстный
Фото: East News, Global Look Press, Instagram, Starface, Kinopoisk, Kino-teatr, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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