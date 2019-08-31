Кэмерон Диаз, Джулия Робертс, Александра Ребенок и другие звезды, сыгравшие в кино харизматичных учительниц

Звезда фильма «Красотка» Джулия Робертс предстала в совершенно другом образе в картине «Улыбка Моны Лизы». Действие происходит в 1953 году. В Америке идет борьба женщин за свои права, и в это время Кэтрин Энн Уотсон, выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Однако среди руководства и преподавательского состава колледжа преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в этом мире. Кэтрин со страстным энтузиазмом бросается в борьбу за равноправие полов и оказывает огромное влияние на студенток, в том числе на Бетти и Джоан. Общение меняет и учениц, и главную героиню: заставляет ее по-новому взглянуть на собственную жизнь…

Дженнифер Лопес