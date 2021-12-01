Кем стали красавицы дочери Веры Глаголевой и какими выросли ее внуки и внучка

Вера Глаголева дважды была замужем. В 1974 году вчерашняя школьница случайно оказалась на «Мосфильме», а там ее заметили и попросили подыграть актеру, проходившему кастинг в фильм Родиона Нахапетова «На край света». И Вера сразу получила главную роль. Позже режиссер назвал секретом ее успеха то, что перед камерой девушка вела себя раскованно. «Она не стремилась быть актрисой, поэтому не волновалась», — прокомментирует позже Нахапетов.

В 1975 году 19-летняя Вера вышла замуж за 31-летнего Родиона. В последующие годы она снялась еще в нескольких фильмах супруга: «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе».

У звездной пары родились дочери Анна (в 1978 году) и Мария (в 1980-м).