Кем стали красавицы дочери Веры Глаголевой и какими выросли ее внуки и внучка
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Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya
Вера Глаголева дважды была замужем. В 1974 году вчерашняя школьница случайно оказалась на «Мосфильме», а там ее заметили и попросили подыграть актеру, проходившему кастинг в фильм Родиона Нахапетова «На край света». И Вера сразу получила главную роль. Позже режиссер назвал секретом ее успеха то, что перед камерой девушка вела себя раскованно. «Она не стремилась быть актрисой, поэтому не волновалась», — прокомментирует позже Нахапетов.
В 1975 году 19-летняя Вера вышла замуж за 31-летнего Родиона. В последующие годы она снялась еще в нескольких фильмах супруга: «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе».
У звездной пары родились дочери Анна (в 1978 году) и Мария (в 1980-м).
Анна Нахапетова
Дочь Полина
Анна пошла по родительским стопам и стала балериной и актрисой. Дочь Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова служит в Большом театре и снимается в кино.
С декабря 2016 года Анна актриса Театра Романа Виктюка. Анна снялась в 16 фильмах, в том числе с матерью в «Воскресном папе». Вера Глаголева как режиссер снимала дочь в своих проектах «Одна война», «Две женщины».
В 2006 году Анна Нахапетова стала женой артиста Большого театра Егора Симачева. У пары родилась дочь Полина. Но семья через несколько лет распалась.
В конце ноября 2021-го Полине Симачевой исполнилось 15 лет. Мать трогательно поздравила ее с днем рождения и показала фото уже такой взрослой и красивой именинницы.
Мария Нахапетова
Сыновья Кирилл и Мирон
Мария замужем во второй раз. Вслед за первым мужем — предпринимателем она уехала в США. Там она прожила несколько лет и после развода вернулась в Москву.
В 2007 году Мария Нахапетова стала женой бизнесмена Евгения Дзуру. В том же году у них родился первенец Кирилл. А еще через пять лет второй сын Мирон.
Мальчики учатся в элитной гимназии «Жуковка». Старший занимает призовые места на олимпиадах по истории, иностранным языкам и другим предметам, младший тоже делает успехи в учебе и увлекается спортом.
Фото: www.instagram.com/mashanahapetova
Вторым мужем Веры Глаголевой был бизнесмен Кирилл Шубский. Актриса была старше мужа на 8 лет. В 1993 году у пары родилась дочь Анастасия.
Мария и Анна Нахапетовы называют Шубского вторым отцом. «Они оба у нас классные», — говорят они.
Фото: www.instagram.com/anahapetova
Анастасия Овечкина
Сыновья Сергей и Илья
Анастасия Шубская окончила продюсерский факультет ВГИКа. Она также испробовала себя как актриса, снявшись в фильмах «Чертово колесо», «Ка де Бо» и сериале «Женщина желает знать…».
В 2015 году младшая дочь Веры Глаголевой познакомилась с Александром Овечкиным и у них начался роман. Через год влюбленные расписались, а в июле 2017-го состоялась их свадьба в Барвихе. Вера Глаголева успела выдать замуж младшую дочь, и через полтора месяца актрисы и режиссера не стало.
Овечкины растят маленьких сыновей Сергея и Илью.
Александр Овечкин играет за американский клуб Washington Capitals. Живет семья в США, но на многие семейные праздники хоккеист с женой и мальчиками прилетают в Россию.
Фото и видео: Anatoly Lomokhov, Vyacheslav Panov, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, Starface, Instagram, кадры фильмов, TikTok