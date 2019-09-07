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Не как у Джоли: Кейт Миддлтон, Кристен Стюарт, Полина Гагарина и другие знаменитости с тонкими губами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Global Look Press / Pool

Пока миллионы девушек мечтают о пухлых чувственных губах, как у Анджелины Джоли, другие вполне довольны своими более скромными размерами. К примеру, супруга британского принца Уильяма герцогиня Кэтрин, голливудская звезда Кристен Стюарт, супермодель Карли Клосс, одна из самых успешных российских певиц Полина Гагарина и многие другие знаменитости совершенно не комплексуют из-за своих достаточно тонких губ и не собираются прибегать к услугам пластического хирурга.

Герцогиня Кембриджская является образцом для подражания для миллионов женщин по всему миру и в родной Великобритании, в частности. Супруга принца Уильяма выступает за естественную красоту и женственный стиль в одежде. К слову, свои довольно тонкие губы Кейт Миддлтон не пытается визуально увеличить с помощью косметики и лишь слегка подкрашивает их блесками и помадами нежных оттенков.

Фото: Global Look Press / Patrick van Katwijk

Звезда саги «Сумерки» и одна из самых успешных голливудских актрис Кристен Стюарт не считает себя красавицей, но из-за внешности не комплексует. Пока визажисты советуют обладательницам тонких губ отказываться от темных помад насыщенных оттенков (которые делают губы визуально еще меньше), Кристен делает все по-своему и красится так, как ей нравится.

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian

Став самостоятельной артисткой, Полина Гагарина перестала вычурно наряжаться и краситься, крутить на голове немыслимые укладки с длинными локонами и строить из себя секс-диву. В итоге Полина теперь выглядит свежо, классно и естественно. И тонкие губы ее совершенно не портят.

Фото: Instagram

У супермодели Карли Клосс вообще почти не видно верхнюю губу. Помешало ли ей это сделать головокружительную карьеру в модельном бизнесе и выйти недавно замуж за богатого наследника Джошуа Кушнера? Нет!

Фото: Global Look Press / Gwendoline Le Goff

Дженнифер Энистон тоже не может похвастаться пухлыми чувственными губами «как у Джоли», что ее саму явно совершенно не расстраивает. Как и герцогиня Кембриджская, голливудская звезда любит естественный макияж, отдавая предпочтение блескам и помадам нежных оттенков.

Фото: Global Look Press / face to face

Больше красивых, успешных и эффектных знаменитостей с тонкими губами, которые не мечтают выглядеть, как Анджелина Джоли, — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress, Eastnews, Instagram, Getty, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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