Не как у Джоли: Кейт Миддлтон, Кристен Стюарт, Полина Гагарина и другие знаменитости с тонкими губами

Герцогиня Кембриджская является образцом для подражания для миллионов женщин по всему миру и в родной Великобритании, в частности. Супруга принца Уильяма выступает за естественную красоту и женственный стиль в одежде. К слову, свои довольно тонкие губы Кейт Миддлтон не пытается визуально увеличить с помощью косметики и лишь слегка подкрашивает их блесками и помадами нежных оттенков.
Фото: Global Look Press / Patrick van Katwijk
Звезда саги «Сумерки» и одна из самых успешных голливудских актрис Кристен Стюарт не считает себя красавицей, но из-за внешности не комплексует. Пока визажисты советуют обладательницам тонких губ отказываться от темных помад насыщенных оттенков (которые делают губы визуально еще меньше), Кристен делает все по-своему и красится так, как ей нравится.
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian
Став самостоятельной артисткой, Полина Гагарина перестала вычурно наряжаться и краситься, крутить на голове немыслимые укладки с длинными локонами и строить из себя секс-диву. В итоге Полина теперь выглядит свежо, классно и естественно. И тонкие губы ее совершенно не портят.
Фото: Instagram
У супермодели Карли Клосс вообще почти не видно верхнюю губу. Помешало ли ей это сделать головокружительную карьеру в модельном бизнесе и выйти недавно замуж за богатого наследника Джошуа Кушнера? Нет!
Фото: Global Look Press / Gwendoline Le Goff
Дженнифер Энистон тоже не может похвастаться пухлыми чувственными губами «как у Джоли», что ее саму явно совершенно не расстраивает. Как и герцогиня Кембриджская, голливудская звезда любит естественный макияж, отдавая предпочтение блескам и помадам нежных оттенков.
Фото: Global Look Press / face to face
Больше красивых, успешных и эффектных знаменитостей с тонкими губами, которые не мечтают выглядеть, как Анджелина Джоли, — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress, Eastnews, Instagram, Getty, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!