Не как у Джоли: Кейт Миддлтон, Кристен Стюарт, Полина Гагарина и другие знаменитости с тонкими губами

Герцогиня Кембриджская является образцом для подражания для миллионов женщин по всему миру и в родной Великобритании, в частности. Супруга принца Уильяма выступает за естественную красоту и женственный стиль в одежде. К слову, свои довольно тонкие губы Кейт Миддлтон не пытается визуально увеличить с помощью косметики и лишь слегка подкрашивает их блесками и помадами нежных оттенков.